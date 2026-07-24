Ethereum vor historischer Kaufchance?

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum stieg sieben Tage leicht, bleibt jedoch technisch weiterhin schwach.

ETH notiert unter Realized Price, viele Anleger liegen im Verlust.

Historisch entstanden dort attraktive langfristige Chancen für geduldige Investoren.

Vollständige Bodenbestätigung fehlt, weshalb weitere Rücksetzer weiterhin möglich bleiben.

Ethereum hat sich in den vergangenen sieben Tagen um rund zwei Prozent erholt. Dennoch bleibt die Kursentwicklung schwach: ETH notiert erneut knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 US-Dollar und damit mehr als 60 Prozent unter seinem Allzeithoch von rund 4.950 US-Dollar. Der übergeordnete Bärenmarkt ist folglich weiterhin intakt. Eine dynamische Trendwende lässt bislang ebenso auf sich warten wie eine nachhaltige Rückeroberung wichtiger Widerstände.

Dennoch liefern aktuelle On-Chain-Daten einen ersten Hoffnungsschimmer. Ethereum wird derzeit unterhalb seines realisierten Preises gehandelt – eine Bewertungszone, aus der historisch einige der attraktivsten langfristigen Einstiegsgelegenheiten entstanden sind.

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Darum könnte Ethereum historisch günstig sein

Im Mittelpunkt der optimistischen Einschätzung steht der sogenannte „Realized Price“. Diese On-Chain-Kennzahl bildet vereinfacht den durchschnittlichen Einstandspreis aller im Umlauf befindlichen Coins ab. Entscheidend ist dabei nicht der aktuelle Börsenkurs, sondern der Preis, zu dem die jeweiligen ETH zuletzt auf der Blockchain bewegt wurden. Dadurch vermittelt die Metrik einen Eindruck davon, auf welchem Niveau der Gesamtmarkt seine Coins im Durchschnitt erworben hat.

Aktuell liegt der realisierte Preis von Ethereum laut CryptoQuant-Daten bei ungefähr 2.300 US-Dollar. Da ETH deutlich darunter gehandelt wird, befindet sich ein erheblicher Teil der Marktteilnehmer rechnerisch im Verlust. Der aktuelle Kurs soll rund 17 Prozent unter dieser durchschnittlichen Kostenbasis liegen. Historisch waren vergleichbare Phasen häufig von großer Unsicherheit, schwacher Stimmung und zunehmender Kapitulation geprägt. Gleichzeitig verbesserten sich auf diesem Niveau regelmäßig die langfristigen Chancen gegenüber den verbleibenden Risiken.

Ethereum is trading below its realized price. Historically, this is where some of the best long-term opportunities have started. But don't make the mistake of calling the bottom just yet. Here's why? 👇 Every major ETH cycle bottom has been backed by 5 key on-chain signals.… pic.twitter.com/VeX3EdTGen — Lucky (@LLuciano_BTC) July 24, 2026

Ein Kurs unterhalb des realisierten Preises bedeutet allerdings nicht automatisch, dass der endgültige Boden bereits erreicht wurde. Laut der dargestellten Analyse sind bisher lediglich zwei von fünf wichtigen On-Chain-Signalen ausgelöst worden, die frühere große Ethereum-Zyklustiefs begleitet hatten. Der Markt erscheint somit günstig bewertet, liefert aber noch keine vollständige Bodenbestätigung. Insbesondere eine ausgeprägte Kapitulation fehlt bislang, während nachlassender Verkaufsdruck lediglich ein erstes positives Signal darstellt.

Für langfristig orientierte Anleger entsteht daraus ein Spannungsfeld: Wer auf sämtliche Bestätigungen wartet, reduziert womöglich das Risiko eines zu frühen Einstiegs, könnte jedoch einen Teil der ersten Erholung verpassen. Umgekehrt bleiben weitere Rücksetzer und eine erneute Bereinigung schwacher Marktteilnehmer möglich. Der realisierte Preis spricht deshalb für eine historisch interessante Bewertungszone – jedoch nicht für einen garantiert erreichten Boden.

Ethereum-Netzwerk übersteigt erstmals die ETH-Bewertung

Ethereum wirkt auch im Verhältnis zur wirtschaftlichen Aktivität seines Ökosystems ungewöhnlich günstig bewertet. Nach Daten von Token Terminal beläuft sich der im Ethereum-Ökosystem gebundene Gesamtwert aktuell auf rund 263 Milliarden US-Dollar. Demgegenüber steht eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von ETH von lediglich etwa 230 Milliarden US-Dollar. Damit übersteigt der Wert der auf Ethereum hinterlegten Vermögenswerte erstmals die Bewertung des nativen Assets selbst.

Ethereum seems highly undervalued! 👀 For the first time in history, the value locked ON Ethereum is bigger than the value OF Ethereum itself! 🔹 ETH fully diluted market cap: ~$210B

🔹 Total value locked: ~$260B

🔹 The blue area just crossed above the orange line The economy… pic.twitter.com/tFvOV1e41d — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) July 9, 2026

Das Verhältnis kann als Hinweis auf eine mögliche Unterbewertung interpretiert werden. Ethereum dient schließlich als technische und wirtschaftliche Basis für Stablecoins, DeFi-Anwendungen, tokenisierte Realwerte, Staking und zahlreiche Layer-2-Netzwerke. Wächst diese On-Chain-Ökonomie, während der ETH-Kurs deutlich fällt, öffnet sich eine Bewertungslücke zwischen der Nutzung des Netzwerks und dem Marktwert seines zentralen Assets.

ETH profitiert von dieser Aktivität allerdings nicht automatisch im gleichen Umfang. Der Token wird zwar für Gebühren, Staking und die Absicherung des Netzwerks benötigt, doch niedrige Transaktionskosten und die Verlagerung von Aktivität auf Layer 2 können die direkte Wertabschöpfung begrenzen. Zudem ist TVL keine perfekte Kennzahl, da Vermögenswerte durch Staking, Lending oder Derivate teilweise mehrfach erfasst werden können.

Dennoch zeigt die historische Überschneidung: Das Ethereum-Ökosystem bleibt wirtschaftlich groß, während ETH vergleichsweise niedrig bewertet wird – ein potenziell bullisches Signal für langfristige Anleger.

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