Die zehnjährige US-Treasury-Rendite ist auf 5,22 Prozent geklettert, den höchsten Stand seit 2007, während Bitcoin sich nahe 84.000 Dollar hält. Parallel dazu haben Trader binnen weniger Tage rund 1,7 Milliarden Dollar an gehebelten Positionen abgebaut, ohne dass der Spotpreis proportional eingebrochen wäre. Die 30-jährige Rendite erreichte zeitweise ein neues 22-Jahres-Hoch von 5,5185 Prozent, bevor sie sich um 5,511 Prozent einpendelte – ein Umfeld, das laut einer aktuellen Analyse zu steigenden US-Renditen und ihrer Wirkung auf Bitcoin die Risikobereitschaft am Markt grundsätzlich dämpft.

Open Interest bricht um 1,7 Milliarden Dollar ein

Daten von CryptoQuant zeigen, dass das kombinierte Bitcoin-Open-Interest auf Binance, Gate.io, HTX und Bybit von etwa 12 Milliarden Dollar am 22. September auf rund 10,3 Milliarden Dollar am 25. September gefallen ist. Das entspricht einem Rückgang der gehebelten Positionen um 14,3 Prozent, während der Bitcoin-Kurs im selben Zeitraum nur etwa 2,3 Prozent nachgab, von rund 86.000 auf 84.000 Dollar.

Den größten Anteil am Rückgang trug Gate.io mit etwa 710 Millionen Dollar bei, gefolgt von Binance mit rund 680 Millionen Dollar; auch HTX und Bybit verzeichneten niedrigere Open-Interest-Werte. Ob dabei überwiegend Long- oder Short-Positionen geschlossen wurden, lässt sich aus den Daten nicht ableiten, da Kontrakte bei Positionsschließungen auf beiden Seiten verschwinden. CoinGlass verortet die aktuellen Liquidationszonen bei 85.300 bis 85.700 Dollar oberhalb des Kurses sowie bei rund 83.000 und 80.000 Dollar darunter – ein Muster, das auch in der Betrachtung zu ETF-Zuflüssen und Hebelrisiken im Kryptomarkt als typisches Warnsignal für Nachfolge-Liquidationen gilt.

Höhere Renditen erhöhen Bitcoins Opportunitätskosten

Renditen über 5 Prozent verändern die Rechnung für ein Asset ohne Kupon oder Dividende spürbar. Camran Khosravi von Bitwise verweist darauf, dass Bitcoin seit dem 19. August rund 22 Prozent zugelegt hat, obwohl die 10-jährige Realrendite im selben Zeitraum um etwa 50 Basispunkte gestiegen ist – die Gewinne fielen dabei größtenteils früh im Zeitraum an und wurden anschließend weitgehend gehalten.

James Lavish vom Bitcoin Opportunity Fund verweist auf eine Auktion siebenjähriger Anleihen über 44 Milliarden Dollar, die bei 5,085 Prozent abschloss, dem höchsten Auktionssatz seit rund 33 Jahren. Mohamed El-Erian von Allianz führt den Ausverkauf auf hohe staatliche und unternehmerische Kreditaufnahme, robuste Wirtschaftsdaten und eine sinkende Kaufbereitschaft traditioneller Treasury-Investoren zurück. Der vorläufige S&P-Global-Einkaufsmanagerindex für September sprang von 56,0 auf 58,4, den stärksten Wert seit Juli 2021, während Jurrien Timmer von Fidelity betont, dass eine zehnjährige Rendite von 5 Prozent Anleiheinvestoren einen erheblichen Renditepuffer bietet, Bitcoin in seinem Multi-Asset-Rahmenwerk aber weiterhin zu den führenden Assets zählt.

Spotpreis hält sich, Volatilität bleibt niedrig

Nach dem Rückzug vom Wochenhoch nahe 87.000 Dollar bewegte sich Bitcoin größtenteils zwischen 83.000 und 85.000 Dollar. Laut BlockScholes hat der Renditeanstieg bislang keine vergleichbare Ausweitung der Krypto-Volatilität ausgelöst; die 30-Tage-implizite Volatilität blieb am unteren Ende ihrer jüngeren Spanne. Der Rückgang des Open Interest kann das Potenzial für kaskadierende Liquidationen verringern, auch wenn größere gehebelte Positionen rund um den aktuellen Kurs bestehen bleiben – ein Zusammenhang, der auch in der Diskussion um Bitcoins Widerstandsfähigkeit dank institutioneller Nachfrage als Stützungsfaktor genannt wird.

PCE-Daten und Jobzahlen als nächster Test

Der nächste größere Belastungstest kommt am 30. September mit dem von der US-Notenbank bevorzugten PCE-Inflationsindikator, gefolgt von aktuellen Arbeitsmarktdaten. Steigt die zehnjährige Rendite über 5,2 Prozent oder die 30-jährige über 5,52 Prozent, dürfte Bitcoins jüngste Widerstandsfähigkeit erneut geprüft werden. Fallende Renditen hingegen würden den Druck auf den Kurs mindern, nachdem der Markt bereits einen zweistelligen Rückgang beim Hebel an ausgewählten Börsen weitgehend ohne proportionalen Spot-Einbruch verkraftet hat.

Das Gebäude der Federal Reserve in Washington, D.C.

Wie bei jedem Krypto-Investment gilt: Bitcoin-Transaktionen sind pseudonym, aber nicht anonym. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.