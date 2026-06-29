Bitcoin-Kurs am Scheideweg: Hält die 60.000-Dollar-Marke?

Das Wichtigste in Kürze

Das aktuelle technische Bild ist eindeutig und für Bullen wenig ermutigend.

Bitcoin hält sich nur knapp über der psychologisch wichtigen 60.000-Dollar-Marke, die nach dem kurzen Durchbruch Anfang der Woche als äußerst fragile Unterstützung gilt.

Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Wochen (200-Wochen-MA) liegt bei etwa 57.926 $.

Dieses Niveau markierte historisch oft den Boden eines Zyklus und stellt nun die erste glaubwürdige Unterstützung unter dem aktuellen Preis dar.

Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell nahe der Marke von 60.400 $, nachdem er über Nacht kurzzeitig unter 60.000 $ gerutscht ist. Damit setzt sich eine mehrwöchige Korrekturphase fort, die bereits rund 16 % der jüngsten Höchststände zunichtegemacht hat. Diese Bewegung wirft eine Frage auf, die sich der Markt seit zwei Jahren nicht mehr ernsthaft stellen musste: Was passiert, wenn der größte institutionelle Akkumulator unter Finanzierungsdruck gerät, während gleichzeitig private Anleger den Markt verlassen?

Laut Berichten von CNBC markierte dieser kurze Fall unter die 60.000-Dollar-Grenze den niedrigsten Stand seit Oktober 2024. Daten von CoinGlass zeigen, dass in den 24 Stunden bis Mittwoch Krypto-Long-Positionen im Wert von fast 850 Millionen $ liquidiert wurden – unmittelbar vor dem Auslaufen von Bitcoin-Quartalsoptionen auf Deribit im Volumen von etwa 10 Milliarden $.

As I warned, MSTR’s death spiral has pricked the Bitcoin bubble. $MSTR fell another 8% this morning, down 84% from its high. $STRC fell another 7%, bringing the total decline to 25% and raising the current yield to 15.3%, sending Bitcoin tumbling to $58K, down 54% from its high. — Peter Schiff (@PeterSchiff) June 25, 2026

Der Gold-Anhänger Peter Schiff ließ es sich nicht nehmen, gegen BTC zu sticheln, während der Kurs am Boden liegt. Er machte die Strategien von Michael Saylor mit $MSTR und $STRC für den Einbruch verantwortlich und behauptete, diese hätten Bitcoin auf 58.000 $ gedrückt, was einem Minus von 54 % gegenüber dem Allzeithoch entspräche.

Zusätzlicher Druck entsteht durch sieben aufeinanderfolgende Wochen mit Abflüssen aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs. Damit bricht eine der tragenden strukturellen Säulen weg, die den Markt seit der ETF-Zulassung gestützt hatten.

ENTDECKEN SIE: Bitcoin-Prognose aktuell

Kann der Bitcoin-Kurs die 60.000 $ bis zum Wochenschluss halten?

OK you got me. i'm long $BTC right now



new quarter, and i'm treating today's low ($58k) as my invalidation. wont be risking it down to $55k



clean spot to bepic.twitter.com/SkJrTNS7Ss pic.twitter.com/qOa7mC5vFd — Ansem 🐂🀄️ (@blknoiz06) June 26, 2026

Das aktuelle technische Bild ist eindeutig und für Bullen wenig ermutigend. Bitcoin hält sich nur knapp über der psychologisch wichtigen 60.000-Dollar-Marke, die nach dem kurzen Durchbruch Anfang der Woche als äußerst fragile Unterstützung gilt.

Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Wochen (200-Wochen-MA) liegt bei etwa 57.926 $. Dieses Niveau markierte historisch oft den Boden eines Zyklus und stellt nun die erste glaubwürdige Unterstützung unter dem aktuellen Preis dar. Nach oben hin finden sich Widerstände im Bereich von 65.000 bis 66.000 $, wo BTC bereits zuvor in diesem Zyklus abgewiesen wurde und wo der 200-Tage-MA zuletzt bei 63.400 $ verlief.

Drei Szenarien sind derzeit denkbar:

Bullish: Ein Wochenschluss über 60.000 $ bei gleichzeitig wieder positiven ETF-Zuflüssen. In diesem Fall wäre ein erneuter Test der Spanne zwischen 63.000 und 65.000 $ innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen plausibel.

Neutral: Der Bitcoin-Kurs bewegt sich seitwärts im Bereich von 58.000 bis 60.500 $, während der Markt die Narrative um die MSTR-Hebelwirkung verarbeitet und auf die nächsten PCE-Inflationsdaten wartet.

Bearish: Ein klarer Bruch unter den 200-Wochen-MA macht den Weg frei Richtung 54.000 $ und potenziell in die Nachfragezone zwischen 52.000 und 55.000 $, die Analysten als nächsten strukturellen Halt identifiziert haben.

Die Momentum-Indikatoren verschlechtern sich zusehends. Analysten beobachten, dass private Anleger verstärkt in KI-Aktien umschichten, wodurch ein historisch verlässlicher Käufer am Rand wegfällt. Dies verschärft den Druck durch die heute auslaufenden Optionen zusätzlich.

Bitcoin Hyper setzt auf Infrastruktur, während Bitcoin den Zyklus-Support testet

Den Bitcoin-Kurs um die 60.000 $ schwanken zu sehen, ist für viele Anleger unangenehm. Doch die Preisaktion verdeutlicht ein strukturelles Problem: Der Base Layer hat eine Skalierungsobergrenze. Kapital, das auf Bitcoin-Basis Rendite bei schnellerer Ausführung sucht, wird nicht auf eine Lösung im Mainnet warten.

Genau in diese Lücke stoßen Infrastrukturprojekte in der Frühphase. In Korrekturphasen ziehen sie Aufmerksamkeit auf sich, da die Einstiegspreise für spekulative Positionen zusammen mit dem BTC-Spotpreis sinken.

Bitcoin Hyper ($HYPER) positioniert sich als das erste Bitcoin Layer 2 mit Integration der Solana Virtual Machine (SVM). Ziel ist es, die Sicherheit von Bitcoin mit Finalität in Sekundenschnelle zu kombinieren, anstatt diese Aspekte als Gegensätze zu betrachten.

Der Presale hat bereits 32.884.689,22 $ bei einem aktuellen Preis von 0,0136822 $ eingespielt, wobei frühe Teilnehmer Staking-Optionen nutzen können. Die Architektur zielt direkt auf die drei Kernprobleme von Bitcoin ab: geringer Durchsatz, hohe Gebühren und das Fehlen skalierbarer Smart Contracts. Eine dezentrale Canonical Bridge soll dabei BTC-Transfers ohne zentrale Zwischenhändler ermöglichen.

ENTDECKEN SIE: Bitcoin Hyper kaufen – Anleitung