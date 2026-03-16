Arthur Hayes sieht KI als Auslöser der nächsten Bankenwelle

Das Wichtigste in Kürze

Arthur Hayes hält KI-bedingte Jobverluste für ein Risiko für die Bilanzen amerikanischer Banken und skizziert in seinem aktuellen Essay ein Szenario, in dem schon ein Wegfall von 20 Prozent der Wissensarbeiter heftige Kreditschäden auslösen könnte.

Für Bitcoin wäre das laut Hayes kurzfristig kein Selbstläufer.

Er beschreibt vielmehr ein Risk-off-Szenario, in dem BTC zunächst weiter fallen oder seitwärts laufen könnte, bis die Fed mit neuer Liquidität reagiert.

Ganz so eindeutig ist die Lage aber nicht: Selbst Fed-Vertreter und Ökonomen streiten über das KI-Arbeitsmarktrisiko.

Arthur Hayes warnt vor einem KI-Schock, der Kreditausfälle und neue Turbulenzen bei US-Banken auslösen könnte. Für Bitcoin wäre das laut dem BitMEX-Mitgründer erst einmal schlecht – bis die Notenbanken wieder Liquidität ins System pumpen

Arthur Hayes neues Essay “This Is Fine”

Arthur Hayes bleibt sich treu: große These, großes Risiko, große Bitcoin-Folge. In seinem aktuellen Essay „This Is Fine“ entwirft er das Szenario einer KI-getriebenen Kreditkrise. Die Logik dahinter ist schnell erklärt. Wenn künstliche Intelligenz gut bezahlte Wissensarbeit schneller ersetzt als neue Jobs entstehen, geraten Konsumkredite, Autokredite und Hypotheken unter Druck. Genau diese Forderungen liegen als Aktiva in den Bankbilanzen. Hayes stützt seine Rechnung dabei auf ein US-Konsumentenkreditvolumen von rund 5,1 Billionen US-Dollar und kommt für sein Stressszenario auf einen spürbaren Kapitalschaden bei Geschäftsbanken.

Neu ist daran weniger die Grundangst vor Automatisierung als die Verbindung zur Bankenfrage. Hayes argumentiert, dass vor allem kleinere und mittelgroße Institute verwundbar wären, wenn aus KI-bedingten Stellenstreichungen echte Zahlungsausfälle werden. In seinem Text zieht er ausdrücklich Parallelen zur Regionalbankenkrise von 2023 und erwartet im Extremfall erneuten Einlagenabzug Richtung Großbanken.

„This Is Fine“ is an essay on why $BTC is predicting an AI-adoption driven financial crisis which will be „solved“ with printed monay!https://t.co/sp2NBHWorM pic.twitter.com/RTtEbogYAR — Arthur Hayes (@CryptoHayes) February 17, 2026

Erst Risikoasset, dann Liquiditätsgewinner

Der interessante Punkt an Hayes’ These ist: Er malt gerade kein sofort bullishes Bitcoin-Bild. Im Gegenteil. In seinem Essay “This is fine” schreibt er ausdrücklich, dass Bitcoin in einem ersten Schockmoment weiter unter Druck geraten könnte. Entweder sei der Rücksetzer von 126.000 auf rund die Hälfte bereits der Großteil der Bewegung gewesen, oder Bitcoin könne noch einmal tiefer rutschen, während die Aktienmärkte den Kreditstress erst noch einpreisen. Erst wenn die Fed gezwungen wäre, mit Liquiditätsprogrammen oder einer Art neuem „Brrr“-Moment einzugreifen, würde sich das Blatt für knappe Assets wie Bitcoin drehen.

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Genau an dieser Stelle wird aus der düsteren Makroerzählung eine Bitcoin-Story. Hayes’ Kernthese lautet nicht, dass KI automatisch bullish für Krypto wäre. Seine These lautet: KI könnte Deflations- und Kreditschocks auslösen, die die Notenbank am Ende zu expansiver Politik zwingen. Und von genau dieser Liquiditätswende würde Bitcoin profitieren. Eine ähnliche Geldmengenlogik hatte Hayes laut Milk Road zuletzt auch im Kontext des Nahostkriegs skizziert. Dort hieß es, ein längerer Konflikt könne die Fed früher oder später ebenfalls in eine lockerere Haltung drängen.

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Der Haken: Die Faktenlage ist noch nicht so eindeutig, wie Hayes es darstellt

Genau hier beginnt aber die journalistisch wichtige Gegenperspektive. Selbst Fed-Offizielle sind uneins darüber, wie schnell und wie stark KI den Arbeitsmarkt und die Inflation wirklich verändert. In dem Bericht ist von einer möglichen strukturell höheren Arbeitslosigkeit die Rede, zugleich aber auch von erheblicher Unsicherheit beim Timing.

Auch für den Bankensektor gilt: Warnzeichen ja, akute Systemkrise nein. Die FDIC schrieb Ende Februar, der US-Bankensektor halte weiterhin starke Kapital- und Liquiditätspuffer vor. Gleichzeitig verweist die Behörde aber auf erhöhte Delinquenzen in Teilen der Gewerbeimmobilien- und Konsumentenkreditportfolios. Das passt zu Hayes’ Richtung, stützt aber noch nicht seine Endzeitversion. Die Sollbruchstellen sind sichtbar, nur ist daraus bislang keine neue Bankenwelle geworden.

Hinzu kommt: Der Arbeitsmarkt sendet tatsächlich erste schwächere Signale. Reuters meldete am 6. März, dass die US-Wirtschaft im Februar überraschend 92.000 Stellen verloren hat und die Arbeitslosenquote auf 4,4 Prozent stieg. Das allein ist noch kein KI-Beweis. Reuters nennt dafür auch Streiks, Wettereffekte und vorsichtige Einstellungen. Aber es zeigt, warum Hayes’ These gerade Resonanz findet: Der Markt ist ohnehin nervös, und jede neue Schwäche wird sofort auf größere Systemrisiken abgeklopft.