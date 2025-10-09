Binance mit “Meme-Rush”: four.meme überholt Solanas pump.fun

Das Wichtigste in Kürze

Binance startet „Meme Rush“ in der Binance Wallet.

Four.meme überholt Solanas Pump.fun bei 24-Stunden-Einnahmen – Momentum wechselt Richtung BNB Chain.

BNB bisheriger Outperformer des Monats.

Kurs Nahe Allzeithoch.

Während der Kryptomarkt noch auf die nächste Altcoin-Season spekuliert, legt der BNB-Token schon mal vor. Mit „Meme Rush“ startet die Börse nun ein neues Feature direkt in der Binance Wallet, das den Zugang zu trendenden Memecoins einfacher und sicherer machen soll. Zeitgleich explodiert die Aktivität auf der BNB Chain und könnte gar Solana zur Konkurrenz werden. Die Hintergründe.

„Meme Rush“ im Binance Wallet – On-Ramp für Retail

Binance hat am 9. Oktober 2025 „Meme Rush – Binance Wallet Exclusive“ freigeschaltet. Laut der offiziellen Mitteilungist das Ziel, Nutzerinnen und Nutzern der Binance Wallet einen transparenten, fairen und strukturierten Zugriff auf neue Meme-Token zu geben. Das alles gibt es unmittelbar in der Non-Custodial-Wallet und adressiert den aktuellen Hype um die besten Memecoins für ein bullishes Q4.

Projekte durchlaufen Stufen (z. B. „New Stage“ und „Finalizing Stage“ mit Bonding-Curve-Modell und virtuellen Pools), bevor sie in den DEX-Handel migrieren. Ziel ist, frühe Entdeckung zu ermöglichen, ohne sofort in unübersichtliche Liquidität zu springen.

Introducing Meme Rush – Binance Wallet Exclusive! Discover and join the next wave of meme tokens, in partnership with @four_meme_, and earn 4x Alpha Trading Volume while you’re at it! Learn more 👉 https://t.co/LfTWNIkkxn pic.twitter.com/Axh4sFOXkW — Binance (@binance) October 9, 2025

Massive On-Chain-Aktivität auf BNB-Chain

Nicht nur, dass immer mehr Kapital in Altcoins wie BNB kippt – auch die Netzwerkaktivität zieht spürbar an. Seit Anfang Oktober verzeichnet die BNB Chain eine massive On-Chain-Rotation in Richtung Memecoins, bei der selbst Kleinanleger mit minimalen Einsätzen teils siebenstellige Gewinne realisieren.

Ein zentraler Treiber dieses Booms ist Four.meme – ein No-Code-Launchpad für Meme-Tokens auf der BNB Chainund damit das funktionale Gegenstück zu Solanas Pump.fun. Die Nachfrage nach Memecoins verlagert sich zunehmend von Solana zur BNB Chain; jüngst hat das Solana-Pendant sogar erst die Führung bei den 24-Stunden-Einnahmen übernommen. Zwar gibt es bislang noch keinen eindeutigen Beleg für eine direkte Kapitalabwanderung von Solana-Memecoins zur BNB Chain, doch der gleichzeitige Rückgang der On-Chain-Aktivität auf Solana und die explosionsartige Meme-Dynamik im BNB-Ökosystem deuten klar auf eine wachsende Verschiebung der Marktströme hin.

CZ feuert Rally via X an

Die Rallye hat eine soziale Komponente: CZ boostet den Binance Coin sowie auch BNB Meme-SZN enorm. Posts auf X verstärken kurzfristige Ströme. Laut Bubblemaps haben sich inzwischen über 100.000 Trader an der aktuellen BNB-Meme-Welle beteiligt – rund 70 Prozent von ihnen lagen zwischenzeitlich im Gewinn.

#BNB meme szn! 😆 I didn’t expect this at all. And people keep asking me to predict the future… 🤷‍♂️ Keep building! — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 7, 2025

Martdynamik: Alle Daten stimmen

BNB hat sich im Oktober zum Top-Performer unter den Altcoins entwickelt: Der Token kletterte in dieser Woche auf Platz 4 der besten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und überholte damit XRP – getragen von neuen Allzeithochs über 1.300 US-Dollar. Heute (09.10.) liegt der BNB-Kurs auf CoinGecko im Bereich ca. 1250 US-Dollar.

Doch die Euphorie hat Schattenseiten: Viele der neu entstandenen Meme-Coins auf der BNB Chain verzeichneten innerhalb von 24 Stunden Kurseinbrüche von bis zu 90 Prozent – ein klassisches Muster nach steilen, vertikalen Anstiegen. Wohin es für BNB langfristig gehen könnte, erfährst du in unserer BNB-Prognose 2026-2030.

Most of the BNB memes are down 90% Are any memes worth aping? pic.twitter.com/6fJpoROOLN — Whale.Guru (@Whale_Guru) October 9, 2025

Fazit

Mit „Meme Rush“ professionalisiert Binance die chaotische Memecoin-Landschaft ein Stück weiter. Und macht sie außerdem einem Massenpublikum zugänglich. Die Integration in die Wallet senkt die Einstiegshürde enorm.

Ob die aktuelle Meme-Welle ein nachhaltiges Wachstumssignal oder nur ein weiteres spekulatives Zwischenhoch ist, bleibt offen.