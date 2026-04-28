Bitbank launcht Krypto-Kreditkarte: Bitcoin direkt als Zahlungsmittel?

Das Wichtigste in Kürze

Die EPOS CRYPTO Card erlaubt die direkte Begleichung von Kreditkartenrechnungen mit Bitcoin-Guthaben.

Nutzer erhalten 0,5 % Belohnung in BTC, ETH oder Astar (ASTR) bei weltweiter Visa-Akzeptanz.

Das Produkt nutzt Japans klaren FSA-Rahmen für die nahtlose Verbindung von Krypto und Konsum.

Bitbank hat am 27. April 2026 eine Krypto-Kreditkarte in Japan gestartet – und damit eine Lücke geschlossen, die bislang kaum eine lizenzierte Börse weltweit ernsthaft angegangen ist. Das ist nicht einfach ein weiteres Cashback-Produkt am Rand des Krypto-Marktes, sondern die erste direkte Integration von Bitcoin als Zahlungsmittel für Kreditkartenrechnungen über das Visa-Netzwerk in Japan.

Wie die EPOS CRYPTO Card tatsächlich funktioniert

Das Produkt heißt offiziell „EPOS CRYPTO Card for bitbank“ und entstand in Kooperation mit Epos Card, einem Tochterunternehmen der Marui Group. Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Nutzer begleichen ihre monatliche Kreditkartenrechnung wahlweise über ein herkömmliches Bankkonto oder direkt aus ihrem Bitbank-Guthaben in Bitcoin. Bitbank verkauft den Bitcoin dabei automatisch zum Plattformkurs und überweist den Gegenwert in Yen an Epos Card.

Zusätzlich erhalten Karteninhaber 0,5 % Cashback auf alle Ausgaben – auszahlbar in Bitcoin, Ethereum oder Astar (ASTR). Die Karte ist dauerhaft ohne Jahresgebühr nutzbar und läuft über das globale Visa-Netzwerk, ist also überall dort einsetzbar, wo Visa akzeptiert wird. Anträge sollen in Kürze über Bitbank und Epos Card gestellt werden können.

Der entscheidende Punkt: Nutzer müssen sich beim Bezahlen keine Gedanken über manuelle Konvertierungen machen. Die Infrastruktur übernimmt die Abwicklung – allerdings mit einer relevanten Einschränkung. Da Bitcoin beim Bezahlen technisch verkauft wird, entstehen in Japan potenziell steuerpflichtige Ereignisse. Wer die Karte intensiv nutzt, sollte seine steuerliche Situation im Blick behalten.

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Japans regulatorischer Rahmen macht dieses Produkt möglich

Bitbank operiert als von der Financial Services Agency (FSA) lizenzierter Spot-Exchange – eine Grundvoraussetzung, ohne die ein solches Produkt in Japan schlicht nicht umsetzbar wäre. Die FSA hatte nach den Verwerfungen von 2018 strengere Auflagen für Krypto-Unternehmen eingeführt, gleichzeitig aber einen Rahmen geschaffen, der lizenzierten Akteuren gezielte Innovationen an der Schnittstelle von Fiat und Krypto erlaubt.

Das ist strukturell bedeutsam. Japan ist einer der wenigen Märkte, in denen regulatorische Klarheit und Krypto-Adoption tatsächlich gemeinsam gewachsen sind. Metaplanet, das japanische Unternehmen, das zuletzt 50 Millionen Dollar für weitere Bitcoin-Käufe gesichert hat, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der japanische Markt institutionelle und konsumentennahe Krypto-Adoption gleichzeitig vorantreibt.

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Was das für andere Märkte bedeutet

Die strukturelle Bedeutung des Bitbank-Produkts liegt weniger im Cashback-Mechanismus als vielmehr im Präzedenzfall: Eine lizenzierte Börse, ein etablierter Kreditkartenanbieter und das Visa-Netzwerk haben gemeinsam eine Brücke zwischen Krypto-Guthaben und alltäglichem Konsum gebaut – ohne dass der Nutzer die Krypto-Schicht aktiv bedienen muss.

Ähnliche Überlegungen treiben auch westliche Finanzdienstleister um. Western Union plant mit seiner Stable Card und dem USDPT-Stablecoin eine vergleichbare Infrastruktur auf Stablecoin-Basis. Und auch DoorDash hat gezeigt, dass Stablecoin-Zahlungen für reale Güter und Dienstleistungen funktionieren können, sobald die Abwicklungsschicht stimmt. Der gemeinsame Nenner: Krypto wandert aus dem Spekulationsbereich in die Zahlungsinfrastruktur.

Ob andere FSA-lizenzierte Börsen in Japan nachziehen werden, ist zum jetzigen Stand offen. Belegbar ist, dass Bitbank mit der EPOS CRYPTO Card einen Präzedenzfall gesetzt hat, der in anderen Märkten aufmerksam registriert werden dürfte. Alles Weitere bleibt abzuwarten.

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