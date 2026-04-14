Bitcoin klopft an die 75.000-Dollar-Marke: Short-Squeeze treibt den Markt

Die Hoffnung auf eine diplomatische Annäherung zwischen den USA und dem Iran hat am 14. April 2026 für eine massive Erholung an den Kryptomärkten gesorgt. Bitcoin stieg auf den höchsten Stand seit fast einem Monat, was eine Welle von Liquidationen auslöste und den gesamten Kryptomarkt auf eine Bewertung von 2,6 Billionen US-Dollar hob. Laut Daten von CoinGlass wurden innerhalb von 24 Stunden über 177.000 Händler liquidiert, wobei das Gesamtvolumen der zwangsgeschlossenen Positionen rund 530 Millionen US-Dollar erreichte.

Geopolitische Entspannung als Kurstreiber

Der aktuelle Aufwärtstrend wird maßgeblich von der Erwartung getrieben, dass die Trump-Administration eine Einigung mit Teheran erzielen könnte, um den wochenlangen Konflikt zu beenden. Besonders die US-Blockade in der Straße von Hormus setzt den Iran wirtschaftlich massiv unter Druck, da das Land existenziell auf seine Ölexporte angewiesen ist. Analysten beobachten, dass Investoren aufgrund der diplomatischen Signale wieder verstärkt in risikoreichere Anlagen wie Kryptowährungen umschichten.

Short-Squeeze führt zu massiven Liquidationen

Ein Großteil des Preissprungs resultierte aus einem klassischen Short-Squeeze. Etwa 80 Prozent der Liquidationen – rund 425 Millionen US-Dollar – betrafen gehebelte Short-Positionen in Bitcoin und Ether. Experten von Valerius Labs warnen jedoch davor, dies bereits als nachhaltigen Ausbruch zu werten. Sie betonen, dass die aktuelle Bewegung stark von Derivaten getrieben ist und auf einen erheblichen Überhang an Verkaufsangeboten stößt. Erst ein Kursniveau über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt würde demnach signalisieren, dass wieder echtes Käuferinteresse in den Markt zurückkehrt.

Bitcoin scheitert knapp an psychologischer Hürde

In der Spitze testete Bitcoin auf der Börse Coinbase einen Wert knapp unter 75.000 US-Dollar, prallte dort jedoch an einem starken Widerstand ab und konsolidierte kurz darauf im Bereich von 74.300 US-Dollar. Ether zeigte eine noch dynamischere Entwicklung und legte um 7,5 Prozent zu, womit die Währung bei 2.380 US-Dollar den höchsten Stand seit Anfang Februar erreichte. Neben den geopolitischen Hoffnungen stützen auch anhaltende institutionelle Zuflüsse über Spot-ETFs den Markt in dieser volatilen Phase.