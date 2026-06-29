BlackRocks Super-Software Aladdin setzt jetzt auf Ethena‘s USDe

Das Wichtigste in Kürze

BlackRock integriert Ethena tiefer in Aladdin und stärkt institutionelle Stablecoin-Nutzung.

Eine 100-Millionen-Dollar-Fazilität verbessert Swaps zwischen BUIDL und Stablecoins deutlich.

Coinbase unterstützt Ethena zusätzlich und könnte USDe breiter zugänglich machen.

BlackRock hat für den Kryptomarkt eine besondere Signalwirkung, weil der Konzern nicht irgendein Finanzakteur ist, sondern der größte Vermögensverwalter der Welt. Ende Q1 2026 verwaltete BlackRock rund 13,9 Billionen US-Dollar – Kapital, das über ETFs, Anleihen, Aktien, Infrastruktur und institutionelle Mandate tief in das globale Finanzsystem hineinreicht.

Wenn BlackRock Krypto-Infrastruktur, Bitcoin-ETFs oder tokenisierte Fonds unterstützt, wirkt das deshalb wie ein Legitimationsschub für die gesamte Branche. Ethena wiederum ist ein Ethereum-basiertes Synthetic-Dollar-Protokoll. Sein Produkt USDe soll einen krypto-nativen Dollar abbilden, der durch abgesicherte Spot- und Derivatepositionen sowie Stablecoin-Bestände gestützt wird. Nun rückt Ethena erneut in den institutionellen Fokus.

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BlackRock vertieft Ethena-Anbindung: Warum Aladdin hier so wichtig ist

Die neue Nachricht ist deshalb spannend, weil sie nicht nur eine klassische Partnerschaft zwischen zwei Krypto-Unternehmen betrifft. Laut aktuellen Berichten integriert BlackRock über seine Aladdin-Plattform tiefergehende Unterstützung für Ethena-Produkte.

Konkret sollen institutionelle Aladdin-Kunden Zugang zu Ethena-nahen Stablecoin-Produkten und einer Liquiditätsfazilität für BlackRocks tokenisierte Produkte erhalten. Im Zentrum steht dabei eine rund 100 Millionen US-Dollar schwere Liquiditätsfazilität über Securitize, die den Austausch zwischen BlackRocks tokenisiertem Treasury-Produkt BUIDL und Stablecoins verbessern soll.

🚨BLACKROCK DEEPENS ETHENA PARTNERSHIP FOR USDe! The Block reports BlackRock’s Aladdin platform now offers deeper support for Ethena’s USDe stablecoin products. The move includes a $100M liquidity facility (via Securitize) to improve interoperability between BUIDL tokenized… pic.twitter.com/I1MfGR7WpX — Crypto Banter (@crypto_banter) June 29, 2026

Wichtig ist hier vor allem Aladdin. Dabei handelt es sich nicht um eine kleine Trading-App, sondern um BlackRocks zentrale Technologieplattform für Portfolio-, Risiko-, Handels- und Investmentprozesse. BlackRock beschreibt Aladdin Risk als Plattform für umfassende Risikoanalyse, Modellierung und Portfolio-Transparenz. Genau deshalb ist die Integration relevant: Wenn digitale Dollar-Produkte, tokenisierte Staatsanleihen und Stablecoin-Liquidität in solchen institutionellen Systemen sichtbar und nutzbar werden, sinkt die praktische Hürde für professionelle Investoren.

Für Ethena ist das ein Validierungsschritt. USDe war bisher stark im DeFi- und Krypto-Trading-Umfeld verankert. Durch die Verbindung mit BlackRock, BUIDL und Securitize entsteht nun eine Brücke in Richtung institutioneller Tokenisierung. Anleger sollten trotzdem unterscheiden: USDe ist kein klassischer, vollständig mit T-Bills gedeckter Stablecoin, sondern basiert auf einem synthetischen Modell mit Hedging, Perpetuals und Gegenparteirisiken. Gerade deshalb ist die Anbindung an etablierte Infrastruktur zwar bullish, ersetzt aber keine Risikoprüfung. Der Markt dürfte diese Nachricht dennoch als starkes Signal werten: Tokenisierte Real-World-Assets und Stablecoins wachsen zunehmend zusammen.

Coinbase setzt ebenfalls auf Ethena: Zugang zu über 100 Millionen Nutzern

BlackRock ist nicht der einzige große Name, der Ethena zuletzt Rückenwind gegeben hat. Auch Coinbase hat die Beziehung zu Ethena deutlich vertieft. Anfang Juni berichtete CoinDesk, dass Coinbase Ventures ENA-Token am offenen Markt gekauft hat. Das ist bemerkenswert, weil es sich nicht um eine klassische private VC-Runde mit Sonderkonditionen handelt, sondern um einen direkten Kauf am Markt. Gleichzeitig bereiteten Coinbase und Ethena eine gemeinsame Initiative vor, mit der Ethena-Produkte erstmals für die mehr als 100 Millionen Nutzer von Coinbase verfügbar werden sollen.

Die Logik dahinter ist klar: Coinbase besitzt eine enorme Vertriebsreichweite, eine starke Verwahrinfrastruktur und mit Base ein eigenes Layer-2-Ökosystem. Ethena bringt mit USDe und sUSDe ein Produkt ein, das als krypto-nativer Dollar und renditeorientierte Sparlösung positioniert wird. Laut Berichten soll USDe über Base und das breitere Coinbase-Ökosystem distribuiert werden. Coinbase dient zudem bereits als wichtiger Custody-, Wallet- und Perpetuals-Partner für Ethena.

The first product in the Ethena ✦ Coinbase collaboration is now live. The @SteakhouseFi High Yield Vault has officially launched on @Coinbase, powered by USDe on @Morpho. Coinbase's user base now has access to a best in class savings rate through the vault, live in the… pic.twitter.com/xYG7gGW8mJ — Ethena (@ethena) June 11, 2026

Für Ethena kann das ein strategischer Durchbruch sein. Bisher war die Nutzung solcher Produkte vor allem bei DeFi-affinen Anlegern verbreitet. Coinbase könnte USDe und sUSDe näher an Mainstream-Krypto-Nutzer bringen, die bisher eher USDC, einfache Earn-Produkte oder klassische Stablecoin-Bestände nutzen. Damit wächst nicht nur die potenzielle Nachfrage nach Ethena-Produkten, sondern auch die Glaubwürdigkeit gegenüber institutionellen Partnern.

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