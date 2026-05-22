XRP-Netzwerk wächst explosiv – doch der Kurs steckt fest

4.300 neue Wallets in 24 Stunden, zwölf Tage in Folge mit ETF-Zuflüssen und fast 1,4 Milliarden Dollar kumulierte Netto-Investitionen – und trotzdem kommt XRP nicht vom Fleck. Was hält den Kurs zurück?

Das XRP Ledger erlebt einen der stärksten Wachstumsschübe des Jahres. Innerhalb von nur 24 Stunden wurden 4.300 neue Wallets erstellt – laut dem Marktdaten-Anbieter Santiment der viertgrößte Spike im Jahr 2026. Gleichzeitig stieg die Zahl täglich aktiver Adressen von 32.000 auf 43.520. Analysten werten starkes Netzwerkwachstum traditionell als einen der verlässlichsten Frühindikatoren für bevorstehende Kursumkehrungen, da es echte neue Netzwerkteilnahme signalisiert und nicht nur spekulatives Handelsvolumen abbildet. Parallel verzeichnen US-Spot-XRP-ETFs seit zwölf Handelstagen in Folge positive Zuflüsse – allein im Mai flossen 107,3 Millionen US-Dollar, das verwaltete Vermögen liegt bei 1,15 Milliarden US-Dollar.

Wo der Widerstand liegt – und warum er so hartnäckig ist

Trotz der positiven Fundamentaldaten notiert XRP rund 1,5 Prozent tiefer als vor 24 Stunden und liegt noch immer 62 Prozent unter seinem Mehrjahreshoch von 3,66 US-Dollar aus dem Juli 2025. Der Grund: Eine technisch und psychologisch bedeutsame Widerstandszone zwischen 1,40 und 1,55 US-Dollar bremst den Aufwärtsdrang. In diesem Bereich konvergieren der 50-Tage-SMA, der 100-Tage-SMA und der 100-Tage-EMA. Hinzu kommt ein fundamentales Verkaufsproblem: Anleger halten laut Glassnode-Kostenbasis-Daten rund 3,75 Milliarden XRP zu einem Durchschnittspreis von 1,37 bis 1,45 US-Dollar – viele dürften bei Breakeven verkaufen und damit den Aufwärtsdruck abbremsen. Eine weitere Angebotszone wartet bei 1,68 bis 1,70 US-Dollar, wo weitere 3,8 Milliarden XRP zu vergleichbaren Durchschnittspreisen gehalten werden.

Was ein Ausbruch auslösen könnte

Ein Wochenabschluss oberhalb der oberen Trendlinie eines seit Monaten laufenden fallenden Keils würde laut Analyst Crypto Michael den Weg zu einem Kursziel von 3,52 US-Dollar freimachen – rund 150 Prozent über dem aktuellen Niveau. Ein nachhaltiger Tagesschluss über 1,40 US-Dollar wäre das erste Signal für eine echte Trendwende, ein Schluss über 1,61 US-Dollar würde den Richtungswechsel bestätigen. Die Netzwerkdaten zeigen, dass Kapital in Position geht – wann es sich in Kursdynamik verwandelt, ist die entscheidende Frage.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Während XRP auf den Ausbruch wartet, läuft dieser Presale auf Hochtouren

XRP sammelt Wallets, ETF-Zuflüsse steigen, institutionelles Kapital positioniert sich – der Krypto-Markt bereitet sich auf die nächste große Bewegung vor. Wer noch einen Schritt weiter denken will, schaut auf Bitcoin Hyper ($HYPER). Das Projekt bringt Bitcoin endlich in die DeFi-Ära: Als erste echte Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine ermöglicht Bitcoin Hyper blitzschnelle Transaktionen, minimale Gebühren und ein vollständiges Staking- und dApp-Ökosystem auf dem sichersten Blockchain-Fundament der Welt. Kein Warten auf Widerstände, kein Konsolidieren – der Presale läuft, der Einstiegspreis liegt bei 0,0337 US-Dollar und jede neue Phase bringt eine Erhöhung. Smarte Früheinsteiger handeln jetzt, bevor der breite Markt aufwacht.

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