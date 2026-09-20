Solana-Spot-ETFs haben in der Woche bis zum 18. September 2026 weitere 13,2 Mio. US-Dollar an Zuflüssen verbucht und damit ihre Serie auf zwölf aufeinanderfolgende positive Wochen ausgebaut, wie Daten von SoSoValue zeigen. Bitcoin-Spot-ETFs kamen im selben Zeitraum lediglich auf einen Nettozufluss von 6,21 Mio. US-Dollar – der niedrigste Wochenwert seit dem Start der Fonds am 11. Januar 2024, gerechnet über 141 Handelswochen.

Solana bleibt bei Marktereignissen im Plus, Bitcoin dreht stark

Die täglichen Solana-Zuflüsse fielen moderat, aber konstant aus: 11,01 Mio. US-Dollar am 14. September, 1,35 Mio. US-Dollar am 15. September, 836.926 US-Dollar am 16. September und keine Veränderung am 17. September. Bemerkenswert ist der Kontext – am 15. September lehnte der US-Senat den CLARITY Act mit 49 zu 50 Stimmen ab, am Folgetag erhöhte die Federal Reserve ihr Zielband um 25 Basispunkte auf eine Obergrenze von 3,75 bis 4,00 Prozent.

Bitcoin-Fonds reagierten auf beide Ereignisse mit deutlichen Abflüssen: minus 450,33 Mio. US-Dollar am 15. September und minus 295,98 Mio. US-Dollar am 16. September, wie auch der jüngste Bericht zu den Bitcoin-ETF-Abflüssen einordnet. Es folgte eine Erholung mit 159,45 Mio. US-Dollar am 17. September und 433,03 Mio. US-Dollar am 18. September. In Summe standen positiven Sitzungen von 752,52 Mio. US-Dollar negative Sitzungen von 746,31 Mio. US-Dollar gegenüber – macht eine Bruttobewegung von 1,499 Mrd. US-Dollar, das 241-Fache des tatsächlichen Nettoergebnisses. Den größten Einzeltageszufluss verzeichnete der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund mit 310,7 Mio. US-Dollar, der iShares Bitcoin Trust kam auf 108 Mio. US-Dollar.

Staking verändert die Nachfrage nach Solana-Produkten

Ein struktureller Unterschied erklärt einen Teil der Divergenz: Solana lässt sich staken, Bitcoin bietet dieses Ertragsmerkmal laut Primärquelle nicht. Der Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) stakt die gehaltenen Coins und reicht die Erträge an Anteilseigner weiter – und war zugleich der einzige Solana-Fonds, für den in dieser Woche separat ausgewiesene Zuflüsse vorlagen. Ein Käufer erhält damit Kursexposure und eine laufende Rendite zugleich, was die Position auch in schwächeren Phasen attraktiv hält.

Die absoluten Größenordnungen bleiben jedoch weit auseinander: Bitcoin-Fonds halten kumulierte Zuflüsse von 55,16 Mrd. US-Dollar gegenüber 1,37 Mrd. US-Dollar bei Solana, das Nettovermögen liegt bei 102,53 Mrd. gegenüber 1,42 Mrd. US-Dollar. Ein Wochenzufluss von 13,2 Mio. US-Dollar kann einen Fonds dieser Größe entsprechend nur begrenzt bewegen, wie auch der Rückblick auf die jüngere Solana-Datenlage zeigt.

SOL und BSOL legen im Wochenverlauf zu

Parallel zu den Fondsflows legte SOL im genannten Fünf-Tage-Zeitraum um 11,29 Prozent zu, BSOL-Anteile schlossen sogar 12,12 Prozent höher. Ein direkter Kausalzusammenhang zwischen ETF-Zuflüssen und Kursbewegung lässt sich aus den Daten allein nicht ableiten, die zeitliche Nähe bleibt aber auffällig.

Für den weiteren Jahresverlauf dürfte vor allem interessant sein, welche Serie sich als aussagekräftiger erweist: die durch Nachrichtenlagen getriebenen Bitcoin-Swings mit hoher Bruttobewegung bei geringem Nettoeffekt, oder die kleinere, aber bislang ungebrochene Solana-Zuflussreihe. Beide Muster sind in ihrer bisherigen Form dokumentiert, eine Prognose darüber hinaus liefert die Datenlage nicht.