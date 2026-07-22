Bitcoin-Kurs knackt 66.000 USD: Folgt jetzt der Run auf 71.500?

Das Wichtigste in Kürze

BTC notiert aktuell knapp über 66.000 USD, mit jüngsten Spitzenwerten um 66.300 USD.

Die 50-Tage-Linien des SMA und EMA konvergieren derzeit in der Zone zwischen 66.000 und 67.000 USD.

Analysten betonen, dass dieser Bereich überzeugend zurückerobert werden muss, um einen glaubwürdigen weiteren Anstieg zu ermöglichen.

Der Bitcoin-Preis hat in dieser Woche die Marke von 66.000 USD zurückerobert und erreichte mit einem Tageshoch von 66.300 USD den stärksten Stand seit Mitte Juni. Vor dem Hintergrund dünner Orderbücher und abkühlender US-Inflationsdaten verzeichnete die Kryptowährung ein 24-Stunden-Plus von rund 3 %.

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut Daten von CoinGlass in der vergangenen Woche Nettozuflüsse von lediglich 75,7 Mio. USD. Dies war zwar die zweite positive Woche in Folge, doch die Erholung von insgesamt 273,1 Mio. USD in den letzten zwei Wochen deckt nur 3,3 % der 8,2 Mrd. USD ab, die in den vorangegangenen acht Wochen abgeflossen sind.

Unterdessen sorgt der Fortschritt des CLARITY Acts (Digital Asset Market Structure Bill) im US-Senat für zusätzlichen Optimismus im Markt, auch wenn der zeitliche Rahmen für die Gesetzgebung weiterhin verfahrensbedingten Risiken unterliegt.

Die Entwicklung in der Angebotszone zwischen 64.000 und 65.000 USD in den nächsten Handelstagen wird entscheidend dafür sein, ob es sich um eine echte Trendwende oder lediglich um eine Bärenfalle (Retracement Trap) handelt.

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$BTC has reclaimed the $65,000 level.



The next key resistance is $67,500-$68,000, which means Bitcoin has some room to pump.



If BTC manages to reclaim the $68,000 resistance too, it could rally another 5%-6% very quickly. pic.twitter.com/XPMb3aSU69 — Ted (@TedPillows) July 21, 2026

Kann der Bitcoin-Preis vor dem FOMC-Meeting am 29. Juli 71.500 USD erreichen?

BTC notiert aktuell knapp über 66.000 USD, mit jüngsten Spitzenwerten um 66.300 USD. Die 50-Tage-Linien des SMA und EMA konvergieren derzeit in der Zone zwischen 66.000 und 67.000 USD. Analysten betonen, dass dieser Bereich überzeugend zurückerobert werden muss, um einen glaubwürdigen weiteren Anstieg zu ermöglichen.

Die geringe Liquidität erhöht das Risiko plötzlicher Umkehrbewegungen. Dabei dient der 20-Tage-EMA bei 63.000 USD als erste Unterstützung bei einem Rücksetzer. Darunter fungieren die Marke von 60.000 USD sowie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Wochen (200-week moving average) bei 59.000 USD als struktureller Boden.

Ein Fall unter 65.900 USD könnte Bitcoin zurück auf 61.500 USD oder 60.000 USD führen. Die Marke von 59.000 USD markiert dabei die Grenze zwischen einer Korrektur im Bullenmarkt und einem strukturellen Zusammenbruch.

Drei Szenarien sind derzeit denkbar:

Bull-Case: Ein stabiler Schlusskurs über 66.000 USD könnte BTC in Richtung 71.500 USD treiben, wobei Widerstände bei 67.000 USD und im Bereich von 69.200 bis 72.600 USD liegen.

Base-Case: Eine Seitwärtsbewegung zwischen 63.000 und 67.000 USD bis zum FOMC-Meeting am 29. Juli, beeinflusst durch die Zinspolitik der Fed und die ETF-Ströme.

Bear-Case: Eine Ablehnung an den aktuellen Niveaus führt zu einem erneuten Test der 60.000 USD-Marke. Sollte diese nicht halten, könnte BTC auf das von Cryptonomist prognostizierte Niveau von 56.930 USD fallen.

Bitcoin Hyper zielt auf frühe Positionierung, während BTC den strukturellen Widerstand testet

Ein nachhaltiger Anstieg von 66.000 auf 71.500 USD entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 10 % für ein Asset, dessen Marktkapitalisierung bereits in Billionen gemessen wird. Für Trader, deren Fokus eher auf dem Wachstum des Bitcoin-Ökosystems als nur auf dem reinen Bitcoin-Preis liegt, sieht die Kalkulation für einen frühen Einstieg anders aus.

Der regulatorische Rahmen des CLARITY Acts ist besonders relevant für Infrastruktur-Projekte innerhalb des Bitcoin-Ökosystems. Deren potenzieller Markt vergrößert sich erheblich, sobald programmierbare Bitcoin-Anwendungsfälle regulatorische Legitimität erlangen.

Bitcoin Hyper ($HYPER) positioniert sich genau in dieser Nische. Das Projekt beansprucht für sich, das erste Bitcoin-Layer-2 mit Integration der Solana Virtual Machine (SVM) zu sein. Ziel ist eine Finalität im Sub-Sekunden-Bereich und eine Smart-Contract-Ausführung, die laut eigenen Benchmarks den Durchsatz von Solana übertrifft und gleichzeitig die Sicherheit des Bitcoin-Mainlayers nutzt.

Der Presale hat bereits 32.973.904,37 USD bei einem aktuellen Token-Preis von 0,0136834 USD eingesammelt. Staking ist für Teilnehmer bereits möglich, um während der Finanzierungsphase Renditen zu erzielen. Die dezentrale kanonische Bridge für BTC-Transfers und die kostengünstige Transaktionsausführung sind die beiden Funktionen, die am engsten mit der Lücke in der Programmierbarkeit verknüpft sind, welche der CLARITY Act legitimieren soll.

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Investitionen in Kryptowährungen sind volatil; führen Sie Ihre eigenen Recherchen durch, bevor Sie Entscheidungen treffen.

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