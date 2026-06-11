Bitcoin Bärenmarkt: So tief könnte BTC noch fallen

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin notiert nahe wichtiger Bewertungszonen, finale Kapitulation fehlt jedoch weiterhin.

CryptoQuant sieht möglichen Bewertungsboden aktuell rund um 53.600 US-Dollar.

Schwache Nachfrage und ETF-Abflüsse belasten kurzfristig weiterhin den Markt.

Zyklusanalysen deuten auf mögliche Bodenbildung im vierten Quartal hin.

Bitcoin steht weiter massiv unter Druck. Zuletzt testete BTC erneut den Bereich um 60.000 US-Dollar, nachdem der Kurs binnen einer Woche rund 15 Prozent verlor. Momentum ist kaum vorhanden, das Sentiment bleibt schwach und Angst dominiert den Markt. Vom Allzeithoch ist Bitcoin inzwischen mehr als 50 Prozent entfernt. Damit ist der übergeordnete Trend klar bearish geprägt. Gleichzeitig liegen die jüngsten Tiefs nicht mehr weit vom aktuellen Kurs entfernt.

Für Anleger entsteht damit ein klassisches Dilemma: Einerseits wirkt Bitcoin deutlich günstiger als noch vor wenigen Monaten. Andererseits möchte niemand blind ins fallende Messer greifen. Die zentrale Frage lautet deshalb: Wie tief kann BTC noch fallen – und wo könnte ein Einstieg wieder attraktiver werden?

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CryptoQuant sieht möglichen Bitcoin-Boden bei 53.600 US-Dollar

Eine aktuelle Einschätzung von CryptoQuant liefert hierfür einen wichtigen Orientierungswert. Laut Research-Chef Julio Moreno könnte ein potenzieller Bewertungsboden für Bitcoin im Bereich von rund 53.600 US-Dollar liegen. Genau dort befindet sich aktuell der sogenannte Realized Price. Diese Kennzahl zeigt den durchschnittlichen On-Chain-Einstandspreis aller Bitcoin-Investoren. Vereinfacht gesagt: Sie misst, zu welchem Preis die vorhandenen BTC im Schnitt zuletzt bewegt wurden. Historisch war dieser Bereich häufig eine Zone, in der Bitcoin in tiefen Bärenmärkten einen Boden ausbildete.

CryptoQuant Sees Bitcoin’s Potential Bottom Near $53,600 CryptoQuant said Bitcoin’s potential bottom may be near $53,600, its current realized price, though research head Julio Moreno stressed this is only a “valuation bottom candidate,” not a confirmed cycle bottom. The firm… pic.twitter.com/2CO0ROpDJ5 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 11, 2026

Das beigefügte Chartbild verdeutlicht diesen Zusammenhang. Die blaue Linie zeigt den Realized Price, während der schwarze Kursverlauf zuletzt stark gefallen ist und sich dieser Zone nähert. Im Bärenmarkt 2022 bildete Bitcoin seinen Boden ebenfalls rund um den Realized Price aus. Aktuell liegt BTC laut CryptoQuant nur noch etwa neun Prozent über dieser Marke. Damit rückt der Bereich um 53.600 US-Dollar als mögliche Value-Zone zunehmend in den Fokus.

Wichtig ist jedoch: CryptoQuant spricht ausdrücklich nicht von einem bestätigten Zyklusboden. Es handelt sich nur um einen möglichen Bewertungsboden. Denn die Nachfrage bleibt schwach. Die gesamte Bitcoin-Nachfrage fiel zuletzt um 652.000 BTC, während die 30-Tage-ETF-Nachfrage auf minus 74.000 BTC sank. Zudem liegen die realisierten Verluste noch unter früheren Kapitulationsphasen.

Das spricht dafür, dass zwar eine attraktive Akkumulationszone näher rückt, der finale Ausverkauf aber noch nicht zwingend abgeschlossen ist. Für Anleger heißt das: Geduld bleibt wichtig. Ein Einstieg könnte rund um den Realized Price spannender werden, doch eine nachhaltige Bodenbildung braucht wieder steigende Nachfrage.

Bitcoin-Zyklus: Bodenbildung im vierten Quartal?

Nach dieser zyklischen Betrachtung könnte Bitcoin seinen Boden erst im vierten Quartal 2026 ausbilden. Der Analyst verweist darauf, dass der Vierjahreszyklus weiterhin intakt wirkt. Auch in früheren Zyklen kam das Top in einem ähnlichen Zeitraum nach dem Halving. Sollte sich dieses Muster wiederholen, wäre die aktuelle Schwächephase noch nicht zwingend das Ende des Bärenmarkts.

Das Chart zeigt mehrere vertikale Markierungen rund um Halvings, Tops und mögliche Bodenphasen. Besonders relevant ist dabei der Abstand zwischen Zyklushoch und anschließendem Tief. In früheren Phasen dauerte es nach dem Top oft mehrere Monate, bis Bitcoin seinen finalen Boden fand. Übertragen auf den aktuellen Zyklus würde dies bedeuten: Eine Bodenbildung könnte in Q4 2026 erfolgen, bevor 2027 ein neuer Zyklus beginnt.

Bitcoin's four-year cycle remains intact and alive All the data suggests this cycle is no different to others The top came in the same time frame post-halving Now, we wait to see if the bottoming phase repeats If so, Q4 would see the Bitcoin bottom occur before entering a… pic.twitter.com/zJaxRD5abf — That Martini Guy ₿ (@MartiniGuyYT) June 10, 2026

Für Anleger heißt das: Kurzfristig bleibt Vorsicht angebracht. Gleichzeitig rückt eine antizyklische Akkumulationsphase näher.

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Relative Stärke im Fokus: Könnte Bitcoin Hyper zu den Gewinnern der nächsten Erholung gehören?

Während Analysten über mögliche Bitcoin-Böden und Kapitulationsphasen diskutieren, stellt sich für Anleger eine weitere wichtige Frage: Welche Projekte zeigen bereits jetzt relative Stärke? Denn historisch sind es häufig genau diese Assets, die nach einer Marktbereinigung als Erste wieder Kapital anziehen. Neue Nachfrage und neue Narrative könnten entscheidend sein, um dem Kryptomarkt frische Impulse zu verleihen.

Ein Projekt, das aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Trotz des schwierigen Marktumfelds konnte das Projekt bereits rund 33 Millionen US-Dollar im laufenden Presale einsammeln. Gerade in einem Umfeld, in dem viele Altcoins zweistellige Verluste verzeichnen und Investoren Risiko reduzieren, deutet eine solche Kapitalaufnahme auf ein weiterhin vorhandenes Interesse hin.

Im Kern verfolgt Bitcoin Hyper einen Ansatz, der zwei der erfolgreichsten Blockchain-Konzepte miteinander verbinden soll. Einerseits setzt das Projekt auf die Sicherheit und Bekanntheit des Bitcoin-Netzwerks. Andererseits sollen die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Smart-Contract-Plattformen integriert werden. Als technische Grundlage dient dabei eine Layer-2-Lösung, die über eine Zero-Knowledge-Bridge mit Bitcoin verbunden werden soll.

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Der Gedanke dahinter ist einfach: Bitcoin besitzt enorme Liquidität und die stärkste Marke im Kryptomarkt, leidet jedoch seit Jahren unter begrenzter Funktionalität. Layer-2-Technologien könnten dieses Problem lösen, indem sie Anwendungen, Transaktionen und neue Anwendungsfälle außerhalb der Hauptchain ermöglichen. Gelingt diese Entwicklung langfristig, könnte dies sogar die Nachfrage nach nativen Bitcoins erhöhen, da diese weiterhin als Basis des Ökosystems benötigt werden.

Zusätzlich bietet Bitcoin Hyper aktuell ein Staking-Modell mit Renditen von bis zu 36 Prozent APY. Solche Anreize sollen langfristige Halter belohnen und die Umlaufmenge reduzieren. Gleichzeitig sorgt der laufende Presale für Sichtbarkeit und ein positives Momentum innerhalb der Community.

Natürlich bleiben Presale-Projekte spekulativ und mit Risiken verbunden. Dennoch zeigt Bitcoin Hyper derzeit eine Eigenschaft, auf die viele Investoren in Bärenmärkten achten: relative Stärke. Während große Teile des Marktes Kapital verlieren, gelingt es dem Projekt weiterhin, neue Investoren anzuziehen. Sollte sich die Stimmung am Kryptomarkt in den kommenden Monaten verbessern und Bitcoin tatsächlich eine Bodenbildung abschließen, könnten genau solche Projekte überdurchschnittlich profitieren.

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