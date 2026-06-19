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Glassnode: Drei Bedingungen für BTC-Erholung bleiben unerfüllt

Glassnode zeigt: True Market Mean, STH-MVRV und Realized Cap signalisieren weiterhin Bärenmarkt – Bitcoins Trendwende ist noch nicht bestätigt.

Raphael Adrian von Raphael Adrian Updated 4 Min. read
Glassnode: Drei Bedingungen für BTC-Erholung bleiben unerfüllt

Das Wichtigste in Kürze

  • Bitcoin steht laut Glassnode-On-Chain-Daten trotz Stabilisierung weiter im Bärenmarkt-Regime.
  • Wichtige Indikatoren wie der True Market Mean bleiben derzeit unerreicht.
  • Kurzfrist-Halter verzeichnen Verluste, während institutionelle Zuflüsse über ETFs stocken.

Bitcoin steht weiter massiv unter Druck. Nach dem Juni-Ausverkauf, der den Kurs zeitweise auf rund 60.000 US-Dollar drückte, hat sich BTC zwar stabilisiert, doch On-Chain-Daten von Glassnode zeichnen ein ernüchterndes Bild: Der Spot-Preis notiert aktuell bei rund 65.600 US-Dollar – und damit rund 15 Prozent unterhalb des sogenannten True Market Mean von 77.200 US-Dollar. Historisch markiert dieser Abstand ein Terrain, das Glassnode klar dem Bärenmarkt-Regime zuordnet.

Die Erholung vom Tief ist real, aber sie reicht nicht aus. Drei zentrale Bedingungen für eine belastbare Trendwende bleiben laut dem Glassnode-Report vom 17. Juni 2026 unerfüllt: eine Rückeroberung des True Market Mean, ein Short-Term Holder MVRV oberhalb von 1,0 sowie eine Realized Cap, die auf Dreimonatssicht wieder wächst. Alle drei Indikatoren liegen derzeit im negativen Bereich.

Glassnode: True Market Mean als Scheidelinie zwischen Bullen- und Bärenmarkt

Der True Market Mean misst den durchschnittlichen Einstandspreis aktiv gehandelter Coins im Netzwerk – er gilt bei Glassnode als eine der zuverlässigsten Trennlinien zwischen bullischen und bärischen Marktregimes. Mit 77.200 US-Dollar liegt er derzeit deutlich über dem Spot-Preis, was bedeutet: Der Markt befindet sich kollektiv im Verlustbereich gegenüber diesem Niveau.

Technical candlestick chart showing fluctuating prices with red and green bars.
Photo by Arturo Añez. on Pexels

Besonders unter Druck stehen Kurzfrist-Halter. Deren durchschnittliche Kostenbasis liegt laut Glassnode bei rund 72.600 US-Dollar, was bei einem aktuellen Kurs von 65.600 US-Dollar unrealisierte Verluste von rund 10 Prozent bedeutet. Der Short-Term Holder MVRV – der das aktuelle Marktgewicht dieser Gruppe ins Verhältnis zum Einstandspreis setzt – verbesserte sich zwar von 0,81 auf 0,90, bleibt aber unterhalb der Break-even-Schwelle von 1,0. Solange dieser Wert unter 1,0 verharrt, befinden sich jüngere Marktteilnehmer im Durchschnitt im Minus.

Zum Vergleich: On-Chain-Analysen zu Halter-Verlusten und Kapitualtionsphasen hatten bereits früh im Zyklus darauf hingedeutet, dass der Druck auf schwache Hände zunimmt, sobald der STH-MVRV dauerhaft unter die 1,0-Marke fällt.

Realized Cap und Kapitalflüsse: Ausflüsse verlangsamen sich, bleiben aber negativ

Die Realized Cap – vereinfacht das kumulierte investierte Kapital im Bitcoin-Netzwerk auf Basis des letzten Transaktionspreises je Coin – ist auf rund 1,07 Billionen US-Dollar gefallen. Auf Dreimonatssicht entspricht das einem Rückgang von 1,45 Prozent, was bedeutet: Netto verlässt weiterhin Kapital das Netzwerk.

Ein kleines Positivsignal: Der Sieben-Tage-Wert der Realized-Cap-Veränderung verbesserte sich auf minus 0,18 Prozent. Die Ausflüsse verlangsamen sich also, sind aber noch nicht gestoppt. Ähnlich verhält es sich mit dem 30-Tage-Realized-Profit/Loss-Ratio, der bei 0,53 liegt – realisierte Verluste überwiegen weiterhin die realisierten Gewinne im Netzwerk.

Diese Kapitalfluss-Struktur passt zum breiteren Bild: Analysen zu On-Chain-Indikatoren und möglichen Kurszielen im Bärenmarkt hatten die Nähe des Realized Price – aktuell um rund 53.600 bis 54.000 US-Dollar – als potenzielle Bodenzone identifiziert. Der aktuelle Spot-Preis liegt noch rund 20 Prozent darüber, ohne dass ein finales Tief bestätigt wäre.

Marktstruktur: Nachfrage stabilisiert sich, aber fehlen institutionelle Impulse

Binance-Orderbuchdaten zeigen einen ermutigenden Detailbefund: Die Kaufseite übertrifft ruhende Verkaufsorders mit dem größten Abstand seit Monaten, nachdem Bitcoin die 60.000-US-Dollar-Marke getestet hatte. Das deutet auf eine gewisse Nachfragebereitschaft bei Schwäche hin – klassisches Akkumulationsverhalten in Ausverkaufsphasen.

A smartphone displaying a bitcoin trading app alongside Bitcoin coins.
Photo by Tugay Kocatürk on Pexels

Gleichzeitig fehlen strukturelle Treiber. Das Open Interest in Bitcoin-Futures ist von rund 42 Milliarden US-Dollar Anfang Mai auf etwa 25 Milliarden US-Dollar Ende Mai gefallen – ein Sechs-Monats-Tief, das auf eine massive Enthebelung hindeutet. Institutionelle Zuflüsse über US-Spot-ETFs, die mit rund 1,3 Millionen BTC zu einem zentralen Taktgeber des Marktes geworden sind, blieben an einzelnen Handelstagen im Juni mit 70 bis 90 Millionen US-Dollar an Nettoabflüssen im negativen Bereich.

Die kritische Unterstützungszone bei 60.000 US-Dollar hatte der Markt im Juni nur knapp gehalten – die historische Bedeutung dieser Marke und der Verkaufsdruck in ihrer Nähe waren bereits vor dem Ausverkauf ein zentrales Diskussionsthema unter Analysten.

Bitcoin-Ausblick: Drei Bedingungen, die noch niemand erfüllt hat

Glassnode formuliert die Anforderungen für eine glaubwürdige Erholung klar und messbar: Erstens muss Bitcoin den True Market Mean bei rund 77.200 US-Dollar zurückerobern. Zweitens muss der STH-MVRV über 1,0 steigen, um jüngere Käufer wieder in die Gewinnzone zu bringen. Drittens muss die Realized Cap auf Dreimonatssicht ins Positive drehen, was einen anhaltenden Netto-Kapitalzufluss ins Netzwerk signalisiert. Keiner dieser drei Punkte ist aktuell erfüllt.

Kurzfristig richten Marktbeobachter den Blick auf kommende FOMC-Sitzungen und US-Inflationsdaten. Jede Überraschung bei Zinsen oder Forward Guidance dürfte sich unmittelbar auf ETF-Ströme und den Risikoappetit institutioneller Investoren auswirken. Das Widerstandsband zwischen 70.000 und 74.000 US-Dollar gilt als nächste technische Hürde, während Wochenschlusskurse unterhalb von 60.000 US-Dollar das bärische Szenario deutlich beschleunigen könnten.

Für Anleger bedeutet das eine unbequeme Zwischenphase: Die Bodenbildung ist möglich, aber nicht bestätigt. Die On-Chain-Signale zeigen Stabilisierung, noch keine Umkehr. Entscheidend bleibt, ob die Kapitalabflüsse aus ETFs in den kommenden Wochen nachhaltig stoppen und ob der Markt bei erneuter Schwäche die 60.000-US-Dollar-Marke verteidigen kann.

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Raphael Adrian
Raphael Adrian

Raphael Adrian ist ein Krypto-Journalist und Analyst, der bei Coinspeaker über Krypto-News, PR-Inhalte und Marktanalysen schreibt. Hier gilt er als Lead-Autor und Experte für Kryptowährungs-Prognosen. Mit seinem journalistischen Hintergrund und seiner Spezialisierung auf Finanzen, Business und digitale Assets berichtet er seit Jahren über Blockchain-Trends, neue Projekte und Entwicklungen am Kryptomarkt. Seine Kenntnisse in fundamentaler und technischer Analyse ermöglichen es ihm, Marktbewegungen fundiert zu bewerten, Potenziale von Projekten einzuordnen und datenbasierte Krypto-Prognosen zu erstellen. In seiner Arbeit legt er besonderen Wert auf verständliche, recherchierte Inhalte, die Leser bei fundierten Entscheidungen im Kryptomarkt unterstützen.

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