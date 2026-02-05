Bitcoin Kurs fällt auf $67.000 – Bitcoin verliert sämtliche Gewinne seit Trump im Amt ist – BEST Wallet bleibt stabil

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin stürzt auf ein Rekordtief unter 67.000 Dollar und verliert sämtliche Zugewinne seit Trumps Wahlsieg.

Politische Unsicherheiten, KI-Technologie und massive Liquidationen verstärken den Abwärtstrend.

Trotz regulatorischer Fortschritte ist die Markstimmung auf einem Tiefpunkt angelangt.

Die Kryptomärkte geraten nach Monaten relativer Stabilität erneut unter massiven Druck. Der Bitcoin fiel am Montag unter die symbolträchtige Marke von 67.000 US-Dollar und hat damit sämtliche Kursgewinne seit der Wahl von US-Präsident Donald Trump im Jahr 2024 ausgelöscht. Investoren und Analysten stehen ratlos vor einem Kurssturz, der von einer Mischung aus politischer Unsicherheit, technologischen Innovationen und sich wandelnder Risikobereitschaft ausgelöst wurde.

Wer sich fragt, warum der Markt trotz regulatorischer Fortschritte regelrecht abgeschmiert ist, findet in den aktuellen Entwicklungen zahlreiche überraschende Antworten. Selten war die Stimmung unter Krypto-Anlegern so angespannt und voller Fragezeichen wie in diesen Tagen.

Bitcoin stürzt ab: Eine Zahlenanalyse

Mit über 9% Tagesverlust markierte Bitcoin einen der stärksten Kurseinbrüche der vergangenen 15 Monate. Ausgerechnet in einer Phase, in der viele Marktteilnehmer nach dem Wahlsieg Trumps an eine Erholung geglaubt hatten, drehte die Stimmung abrupt. Der Preis fiel auf 66.753 US-Dollar und verzeichnete damit ein Wochenminus von satten 23%. Ethereum und Solana traf es sogar noch härter: Sie verloren rund 33% bzw. 30% im Wochenvergleich. Der Blick auf CoinGecko und weitere Kursanbieter unterstreicht die globale Verunsicherung, die durch zusätzliche Marktschwächen bei Tech-Aktien an der Wall Street ausgelöst wurde.

Wall Street und KI – Wechselspiel der Risiken

Die Tech-indizierten Märkte in den USA, insbesondere Nasdaq und S&P 500, gaben zeitgleich um 1,6% bzw. 1,2% nach. Dieses Umfeld versetzte die ohnehin fragile Krypto-Stimmung in einen weiteren Schockzustand. Analysten wie Carlos Guzman von GSR sehen insbesondere das „Sympathiefallen“ der Kryptowerte mit klassischen Risikoaktiva wie Tech-Aktien als kritisch. Neue Unsicherheiten entstanden durch die Einführung legaler KI-Werkzeuge, wie zuletzt von Anthropic für das KI-Produkt Cowork. Viele Investoren zogen daraufhin Kapital aus risikoreichen Assets ab, darunter Kryptowährungen – ein Trend, der sich potenziell auch in den kommenden Monaten fortsetzen könnte.

This is absolutely insane: On October 6th, crypto markets hit a record high market cap of $4.3 trillion. Today, the crypto market is worth just $2.3 trillion, losing -$2 TRILLION worth of market cap in 4 months. In other words, ~46% of crypto's entire value has been wiped out… https://t.co/M7q4bIZLaC pic.twitter.com/IZ2V10sMBz — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) February 5, 2026

Emotion schlägt Fundamentaldaten im Kryptomarkt

Auffällig ist, dass sich an den grundlegenden Rahmenbedingungen für Bitcoin und Co. nicht viel geändert hat. Die fundamentalen Kennzahlen bleiben stabil, wie viele Branchenbeobachter bestätigen. „Die Stimmung im Kryptomarkt ist jedoch regelrecht kollabiert“, beschreibt Guzman die aktuelle Lage. So schwach sei die Marktpsychologie selten gewesen, trotz eines nach außen hin positiven regulatorischen Klimas und einiger Fortschritte auf gesetzlicher Ebene bei Stablecoin-Regeln und Marktstruktur. Das zeigt: Anlegerverhalten hängt nicht nur von Zahlen und Fakten ab, sondern wird stark von Unsicherheit und Furcht beeinflusst – Emotion agiert als mächtiger Treiber der Kurse.

Der Einfluss politischer Faktoren und Regulatorik

Trumps zweite Amtszeit hat an den Finanzmärkten durchaus Spuren hinterlassen. Obwohl die US-Regulierungsbehörden zuletzt einen kooperativeren Ansatz gegenüber Blockchain- und Krypto-Unternehmen verfolgten, konnte das die Kursverluste nicht aufhalten. Auch der Durchbruch bei der Stablecoin-Regulierung oder jüngste Fortschritte bei der Neuordnung der Marktstruktur haben keinen Kursaufschwung beschert. Viele Experten sind daher ratlos und sprechen von einem Markt, der „eigentlich alles bekommt, was er politisch braucht, aber trotzdem abstürzt“. Das zeigt, wie komplex das Zusammenspiel zwischen Politik, Regulation und Marktpsychologie in der Kryptowelt geworden ist.

#Bitcoin continues to go down against Gold. Now, that's terrifying, and could argue for more downside. The good part, that's actually when the bottom hits. We're at the lowest RSI on the weekly, EVER. pic.twitter.com/g1gZMf6V5D — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 5, 2026

Liquidationen und die Suche nach dem Sündenbock

In der Vergangenheit waren starke Rücksetzer oft auf das Scheitern großer Branchenteilnehmer zurückzuführen – etwa Insolvenzen oder Skandale um Marktriesen. Doch dieses Mal fehlte ein klar identifizierbarer Auslöser. Der am 10. Oktober verzeichnete Rekord von 19 Milliarden Dollar an Liquidationen sorgte trotzdem für Schockwellen im Markt. Auch die Rolle großer Börsen wie Binance stand im Fokus, nachdem Berichte über einen „softwarebedingten Zwangsverkauf“ im Umlauf waren. Cathie Wood von Ark Invest vermutete eine technische Ursache, die schrittweise abgearbeitet werde. Dieses diffuse Umfeld verstärkt die Unsicherheit zusätzlich.

Schatten der Geldpolitik: Trump, Warsh und die Fed

Die Ernennung des als Inflationsfalke geltenden Kevin Warsh zum nächsten Fed-Chef durch Trump sorgte für zusätzliche Aufregung. Anleger rechnen verstärkt mit einer restriktiveren Geldpolitik, was neben Kryptowährungen auch die Edelmetallpreise belastete. Analyst Guzman sieht darin eine Kettenreaktion: In Erwartung steigender Zinsen und härterer Bedingungen wenden sich Investoren von volatilen Assets wie Bitcoin ab und suchen Zuflucht in Gold oder Silber. Die Entwicklung könnte ein Vorgeschmack auf zukünftige Marktverwerfungen sein, je nachdem, wie aggressiv die Fed ihren geldpolitischen Kurs gestaltet.

HISTORY SHOWS BRUTAL BITCOIN CORRECTIONS. -84%

-77%

-70%? I get why bears are loud. But look deeper: Institutions are positioning.

Regulation is nearly set. This volatility is designed to flush retail and reload smart money. The real move comes after the pain. Zoom out.… pic.twitter.com/TYRcBvk39y — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) February 5, 2026

Ölpreise, Geopolitik und weitere Schockwellen

Die Neuvermessung der geopolitischen Landschaft trägt zur Unsicherheit auf den Märkten bei. Spekulationen über Trumps erneute Initiative, Grönland für die USA zu gewinnen, treffen auf neue Spannungen mit Iran. Die Folge: Öl erreichte mit 63 Dollar pro Barrel den höchsten Stand seit sechs Monaten. Steigende Rohstoffpreise erhöhen allgemein das Inflationsrisiko und setzen sowohl Konsumenten als auch Investoren zusätzlich unter Druck. Damit verschärft sich das ohnehin schon kritische Umfeld für risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen weiter.

Nothing new for 🟠. pic.twitter.com/GBE25f8kwx — Joe Burnett, MSBA (@IIICapital) February 3, 2026

Fazit und Ausblick: Talsohle oder neuer Abschwung?

Viele Beobachter fragen sich, ob der aktuelle Sturz des Bitcoin-Kurses das Ende der Negativserie markiert – oder den Beginn eines weiteren langen Bärenmarkts. Die Kombination aus geopolitischen Risiken, geldpolitischer Straffung und technologischen Umbrüchen sorgt jedenfalls für wenig Optimismus in der Kryptogemeinde. Eine kurzfristige Erholung scheint unwahrscheinlich, solange die Marktpsychologie dominiert wird von Skepsis, Unsicherheit und Angst vor weiteren Liquidationen. Doch wie die vergangenen Jahre zeigten: Unerwartete Wendungen sind an den Kryptomärkten die Regel – und nicht die Ausnahme.

