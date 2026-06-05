Bitcoin Prognose: Historische Belastungsprobe an der 60.000-USD-Marke

Das Wichtigste in Kürze

Der massive Verkaufsdruck kurzfristiger Anleger hat Bitcoin an ein kritisches historisches Unterstützungsniveau gedrückt.

Ein Rutsch unter die Grenze von 60.000 USD droht durch automatisierte Derivate-Liquidationen eine gefährliche Abwärtsspirale auszulösen.

Trotz der extremen Panik deuten stark überverkaufte technische Indikatoren auf eine baldige Marktbereinigung hin.

Rekordverluste und die drohende Kettenreaktion am Terminmarkt

Die aktuelle Marktlage ist von extremer Angst geprägt, was sich in einem historischen Rekordwert des realisierten Gewinn- und Verlustverhältnisses der kurzfristigen Halter von minus 1,5 widerspiegelt.

Noch nie zuvor haben Investoren, die ihre Coins weniger als 155 Tage halten, derart massive Verluste beim Verkauf realisiert wie in dieser Phase. Allein innerhalb von 24 Stunden wurden unglaubliche 53.800 Bitcoin im Zustand des Verlustes auf die Krypto-Börsen transferiert.

Dieser Panikverkauf drückte den Bitcoin-Kurs zeitweise unter 62.000 USD, was einem Rückgang von über 14 Prozent in einer Woche und mehr als 50 Prozent seit dem Allzeithoch entspricht.

Sollte dieser Abwärtsdruck anhalten, droht an der Grenze von 60.000 USD eine systemische Gefahr. Jean-David Péquignot, Handelschef bei Deribit, warnt vor den mechanischen Risiken an dieser Marke, da dort Verkaufsoptionen im Wert von über 1,2 Milliarden USD offenstehen.

Wenn der Kurs diese Schwelle unterschreitet, sind Market Maker gezwungen, zur Absicherung ihrer eigenen Positionen im großen Stil Bitcoin am Spotmarkt zu verkaufen, was den Kurssturz massiv beschleunigen würde.

Zudem liegen die Einstiegskurse vieler institutioneller ETF-Käufer im Bereich zwischen 60.000 und 67.000 USD, weshalb ein Durchbrechen dieser Zone zu panischen Notverkäufen führen könnte.

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Technische Extremwerte und die Hoffnung auf eine Bodenbildung

Ein Blick auf das aktuelle Chartbild verdeutlicht die extreme Dramatik der aktuellen Kursbewegung. Der Kurs notiert mit aktuell rund 61.850 USD meilenweit unter dem wichtigen 200-Tage-SMA (orange), der bei 78.783 USD verläuft und den übergeordneten Trend markiert.

Gleichzeitig zeigt der Relative-Stärke-Index mit einem Wert von nur 16,37 eine extreme Überverkaufung des Marktes an, wie sie in dieser Intensität nur selten vorkommt. So kannst du Bitcoin anonym kaufen!

Diese technische Überdehnung deckt sich mit On-Chain-Daten von Glassnode, wonach mit 10,5 Millionen Bitcoin erstmals wieder mehr Coins im Verlust als im Gewinn gehalten werden.

Historisch gesehen hat ein solches Ungleichgewicht, gepaart mit extremer Kapitulation, oft das Ende einer Korrektur und den Beginn einer Akkumulationsphase durch langfristige Investoren eingeläutet.

Auch David Hoffman von Bankless betont, dass das Halten der 200-Wochen-Linie ein robustes Signal ist und die aktuelle Anspannung nicht mit den toxischen Pleitewellen des Jahres 2022 vergleichbar ist.

Nach dem jüngsten Abfluss von über 5 Milliarden USD aus den ETFs gab es am 4. Juni mit einem Nettozufluss von 3,05 Millionen USD ein erstes, wenn auch noch sehr zartes Lebenszeichen der institutionellen Käufer.

Fazit und Einordnung

Die kommenden Tage sind für die mittel- und langfristige Zukunft von Bitcoin von entscheidender Bedeutung. Während der Derivatemarkt das Risiko eines schnellen Absturzes in Richtung der Unterstützung bei 46.400 USD birgt, signalisieren die fundamentalen On-Chain-Daten und der extrem niedrige RSI eine reife Marktbereinigung.

Sobald die zittrigen Hände der kurzfristigen Spekulanten aus dem Markt gedrängt sind, dürfte die fundamentale Knappheit des Vermögenswerts wieder in den Vordergrund rücken. Die erfolgreiche Verteidigung der aktuellen Unterstützung wäre somit der Startschuss für eine gesunde, institutionell getriebene Markterholung.

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