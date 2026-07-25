Stärkste Kaufwelle seit 6 Jahren: Mega-Bullenmarkt für Bitcoin?

Das Wichtigste in Kürze

Langfristige Bitcoin-Halter akkumulieren derzeit außergewöhnlich große Mengen an BTC.

Die Kaufwelle erreicht laut CryptoQuant den höchsten Sechsjahresstand überhaupt.

Bitcoin Hyper verbindet Bitcoin-Sicherheit mit Solanas Geschwindigkeit und Skalierbarkeit.

Der Presale sammelte trotz Bärenmarkt bereits 33 Millionen US-Dollar.

Bitcoin steckt weiterhin in einem ausgeprägten Bärenmarkt. Vom bisherigen Allzeithoch ist die größte Kryptowährung rund 50 Prozent entfernt, während die Kursentwicklung zuletzt von Schwäche und fehlendem Momentum geprägt war. Dennoch mehren sich die Anzeichen für eine mögliche Bodenbildung.

Seit etwa sechs Monaten hält das bisherige Bärenmarkttief, zugleich stabilisiert sich Bitcoin aktuell wieder im Bereich von rund 64.000 US-Dollar. Ob sich Bullen oder Bären durchsetzen, bleibt allerdings offen. Neue On-Chain-Daten liefern nun Hoffnung: Langfristig orientierte Investoren haben zuletzt so aggressiv Bitcoin gekauft wie seit mehreren Jahren nicht mehr.

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Bitcoin-Halter starten stärkste Kaufwelle seit sechs Jahren

Eine aktuelle Analyse von CryptoQuant deutet auf eine außergewöhnlich starke Akkumulation durch langfristige Bitcoin-Investoren hin. Im Mittelpunkt steht die sogenannte „Long-Term Holder Net Position Change“. Diese Kennzahl zeigt, wie sich die gesamten Bestände langfristiger Halter innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen verändern. Positive Werte bedeuten, dass diese Anleger mehr Bitcoin aufnehmen als verkaufen. Negative Werte weisen dagegen auf eine Verteilung ihrer Bestände hin.

Bitcoin LTH Accumulation Hit Its Highest Level In 6 Years “As Bitcoin approaches the realized price level, strong hands step onto the stage.” – By @burak_kesmeci Read more ⤵️https://t.co/JSog8zdIPf pic.twitter.com/qiwcUAsfqQ — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) July 24, 2026

Laut der Analyse erreichte die Kennzahl am 24. Mai 2026 einen Wert von rund 1,29 Millionen BTC innerhalb von 30 Tagen. Damit wurde der höchste Stand seit sechs Jahren gemessen. Die Kaufaktivität übertraf demnach sogar frühere außergewöhnliche Akkumulationsphasen. Besonders bemerkenswert ist, dass die Käufe während einer schwachen Marktphase erfolgten. Langfristige Investoren nutzten den Kursrückgang offenbar gezielt, um ihre Positionen deutlich auszubauen.

CryptoQuant wertet diese Entwicklung als positives Signal. Sogenannte starke Hände treten häufig dann als Käufer auf, wenn kurzfristige Marktteilnehmer verunsichert sind und ihre Coins abgeben. Gleichzeitig näherte sich Bitcoin zuletzt seinem realisierten Preis, der als wichtige Bewertungszone gilt. Historisch können solche Bereiche attraktive Akkumulationsphasen darstellen.

Auf die starken Käufe folgte bereits eine Erholung von ungefähr 58.000 auf 66.000 US-Dollar. Dennoch reicht die Kennzahl allein nicht aus, um das Ende des Bärenmarkts zu bestätigen. Entscheidend bleibt laut Analyse der Bereich um 68.000 US-Dollar. Dort verläuft der realisierte Preis der kurzfristigen Halter. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Schwelle könnte die kurzfristige Marktstruktur deutlich verbessern und eine größere Trendwende unterstützen.

Bitcoin-L2 könnte zusätzlichen Kaufdruck auslösen

Neben der zunehmenden Akkumulation langfristiger Anleger könnten auch technologische Entwicklungen neuen Kaufdruck bei Bitcoin erzeugen. Besonders spannend ist dabei das wachsende Segment der Bitcoin-Layer-2-Lösungen. Diese Netzwerke sollen die Sicherheit und Liquidität der Bitcoin-Blockchain mit schnelleren Transaktionen, niedrigeren Gebühren und zusätzlichen Anwendungen verbinden. Dadurch könnte Bitcoin langfristig nicht mehr nur als digitales Wertaufbewahrungsmittel dienen, sondern stärker in Bereichen wie DeFi, Staking und dezentralen Anwendungen eingesetzt werden.

Ein Projekt, das diesen Ansatz verfolgt, ist Bitcoin Hyper. Die neue Layer-2-Lösung will die Vorteile von Bitcoin mit der hohen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit der Solana-Technologie kombinieren. Im Zentrum des Konzepts steht eine Bridge, über die BTC zwischen der Bitcoin-L1 und der neuen Layer-2-Infrastruktur übertragen werden sollen. Zero-Knowledge-Technologie soll dabei helfen, Transaktionen effizient zu verarbeiten und gleichzeitig die Sicherheit der zugrunde liegenden Blockchain zu berücksichtigen.

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Während der Gesamtmarkt weiterhin von einem ausgeprägten Bärenmarkt geprägt ist, zeigt Bitcoin Hyper im Presale eine auffällige relative Stärke. Nach Angaben des Projekts wurden bereits rund 33 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das deutet darauf hin, dass Investoren auch in einem schwierigen Marktumfeld weiterhin nach neuen Bitcoin-Anwendungen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial suchen.

Zusätzlich können Anleger ihre HYPER-Token bereits während des Presales staken. Die angegebene jährliche Staking-Rendite liegt derzeit bei rund 36 Prozent, dürfte sich mit zunehmender Zahl gestakter Token jedoch weiter reduzieren. Hohe Renditen gehen grundsätzlich mit entsprechend hohen Risiken einher.

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