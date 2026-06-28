Bitcoin-Revolution in USA: Erster Hauskredit mit BTC als Sicherheit

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin kann erstmals für Fannie-Mae-gestützte Hypotheken als Sicherheit dienen.

Anleger müssen BTC nicht verkaufen und behalten mögliche Kurschancen.

Bitcoin Hyper zeigt trotz Bärenmarkt starke Presale-Nachfrage und Momentum.

Bitcoin als Sicherheit für ein Immobiliendarlehen wirkt deshalb wie ein potenzieller Gamechanger, weil es zwei bislang getrennte Welten verbindet: digitales Vermögen und klassischen Immobilienkredit. Bisher mussten viele Krypto-Anleger ihre Coins verkaufen, wenn sie Eigenkapital für ein Haus brauchten. Das bedeutete oft Steuern auf Kursgewinne, den Verlust weiterer Upside und eine klare Entscheidung zwischen Bitcoin-Halten oder Immobilienkauf. Genau hier setzt das neue Modell an: Bitcoin oder USDC werden als Collateral verpfändet, während der Käufer die Assets nicht liquidieren muss. Besonders spannend ist zudem, dass es sich nicht um einen exotischen Nischenkredit handelt, sondern um ein Modell im Rahmen eines Fannie-Mae-konformen Hypothekenprodukts. Damit rückt Krypto näher an den regulierten US-Massenmarkt heran.

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Erster Fannie-Mae-gestützter Bitcoin-Hauskredit: Das ist der Meilenstein

Jetzt gab es in den USA einen bemerkenswerten Schritt: Better Home & Finance und Coinbase haben nach eigenen Angaben die erste Fannie-Mae-gestützte Hypothek abgeschlossen, bei der Bitcoin als Sicherheit eingebunden wurde. Konkret soll ein Paar aus Ann Arbor, Michigan, sein erstes Eigenheim gekauft haben, ohne die eigenen Bitcoin-Bestände zu verkaufen. Stattdessen wurden die digitalen Assets über Coinbase als Sicherheit genutzt, während Better die Hypothek strukturierte und vergab.

Der entscheidende Punkt: Es handelt sich nicht einfach um einen klassischen Krypto-Kredit, bei dem Bitcoin beliehen wird. Laut Berichten besteht die Struktur aus einer konformen Hypothek und einem separaten Darlehensbaustein, der durch Bitcoin beziehungsweise künftig auch USDC besichert werden kann. Dadurch soll der Kredit Fannie-Mae-fähig bleiben, was wichtig ist, weil Fannie Mae eine zentrale Rolle im US-Hypothekenmarkt spielt und konforme Kredite ankauft beziehungsweise absichert.

🚨THE FIRST FANNIE MAE BACKED BITCOIN MORTGAGE HAS CLOSED IN THE UNITED STATES A couple in Michigan bought their first home by pledging Bitcoin as collateral instead of selling it, making it the first Fannie Mae backed mortgage using crypto in US history. Borrowers can pledge… pic.twitter.com/0cUPinpIAl — Coin Bureau (@coinbureau) June 28, 2026

Für Krypto-Anleger ist das Modell besonders attraktiv, weil sie ihre Coins nicht verkaufen müssen. Dadurch können mögliche Kapitalertragsteuern vermieden beziehungsweise aufgeschoben werden, während die Bitcoin-Position erhalten bleibt. Gleichzeitig wirbt das Modell damit, dass es keine Margin Calls gibt, wenn der Bitcoin-Kurs fällt. Das unterscheidet es deutlich von vielen klassischen Krypto-Lombardkrediten, bei denen starke Kursrückgänge schnell zu Nachschussforderungen oder Liquidationen führen können. Allerdings bleibt ein Risiko: Bei Zahlungsproblemen kann die hinterlegte Krypto-Sicherheit verwertet werden; Berichte nennen hier etwa einen Zeitraum von 60 Tagen ausbleibender Zahlungen.

Better und Coinbase hatten das Produkt bereits im März 2026 angekündigt. Nun folgte mit dem ersten abgeschlossenen Fall der praktische Nachweis, dass die Struktur tatsächlich funktioniert. Better plant laut Unternehmensangaben einen landesweiten Rollout für qualifizierte Kreditnehmer, zunächst mit Bitcoin und USDC als akzeptierten Sicherheiten. Außerdem wurde ein anfängliches Kreditvolumen von rund 250 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.

Damit entsteht ein wichtiges Signal: Bitcoin wird nicht nur als spekulativer Vermögenswert betrachtet, sondern zunehmend als beleihbare Sicherheit im traditionellen Finanzsystem. Noch dürfte das Produkt vor allem für krypto-vermögende Käufer relevant sein. Doch der Meilenstein zeigt, dass digitale Assets langsam in reale Kreditmärkte vordringen – und genau das macht die Nachricht für Bitcoin langfristig so spannend.

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Bitcoin wird nützlicher – und genau hier setzt Bitcoin Hyper an

Der neue Bitcoin-Hypotheken-Meilenstein zeigt vor allem eines: Bitcoin entwickelt sich zunehmend von einem reinen Wertspeicher zu einem nutzbaren Finanzinstrument. Wenn BTC nicht mehr verkauft werden muss, sondern als Sicherheit für reale Kredite dienen kann, steigt sein praktischer Nutzen massiv. Genau diese Entwicklung ist für den gesamten Markt spannend. Denn je stärker Bitcoin in reale Anwendungen integriert wird, desto größer wird auch die Nachfrage nach Infrastrukturen, die Bitcoin schneller, günstiger und vielseitiger machen. Der nächste logische Schritt ist damit nicht nur, Bitcoin zu halten, sondern Bitcoin funktional zu erweitern.

Hier kommt Bitcoin Hyper ins Spiel. Während viele Altcoins im aktuellen Bärenmarkt massiv unter Druck stehen, zeigt das Projekt eine auffällige relative Stärke. Im Presale wurden bereits rund 33 Millionen US-Dollar eingesammelt – ein starkes Signal, gerade in einem Marktumfeld, in dem Risikoassets eigentlich gemieden werden. Diese Nachfrage deutet darauf hin, dass Anleger gezielt nach Projekten suchen, die nicht nur auf kurzfristigen Hype setzen, sondern eine echte Erweiterung für Bitcoin liefern wollen.

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Das Konzept von Bitcoin Hyper ist besonders spannend, weil es die Stärken von Bitcoin mit den Vorteilen moderner Layer-1- und Layer-2-Technologie verbinden möchte. Bitcoin steht für Sicherheit, Dezentralität und Vertrauen. Solana wiederum steht für Geschwindigkeit, niedrige Gebühren und eine hohe Nutzerfreundlichkeit bei dezentralen Anwendungen. Bitcoin Hyper will genau diese beiden Welten zusammenführen: die Stabilität von Bitcoin und die Performance eines schnellen Netzwerks.

Technologisch setzt das Projekt auf eine zk-proof-basierte Bridge sowie eine Layer-2-Struktur für Bitcoin. Dadurch könnten künftig Anwendungen entstehen, die auf Bitcoin aufbauen, aber deutlich effizienter funktionieren als direkt auf der Bitcoin-Basisschicht. Zusätzlich sorgt das Staking mit aktuell rund 36 Prozent APY für weiteres Momentum im Presale.

Gerade weil der Markt aktuell schwach ist, wirkt diese relative Stärke bemerkenswert. Während viele Projekte an Vertrauen verlieren, sammelt Bitcoin Hyper weiter Kapital ein und positioniert sich als mögliche Infrastruktur-Wette auf die nächste Bitcoin-Nutzungswelle.

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