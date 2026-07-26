Robinhood profitiert: Krypto-Trend macht 5x in zwei Wochen

Das Wichtigste in Kürze

Robinhood Chain verbindet klassische Finanzprodukte mit moderner Blockchain-Infrastruktur.

Tokenisierte Aktien verfünffachten ihren Wert innerhalb von zwei Wochen.

Bestehende Millionenreichweite erleichtert Robinhood die schnelle Nutzergewinnung erheblich.

Bitcoin Hyper zeigt trotz Bärenmarkt auffällige relative Presale-Stärke.

Robinhood hat Anfang Juli 2026 seine eigene Blockchain gestartet und damit einen wichtigen Schritt über das klassische Brokerage-Geschäft hinaus gemacht. Die Robinhood Chain ist eine Ethereum-Layer-2, die auf der Arbitrum-Technologie basiert und speziell für tokenisierte Real-World Assets wie Aktien, ETFs und perspektivisch private Beteiligungen optimiert wurde. Nutzer können ausgewählte Stock Tokens inzwischen über die Robinhood Wallet in mehr als 120 Ländern halten und transferieren.

Diese Token bilden die wirtschaftliche Entwicklung der jeweiligen Wertpapiere ab, sind rechtlich jedoch tokenisierte Schuldverschreibungen und keine klassischen Aktien mit unmittelbaren Stimmrechten. Robinhood möchte damit traditionelle Finanzprodukte dauerhaft auf die Blockchain bringen und Anwendungen für Handel, Kredite sowie Renditeprodukte ermöglichen. Bereits zum Start standen Token bekannter Unternehmen wie Nvidia, Apple und Google zur Verfügung. Entscheidend ist dabei Robinhoods enorme Reichweite: Der Broker kann Blockchain-Produkte direkt innerhalb seiner bestehenden Plattform vermarkten und muss Nutzer nicht erst mühsam aus dem Kryptomarkt gewinnen.

Tokenisierte Aktien wachsen innerhalb von zwei Wochen um das Fünffache

Nur wenige Wochen nach dem Mainnet-Start zeigen die tokenisierten Aktien auf der Robinhood Chain bereits eine bemerkenswerte Dynamik. Nach den vorliegenden On-Chain-Daten stieg ihr Gesamtwert innerhalb von weniger als zwei Wochen auf rund 70 Millionen US-Dollar – ungefähr eine Verfünffachung. Aktuelle Daten von DeFiLlama weisen für die Real-World Assets des Netzwerks ebenfalls einen Wert von knapp 73 Millionen US-Dollar aus. Damit entwickelt sich aus dem zunächst kleinen Angebot zunehmend ein relevanter Teil des neuen Ökosystems.

JUST IN: Tokenized stocks on Robinhood Chain have surged to $70 MILLION in value, a 5x increase in under two weeks. Tokenized GameStop is doing $26.6 MILLION in daily volume, NVIDIA at $14 MILLION, and SpaceX at $6.4 MILLION. 12 tokenized stocks are now clearing over $500,000 a… pic.twitter.com/VPtKJCgktl — Coin Bureau (@coinbureau) July 25, 2026

Besonders auffällig ist das Handelsvolumen einzelner Stock Tokens. Tokenisiertes GameStop soll täglich rund 26,6 Millionen US-Dollar umsetzen. Bei Nvidia sind es demnach rund 14 Millionen US-Dollar, während der SpaceX-Token auf etwa 6,4 Millionen US-Dollar kommt. Insgesamt überschreiten mittlerweile zwölf tokenisierte Aktien ein tägliches Handelsvolumen von jeweils 500.000 US-Dollar. Diese Daten stammen aus der beigefügten Auswertung und zeigen, dass sich die Aktivität nicht mehr ausschließlich auf einen einzelnen Vermögenswert beschränkt.

Allerdings sollten Anleger zwischen Handelsvolumen, Marktkapitalisierung und tatsächlich hinterlegtem Kapital unterscheiden. Zusätzlich wurde ein erheblicher Teil der bisherigen Aktivität auf der Robinhood Chain zeitweise von Memecoins und kurzfristiger Spekulation getragen. Das starke Wachstum der Stock Tokens ist deshalb vielversprechend, beweist aber noch keine dauerhaft etablierte Nachfrage. Dennoch entsteht bereits wenige Wochen nach dem Start erstmals messbare Liquidität für blockchainbasierte Aktienprodukte.

Deshalb könnte die Robinhood Chain langfristig erfolgreich sein

Der bullische Investment Case beruht weniger auf der Technologie allein als auf Robinhoods bestehender Distribution. Das Unternehmen verfügt über eine große internationale Kundenbasis und kann neue Blockchain-Produkte direkt in Wallets sowie bestehende Handelsoberflächen integrieren. Genau dieser Zugang zu Endkunden fehlt vielen technisch leistungsfähigen Krypto-Netzwerken. Robinhood muss daher nicht bei null beginnen, sondern kann klassische Anleger schrittweise an On-Chain-Produkte heranführen.

🚨THE BULLISH CASE FOR ROBINHOOD CHAIN!@cryptomanran asked @mdudas why Robinhood needs its own L2 when Solana exists and Base struggled: These companies have massive distribution, Coinbase and Robinhood each have 100M+ customers. The ability to market products directly to end… pic.twitter.com/dmyhhVjsj2 — Crypto Banter (@crypto_banter) July 25, 2026

Hinzu kommt ein potenziell attraktives Ökosystem: Tokenisierte Aktien könnten künftig nicht nur gehandelt, sondern auch als Sicherheit hinterlegt, verliehen oder in DeFi-Anwendungen eingebunden werden. Die Chain ist ausdrücklich für solche Handels-, Kredit- und Renditeprodukte konzipiert. Robinhood kontrolliert damit sowohl die Kundenbeziehung als auch einen wichtigen Teil der zugrunde liegenden Infrastruktur.

Bitcoin-Layer-2 als nächste RWA-Chance: Bitcoin Hyper zeigt relative Stärke

Während Ethereum, Solana und spezialisierte Netzwerke den Markt für tokenisierte Real-World Assets bislang dominieren, spielt Bitcoin in diesem Segment noch kaum eine Rolle. Das könnte sich jedoch ändern. Denn Bitcoin-Layer-2-Lösungen sollen die hohe Sicherheit und Bekanntheit des Bitcoin-Netzwerks mit schnelleren Transaktionen, Smart Contracts und neuen DeFi-Anwendungen verbinden. Damit könnten langfristig auch tokenisierte Aktien, Anleihen oder andere reale Vermögenswerte stärker in das Bitcoin-Ökosystem integriert werden.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Ein Projekt, das diesen Ansatz besonders offensiv verfolgt, ist Bitcoin Hyper. Die geplante Layer-2-Lösung will die Vorteile von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Programmierbarkeit von Solana kombinieren. Im Zentrum steht eine Architektur, die Transaktionen außerhalb der Bitcoin-Mainchain effizient verarbeitet, während eine Zero-Knowledge-basierte Bridge die Verbindung zwischen Layer 1 und Layer 2 ermöglichen soll. Nutzer könnten Bitcoin dadurch in das neue Netzwerk übertragen und dort für Smart Contracts, DeFi-Anwendungen oder perspektivisch weitere tokenisierte Vermögenswerte einsetzen.

Auffällig ist derzeit vor allem die relative Stärke des Presales. Trotz eines insgesamt schwachen Kryptomarkts soll Bitcoin Hyper bereits rund 33 Millionen US-Dollar eingesammelt haben. Dieses Volumen deutet darauf hin, dass Anleger weiterhin gezielt nach Projekten suchen, die technologische Weiterentwicklung mit der starken Marke Bitcoin verbinden. Zusätzlich wirbt das Projekt aktuell mit Staking-Renditen von rund 36 Prozent APY, wobei solche hohen Renditen naturgemäß mit erheblichen Risiken verbunden sind und sich im weiteren Verlauf reduzieren können.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.