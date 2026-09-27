US-Bitcoin-ETFs haben am Freitag weitere 134,47 Millionen US-Dollar eingesammelt und damit ihre Zuflussserie auf sieben aufeinanderfolgende Handelstage ausgedehnt. Bitcoin notierte zum Veröffentlichungszeitpunkt bei 84.314 US-Dollar, ein Plus von 0,40 Prozent im Tagesverlauf.

Bitcoin-ETFs sammeln weitere 134,47 Millionen Dollar ein

Über die sieben Sitzungen hinweg summierten sich die Nettozuflüsse in Bitcoin-ETFs auf rund 2,98 Milliarden US-Dollar. Größter Profiteur war erneut BlackRocks IBIT mit 96,99 Millionen US-Dollar, gefolgt von Fidelitys FBTC mit 49,32 Millionen US-Dollar. Gegen den Trend verlor Bitwises BITB 11,85 Millionen US-Dollar.

Das tägliche Handelsvolumen der Bitcoin-Produkte erreichte 2,26 Milliarden US-Dollar, das Nettovermögen der Kategorie lag bei 108,42 Milliarden US-Dollar. Die Sieben-Tage-Grafik zu den Zuflüssen stammt laut Datenanbieter SoSoValue.

Parallel dazu verzeichneten Ether-ETFs 86,95 Millionen US-Dollar und damit den sechsten Zuflusstag in Folge. Solana-Produkte kamen auf 86,67 Millionen US-Dollar, XRP-ETFs auf 22,65 Millionen US-Dollar und HYPE-Fonds auf 3,24 Millionen US-Dollar.

Die Nachfrage weitet sich über Bitcoin hinaus aus

Der ungebrochene Zufluss wird als institutioneller Rückenwind für Bitcoin nach einer volatilen Phase im September beschrieben. Dass Ether- und Solana-Produkte am selben Tag fast identische Summen einsammelten, wertet die Quelle als Hinweis darauf, dass sich die institutionelle Nachfrage über Bitcoin hinaus ausweitet.

Bei Solana führte Bitwises BSOL mit 55,73 Millionen US-Dollar, Grayscales GSOL steuerte 18,47 Millionen US-Dollar bei. Das Handelsvolumen der Solana-ETFs stieg auf 202 Millionen US-Dollar, das Nettovermögen erreichte 1,96 Milliarden US-Dollar.

Eine siebentägige Serie allein belegt jedoch noch keine dauerhafte Trendwende, worauf auch die Quelle selbst verweist: Ob die kommende Woche weitere Zuflüsse oder eine Rückkehr zu Abflüssen bringt, bleibt offen. Ergänzende Marktbeobachtungen aus dem laufenden Monat zeigen zudem, dass sich die Zuflüsse zuletzt stark auf wenige Flaggschiff-Fonds wie IBIT und FBTC konzentrierten, was die Serie anfällig für schwächere Einzeltage machen könnte. Wie sich institutionelle Kapitalströme in ETF-Produkten grundsätzlich auf die Positionierung großer Anleger auswirken, lässt sich an solchen Konzentrationsmustern gut ablesen.

Bitcoin notiert bei 84.314 Dollar

Der Bitcoin-Kurs lag zum Redaktionsschluss der Quelle am 26. September 2026, 12:35 Uhr CDT, bei 84.314 US-Dollar und damit 0,40 Prozent höher als am Vortag. Ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen dem Tageszufluss und dieser Kursbewegung lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht ableiten, beide Werte fielen lediglich auf denselben Handelstag.

Ausblick: Hält die Zuflussserie in der neuen Woche?

Die Marktbeobachtung richtet sich nun darauf, ob die Zuflussserie in die neue Woche hinein anhält oder in eine Abfolge von Abflüssen kippt. Eine konkrete Prognose oder angekündigte Maßnahme liefert die Quelle dazu nicht.

Risikohinweis

Kryptowährungen bleiben volatil, und Transaktionen sind trotz Pseudonymität über Wallet-Adressen nachvollziehbar; regulierte ETF-Anbieter unterliegen zudem KYC-Pflichten. Anleger sollten ETF-Zuflüsse als ein Signal unter mehreren behandeln und eigene Risikoeinschätzungen vornehmen, etwa mit Blick auf die Rolle institutioneller Kapitalströme im aktuellen Marktumfeld.