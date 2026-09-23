Die gesamte Kryptomarktkapitalisierung hat während der Handelssitzung kurzzeitig die Marke von 3 Billionen Dollar zurückerobert, lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aber bereits wieder leicht darunter. Wichtigster Impulsgeber war Bitcoin, das nahe 86.000 Dollar notierte und damit rund 4,5 Prozent über dem Niveau von 24 Stunden zuvor lag. Auf 24-Stunden-Basis stand die Gesamtmarktkapitalisierung noch etwa 4,3 Prozent im Plus.

Bitcoin und ETF-Zuflüsse treiben die Erholung

Auch die großen Altcoins zogen mit: Ether stieg um 2,3 Prozent auf 2.745 Dollar, XRP legte um 5,7 Prozent auf 1,53 Dollar zu, Solana kletterte um 3,6 Prozent auf 117 Dollar, und BNB gewann 1,6 Prozent. Dogecoin sprang um rund 11 Prozent und übertraf damit die anderen großen Kryptowährungen deutlich, wie Bloomingbit unter Berufung auf Cointelegraph berichtete.

Gestützt wurde die Bewegung von institutionellem Kapital: US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Vortag rund 1 Milliarde Dollar an Nettozuflüssen – der größte Tageszufluss seit Oktober des Vorjahres. Zusätzlich wurden während der Rally rund 920 Millionen Dollar an Short-Positionen liquidiert, was den Kursanstieg zusätzlich beschleunigte. Einordnungen zum vorangegangenen Bitcoin-Anstieg verweisen bereits auf institutionelle Käufe und ETF-Zuflüsse als tragende Säulen der Erholung.

Der Marktanstieg bleibt stark auf Bitcoin konzentriert

Ein Blick auf die Marktstruktur relativiert die Breite der Rally: Bitcoin kommt weiterhin auf einen Marktanteil von 58,9 Prozent, während die Performance vieler Altcoins hinter der Leitwährung zurückblieb. Parallel dazu stieg das Open Interest in Krypto-Perpetual-Futures auf rund 160 Milliarden Dollar – der höchste Stand seit Ende Oktober des Vorjahres.

Neutrale Funding-Raten deuten allerdings darauf hin, dass sich noch keine übermäßige Long-Konzentration aufgebaut hat. Die Erholung wird damit vor allem von ETF-Zuflüssen und Short-Liquidationen getragen, weniger von einer breit angelegten Nachfrage über das gesamte Altcoin-Segment hinweg. Hintergründe zur institutionellen ETF-Infrastruktur liefern zusätzlichen Kontext, wie strukturell diese Nachfrage tatsächlich ist.

Hebel und Makroumfeld sprechen gegen voreilige Entwarnung

Ein Fear-&-Greed-Index von 78 signalisiert zusammen mit dem sprunghaften Anstieg des Open Interest eine gewisse Überhitzung des Marktes. Sollten die ETF-Zuflüsse nachlassen oder erneut Liquidationen einsetzen, ist ein Rücksetzer nicht ausgeschlossen.

Auf längere Sicht könnten zudem eine Rendite von 4,96 Prozent bei zehnjährigen US-Staatsanleihen sowie ein starker US-Dollar die Spielräume für eine weitere Bewertungsexpansion begrenzen. Eine technische Einordnung der aktuellen Erholung macht deutlich, dass ein nachhaltiger Bullenmarkt damit noch nicht bestätigt ist.

ETF-Zuflüsse müssen die Marke erst bestätigen

Kurzfristig wird die Lage als neutral mit rund 40 Prozent Konfidenz eingestuft. Halten die ETF-Zuflüsse an und stabilisiert sich die Hebelwirkung im Derivatemarkt, spricht das für eine Fortsetzung der Bewegung; lassen die Zuflüsse nach oder kommt es erneut zu Liquidationswellen, ist ein Rücksetzer unter die 3-Billionen-Marke das wahrscheinlichere Szenario.

Kryptowährungen bleiben volatil und teilweise pseudonym handelbar; Ein- und Auszahlungen bei regulierten Anbietern unterliegen in der Regel KYC-Pflichten. Wer die aktuelle Bewegung technisch tiefer einordnen möchte, findet in der Analyse zur 50-Wochen-Linie bei Bitcoin zusätzliche Anhaltspunkte.

Quelle: Bloomingbit