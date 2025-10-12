XRP Kurzfristige Prognose: Bärenmarkt-Blues oder die Ruhe vor dem Ausbruch?

Das Wichtigste in Kürze

XRP befindet sich derzeit in einer schwierigen Marktphase mit starken Verlusten und einem klar bärischen Trend.

Technische Indikatoren wie RSI und MACD zeigen Schwäche, und wichtige Unterstützungszonen wurden gebrochen.

Makroökonomische Unsicherheiten und globale Spannungen verstärken den Druck.

Dennoch bleiben die fundamentalen Anwendungsfälle von XRP bestehen.

Kurzfristig ist eine Seitwärtsphase oder ein kurzer Rebound möglich, langfristig ist Geduld entscheidend.

Parallel wird der automatisierte Solana-Handelsbot „Snorter Bot“ als innovatives Tool vorgestellt, das Händlern hilft, in volatilen Märkten strukturiert zu handeln.

XRP — Umfassende Marktanalyse

XRP steckt tief in seiner „Bärenmarkt-Charakterentwicklungsphase“. Der Ausdruck klingt dramatisch, aber er trifft den Punkt. Derzeit liegt XRP bei etwa 2,34 $, was einem Rückgang von –3,6 % in den letzten 24 Stunden und fast –23 % in den letzten 30 Tagen entspricht. Das ist nicht nur ein Rücksetzer – das ist ein Markt-Reset. Der Crash am 11. Oktober hat die Charts nicht nur beschädigt – er hat sie umgeschrieben. Wichtige Unterstützungen bei 2,81 $, 2,50 $ und 2,38 $ – alle weg. Diese Niveaus dienten einst als Sicherheitsnetze. Jetzt sind sie nur noch alte Erinnerungen.

XRP — Comprehensive Market Analysis by @edgentech$XRP is deep in its “bear market character development arc.”

Current price: $2.34, down -3.6% in 24H and nearly -23% over 30 days.

The October 11 crash didn’t just hurt — it rewrote the chart.

Key supports at $2.81, $2.50, $2.38?… pic.twitter.com/T0IVZkr2SF — 0xkenyaz 🔆 (@0xkenyaz) October 12, 2025

Wenn man herauszoomt, sieht das Bild nicht viel besser aus. Mittel- und langfristige Zeitrahmen sind klar bärisch. Die technischen Indikatoren schreien es praktisch heraus. Der RSI (Relative-Stärke-Index) liegt bei 26,6 – tief im überverkauften Bereich, aber noch nicht im „heroischen Comeback“-Bereich. Der 10-Tage-Exponentielle-Gleitende-Durchschnitt (EMA10) liegt bei 2,73 $ – weit über dem aktuellen Kurs und fungiert nun als starke Widerstandszone. Und der MACD (Moving Average Convergence Divergence)? Tiefrot. Das Momentum bricht zusammen.

$XRP faces a volatile storm 🌪️ as delayed inflation data & revived trade wars heighten risks. Could $0.60 be the next stop?#TradeTensions #InflationDelayhttps://t.co/YYTI4oKrkL — CryptoTicker (@CryptotickerIo) October 12, 2025

Im Derivate-Markt ist der Schmerz noch offensichtlicher. Die Finanzierungsraten sind negativ geworden. Das Long-zu-Short-Verhältnis ist von 3,82 auf 2,57 gefallen – ein Zeichen dafür, dass die Bullen sich zurückziehen. In der Zwischenzeit ist das Open Interest – ein wichtiger Indikator für die Gesamtzahl der Futures-Positionen – von 90 Milliarden $ auf 69,8 Milliarden $ eingebrochen. Das ist das Marktäquivalent zu einem Margin-Call-Massaker.

Übersetzung? Die Bullen kämpfen. Die Bären gedeihen. Und die Charts? Sie beobachten einfach nur. Sicher, der überverkaufte RSI könnte einen kleinen Short Squeeze oder eine Erholungsrallye in Richtung 2,50–2,81 $ auslösen. Aber seien wir ehrlich – das ist eine tote Katze, die versucht zu fliegen. Solange XRP nicht 2,50 $ mit starkem Volumen und Struktur zurückerobert, bleibt der Trend bärisch. Das Vertrauen bleibt fragil.

Märkte belohnen keine Hoffnung. Sie belohnen Geduld. Und im Moment ist Geduld mehr wert als jede Vorhersage. Sie können den neuesten Krypto-Prognosen folgen, um die nächsten möglichen Umkehrzonen des Marktes zu verfolgen.

Das größere Bild — Sturmwolken am Horizont

Wenn man noch weiter herauszoomt, trifft eine weitere Kraft auf XRP – makroökonomischer Stress. Die globalen Märkte reagieren auf verzögerte Inflationsdaten und wieder auflebende Handelskriege. Nicht nur Krypto spürt die Hitze; auch die traditionellen Märkte stehen unter Spannung.

Wenn große Volkswirtschaften aneinandergeraten, versiegt die Liquidität. Händler flüchten in Stablecoins oder Fiat-Währungen. Deshalb sehen wir, dass Bitcoin, Ethereum und sogar XRP unter Verkaufsdruck stehen. Speziell für XRP hat sich die Volatilität verschärft, da Händler sich gegen verschärfte makroökonomische Risiken absichern.

Könnte 0,60 $ das nächste Ziel sein? Es ist nicht unmöglich. Wenn die makroökonomischen Faktoren anhalten und die Stimmung im Kryptomarkt schwach bleibt, könnte XRP neue lokale Tiefs testen, bevor es wieder nach oben geht. Aber hier kommt die Erfahrung ins Spiel – es ist oft am dunkelsten, bevor die Sonne aufgeht.

So wie ich es sehe, testet diese Volatilität die Überzeugung. Die Grundlagen hinter XRP sind nicht zusammengebrochen. Der Anwendungsfall für grenzüberschreitende Zahlungen und Partnerschaften besteht weiterhin. Aber kurzfristig? Das ist unsicheres Terrain. Sie können mehr Einblicke darüber finden, wo Sie Kryptos während Kursrückgängen sicher kaufen können – denn Timing ist genauso wichtig wie Auswahl.

SNORTER BOT: Der beste Krypto-Trading-Bot für Mutige

Wechseln wir kurz das Thema. In so volatilen Zeiten kann manuelles Trading sich anfühlen wie Surfen in einem Sturm. Deshalb ziehen Tools wie Snorter Bot auf Solana zunehmend Aufmerksamkeit auf sich. Wenn Sie versucht haben (und gescheitert sind), den nächsten Meme-Coin zu erwischen oder schnelle Gewinne zu erzielen, brauchen Sie intelligentere Werkzeuge. Snorter Bot vereinfacht On-Chain-Trading durch fortschrittliche Algorithmen, die Volatilität lesen, bevor Sie darauf reagieren. Es ist im Grunde ein ruhiger, datengetriebener Co-Pilot im Chaos.

Humans call it bull run. I call it green candle season. pic.twitter.com/kLHlAOyKtH — Snorter (@SnorterToken) October 10, 2025

Sie können Ihr Trading automatisieren, Risikolimits festlegen und den Bot die Ausführung übernehmen lassen, während Sie sich auf die Strategie konzentrieren. Das Beste daran ist, dass er einfach zu bedienen ist – die Einrichtung dauert Minuten, und Sie können alles über Telegram steuern.

Snorter Bot nutzt Zwei-Touch-Trading auf Ihrem Handy, was es zu einer der reibungslosesten Trading-Erfahrungen auf Solana macht. Außerdem ist es nicht nur ein weiterer Bot – es ist Teil eines laufenden Presales, der schnell frühe Anwender anzieht. Um bei der Automatisierung vorne zu bleiben, sehen Sie sich den Presale-Bereich an – es ist eine großartige Möglichkeit, aufstrebende Tools wie Snorter zu entdecken, bevor sie an Popularität explodieren.

Zwischen den Kerzen lesen — Was kommt als Nächstes für XRP

Zurück zu XRP. Der Markt wirkt angespannt, aber ich würde den Token nicht abschreiben. Überverkaufte Bedingungen führen oft zu schnellen Erholungen, sobald die Stimmung umschlägt. Technisch gesehen sind wir nahe am Erschöpfungspunkt – dem Moment, in dem die Verkäufer einfach keine Kraft mehr haben.

Für kurzfristige Händler würde ich die Marken 2,50 $ und 2,81 $ genau beobachten. Aber vorerst deuten alle Signale auf Konsolidierung hin – seitwärtsgerichtete Bewegungen mit Volatilitätsschüben. Für Händler ist das nicht unbedingt schlechte Nachricht. Range-Märkte können Goldgruben sein, wenn man weiß, wie man sie spielt.

Sie können die nächste Bewegung von XRP und die Performance verwandter Token mit dem Krypto-Börsenvergleichsführer analysieren – er hilft Ihnen, Plattformen mit der schnellsten Orderausführung und der geringsten Slippage für enge Range-Trades zu finden.

XRP mag angeschlagen sein, aber es ist nicht gebrochen. Die kurzfristige Prognose sieht hart aus, aber Märkte haben eine seltsame Art, sich genau dann zu drehen, wenn das Vertrauen versiegt. Egal, ob Sie ein langfristiger Gläubiger oder ein vorsichtiger Händler sind – denken Sie daran: Der Markt belohnt Geduld mehr als Vorhersagen. Der Schlüssel ist nicht, den Boden perfekt zu treffen.

