US-Spot-Bitcoin-ETFs sind nach fünf Handelstagen ohne Nettozuflüsse wieder ins Plus gedreht: Laut Daten von Trader T verbuchten die Produkte am 15. September Nettozuflüsse von 160,05 Millionen US-Dollar. Es ist die erste Zuflusssitzung seit dem 4. September und damit ein erstes Lebenszeichen der institutionellen Nachfrage nach der jüngsten Flaute.

US-Spot-Bitcoin-ETFs kehren zu Nettozuflüssen zurück

Die Verteilung auf die einzelnen Anbieter zeigt ein klares Bild: BlackRocks IBIT führte mit 134,35 Millionen US-Dollar und stellte damit den mit Abstand größten Anteil der Gesamtsumme. Fidelitys FBTC zog 53,33 Millionen US-Dollar an, während Morgan Stanleys MSBT mit 9,75 Millionen US-Dollar und Franklin Templetons EZBC mit 4,57 Millionen US-Dollar deutlich kleinere Beträge verbuchten.

Die übrigen gelisteten Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut den Primärdaten weder Zu- noch Abflüsse. Die Rückkehr zu positiven Zahlen folgt auf eine Phase, in der Marktbeobachter zuvor eine Kapitalrotation zwischen Bitcoin- und Ether-ETFs beobachtet hatten, während die Bitcoin-Produkte unter Abflussdruck standen.

Ein einzelner Erholungstag beweist noch keinen neuen Trend

Dass sich die Zuflüsse auf lediglich vier Produkte konzentrierten, ist bemerkenswert, aber nicht überraschend: IBIT dominiert seit Monaten das Bild bei größeren Mittelbewegungen in beide Richtungen. Eine einzelne Zuflusssitzung nach fünf Tagen ohne Nettobewegung lässt sich zwar als Signal einer möglichen Wiederaufnahme institutioneller Käufe lesen, sie reicht aber nicht aus, um bereits von einer Trendwende zu sprechen.

Zur Einordnung: In der ersten Septemberwoche hatten die ETFs laut Marktdaten zunächst eine dreiwöchige Zuflussserie fortgesetzt, bevor es zu einem wöchentlichen Nettoabfluss von rund 462,7 Millionen US-Dollar kam – ein Muster, das bereits in der Analyse zur dritten Zufluss-Woche beschrieben wurde. Ob sich daraus wieder eine mehrtägige Serie entwickelt, lässt sich erst beurteilen, wenn auf den 15. September weitere Zuflusstage folgen.

Zusätzlich verweisen Marktbeobachter auf makroökonomische Faktoren wie einen starken US-Dollar und hohe US-Staatsanleiherenditen, die als Gegengewicht zu ETF-Zuflüssen wirken könnten. Auch die anstehende Fed-Zinsentscheidung dürfte in den kommenden Tagen Einfluss auf die Kapitalflüsse nehmen. Wer die Nachhaltigkeit solcher Zuflüsse einordnen will, sollte sie stets im Zusammenhang mit der tatsächlichen Spot-Nachfrage am Bitcoin-Markt betrachten, da ETF-Flüsse allein kein vollständiges Bild liefern.

Risikohinweis

Kryptowährungen sind pseudonym, nicht anonym; je nach genutztem Dienst gelten KYC- und Identifizierungspflichten. Wer ETF-Zuflüsse als Entscheidungsgrundlage nutzt, sollte diese stets im Kontext der zugrunde liegenden Spot-Nachfrage bewerten und keine automatisierten Kursprognosen mit gesicherten Fakten verwechseln.