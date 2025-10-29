Bitcoin am Scheideweg: Wie der US-Dollar den nächsten Kursimpuls auslösen könnte

Das Wichtigste in Kürze

Ein möglicher Ausbruch des US-Dollars sorgt für Unsicherheit auf dem Kryptomarkt.

Während einige Anleger einen neuen Bitcoin-Top erwarten, sehen Analysten die Lage entspannter.

Institutionelle Investoren könnten die Dynamik nachhaltig verändert haben.

Steht Bitcoin vor einem neuen Zyklushoch – oder droht eine scharfe Korrektur? Die Diskussion um den Zusammenhang zwischen der Stärke des US-Dollars und der Entwicklung des Bitcoin-Preises entfacht erneut. Historische Muster treffen auf neue Marktkräfte, und die Anleger stehen zwischen Hoffnung und Vorsicht.

Dollar-Stärke und Bitcoin – ein alter Tanz mit neuen Akzenten

Der US-Dollar bewegt sich seit Wochen in einer engen Spanne. Viele Marktbeobachter erwarten einen möglichen Ausbruch nach oben. Historisch gesehen hat genau ein solcher Moment häufig Wendepunkte im Bitcoin-Markt markiert. Steigt der Dollar, neigen Investoren dazu, ihr Kapital in sichere Anlagen wie Staatsanleihen umzuschichten. Das führt regelmäßig zu Abverkäufen bei riskanteren Assets – dazu zählen auch Kryptowährungen.

Analyst Jamie Coutts von Realvision betont: „Das wichtigste Chart ist das des Dollar-Index.“ Immer dann, wenn der DXY einen Boden gebildet und anschließend nach oben ausgebrochen sei, folgte ein Hoch im Bitcoin-Kurs. Aktuell liegt der Index seit Monaten knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Punkten. Ob sich das Muster wiederholt, bleibt offen – aber die Spannung steigt.

Alte Zyklen treffen auf neue Kräfte im Markt

Die klassischen Bitcoin-Investoren – sogenannte „OGs“ und „Whales“ – orientieren sich oft an den bekannten Vierjahreszyklen. Diese Zyklen wurden bisher vor allem durch Halvings und Marktpsychologie geprägt. Nach dieser Logik wäre nun der Zeitpunkt gekommen, Gewinne mitzunehmen und mögliche Rücksetzer abzufangen. Einige Großanleger scheinen genau das zu tun und sichern ihre Positionen ab.

Doch diesmal steht ihnen ein neuer Gegenspieler gegenüber: Institutionelle Investoren. Über Spot-ETFs und Unternehmensbilanzen akkumulieren sie Bitcoin in nie dagewesenem Umfang. Diese Marktteilnehmer verfolgen langfristige Strategien und reagieren weniger emotional. Ihr Fokus liegt auf der Werterhaltung in Zeiten globaler Unsicherheiten – und genau das verändert die Marktstruktur spürbar.

Institutionelle Anleger verändern das Spiel

Analyst Derek Lim von Caladan sieht in der neuen Marktordnung einen entscheidenden Unterschied zu früheren Phasen. Das Kapital, das über Spot-ETFs in Bitcoin geflossen ist, beläuft sich auf über 150 Milliarden US-Dollar. Diese Gelder sind langfristig gebunden und weniger abhängig von kurzfristigen Trends. Laut Lim sind die täglichen Kursschwankungen nach Einführung der ETFs um mehr als die Hälfte zurückgegangen – ein deutliches Zeichen für Stabilität.

Auch das makroökonomische Umfeld unterscheidet sich grundlegend von früher. Zwischen 2021 und 2022 hob die US-Notenbank die Zinsen neunmal an. Heute ist sie auf einem klaren Lockerungskurs. Eine schwächere Zinspolitik nimmt Druck vom Dollar und schafft Spielraum für riskantere Anlageklassen. Das könnte Bitcoin in den kommenden Monaten zugutekommen – selbst bei einem vorübergehenden Dollar-Aufschwung.

For me the most important chart is this one pic.twitter.com/g97rJs8rEg — Jamie Coutts CMT (@Jamie1Coutts) October 28, 2025

Wie stark könnte die nächste Korrektur ausfallen?

Lim hält trotz seiner positiven Einschätzung eine kurzfristige Korrektur für möglich. Sollte der Dollar-Index (DXY) von 98,67 auf 105 oder 108 Punkte steigen, könne der Bitcoin-Kurs um 15 bis 25 Prozent nachgeben. Das würde ihn in eine Spanne zwischen 85.000 und 95.000 US-Dollar drücken. Ein solcher Rücksetzer könnte jedoch als Einstiegschance für große Investoren dienen, die auf langfristige Wertsteigerung setzen.

Auf der Vorhersageplattform Myriad sehen 65 Prozent der Nutzer eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg auf 120.000 US-Dollar als für einen Rückgang auf 100.000. Trotz der Unsicherheiten überwiegt also der Optimismus. Das Zusammenspiel zwischen Dollarkurs, ETF-Zuflüssen und Zentralbankpolitik bleibt dabei der entscheidende Faktor für die kommenden Monate.

Ein vorsichtiger Optimismus für den Jahresausklang

Trotz der Risiken bleibt Lim für das vierte Quartal verhalten optimistisch. Er erwartet eine Stabilisierung um 110.000 US-Dollar, bevor Bitcoin bis Jahresende in Richtung 125.000 oder 135.000 steigen könnte. Treibende Kräfte sind die geldpolitische Lockerung der Fed, die weiterhin hohe Nachfrage institutioneller Anleger und die anhaltende Knappheit durch ETF-gestützte Akkumulation.

Die Kombination dieser Faktoren könnte dafür sorgen, dass Bitcoin weniger anfällig für kurzfristige Dollar-Bewegungen wird. Dennoch bleibt die Korrelation bestehen – wenn auch schwächer. Für Anleger bedeutet das: Wachsam bleiben, aber den langfristigen Trend im Blick behalten. Denn die nächste große Bewegung könnte bereits bevorstehen – ob nach oben oder unten, das entscheidet der Dollar.

$BTC 4-year cycle seems to be over. Old whales are distributing their tokens to ETFs/institutions, which have a tendency of holding it for a long-term. I think the Bitcoin cycle could extend till Q1/Q2 2026. pic.twitter.com/B4ciPLJqlE — Ted (@TedPillows) October 29, 2025

Globale Geldpolitik als unsichtbarer Treiber

Ein entscheidender Faktor für die kommenden Monate bleibt die Geldpolitik der großen Zentralbanken. Sollten die USA ihren Zinssenkungskurs fortsetzen, könnte dies den Dollar weiter schwächen und Bitcoin zusätzlichen Rückenwind verleihen. Gleichzeitig beobachten Anleger aufmerksam, wie Europa und Asien auf die geldpolitischen Signale reagieren. Ein global sinkendes Zinsumfeld würde riskante Anlagen begünstigen und könnte den Krypto-Markt insgesamt anheizen.

Doch Unsicherheit bleibt: Sollte die Inflation in den USA wieder anziehen, könnte die Federal Reserve gezwungen sein, ihren Kurs zu ändern. Das würde die Dollarstärke wieder erhöhen und Bitcoin kurzfristig unter Druck setzen. Anleger müssen deshalb flexibel bleiben und sowohl technische Signale als auch politische Entwicklungen genau im Blick behalten.

Langfristige Perspektive: Bitcoin als Wertaufbewahrung?

Immer mehr Marktteilnehmer sehen Bitcoin nicht mehr nur als Spekulationsobjekt, sondern als langfristige Absicherung gegen Geldentwertung. Gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen und wachsender Schuldenberge gewinnt diese Sichtweise an Bedeutung. Institutionelle Käufer wie Fonds und Unternehmen setzen darauf, dass Bitcoin über Jahre hinweg Wert speichern kann – ähnlich wie Gold, aber mit höherem Wachstumspotenzial.

Diese Entwicklung könnte den Bitcoin-Markt strukturell verändern. Statt schneller Boom-und-Bust-Zyklen wäre eine Phase nachhaltigerer Preisentwicklung möglich. Langfristig könnte sich Bitcoin so als fester Bestandteil globaler Portfolios etablieren – unabhängig davon, wie stark der Dollar gerade ist. Anleger, die den Blick nach vorne richten, sehen darin eine historische Chance.

Warum Bitcoin langfristig das überlegene Investment ist

Bitcoin hat sich als die einfachste und zugleich klügste Möglichkeit erwiesen, langfristig echtes Vermögen aufzubauen. Wer regelmäßig – unabhängig vom Preis – Bitcoin kauft, nutzt den sogenannten Durchschnittskosteneffekt. Diese Methode glättet Preisschwankungen und führt dazu, dass Anleger im Schnitt günstiger investieren. Auf lange Sicht entsteht so ein stabiler Vermögensaufbau, ohne dass man Marktzyklen perfekt timen muss.

Bitcoin ist nicht nur ein digitales Asset, sondern das sicherste Computernetzwerk der Welt. Seit 2015 erzielte Bitcoin eine durchschnittliche Jahresrendite von rund 72 bis 95 Prozent – ein Wert, den keine Aktie, kein Altcoin und kein Memecoin erreicht hat. Während Altcoins und Memecoins oft nur kurzfristige Spekulation ermöglichen und über 90 Prozent der Trader dort Geld verlieren, steht Bitcoin für Sicherheit, Knappheit und technologische Unabhängigkeit. Viele Altcoins verfolgen vor allem das Ziel, ihre Gründer reich zu machen, nicht die Investoren. Echte Innovation und Anwendungsfälle sind selten – Bitcoin dagegen bleibt das Fundament einer neuen, dezentralen Finanzwelt.