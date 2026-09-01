Bitcoin-Kurs unter Druck: Hält die 77.000-Dollar-Marke?

Das Wichtigste in Kürze

Mit einem aktuellen Kurs von 77.800 $ bewegt sich Bitcoin innerhalb einer 24-Stunden-Spanne von 77.193,40 $ bis 78.790,10 $, wie aus Daten von CoinGecko hervorgeht.

Diese enge Handelsspanne spiegelt den unruhigen Handel mit geringer Überzeugung wider, der typisch für eine Abkühlungsphase nach einer Rallye ist.

Der August schloss mit einem Plus von rund 25,7 % bei 78.986 $, doch das Momentum ist spürbar ins Stocken geraten.

Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell bei 77.800 $, was einem Rückgang von 1,1 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Damit hält sich die Kryptowährung knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 78.000 $, während Händler eine Entwicklung am Devisenmarkt verdauen, die viele Krypto-Desks vor einer Woche noch kaum auf dem Schirm hatten.

Das jüngste Straucheln des japanischen Yen wirkt sich nun auf die allgemeine Stimmung bei Risikoanlagen aus – und Bitcoin bildet hier keine Ausnahme. Die weitere Entwicklung hängt nun maßgeblich von einem Support-Level ab, das in diesem Monat bereits dreimal erfolgreich getestet wurde.

Berichten zufolge hat das japanische Finanzministerium rund 97 Milliarden Dollar investiert, um den Yen zu stützen, nachdem dieser die Marke von 160 pro Dollar durchbrochen und mit 163,99 ein Mehrjahrzehntentief erreicht hatte. Doch dieser Rettungsversuch verpufft zusehends: Die Währung schwächt sich erneut ab – ein Muster, das auf den Trading-Desks Erinnerungen an frühere FX-Interventionen weckt, die ebenfalls nur für wenige Wochen Entlastung sorgten.

Einige Analysten wiesen darauf hin, dass Bitcoin im Vergleich zu anderen Hard-Asset-Trades während der Yen-Turbulenzen „hinterherhinkt“. Während BTC lediglich um 0,7 % zulegen konnte, verzeichneten Gold und Silber deutlich stärkere Rallyes.

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Kann der Bitcoin-Kurs den Support bei 77.000 $ halten?

$BTC might be setting up for another cycle repeat.



The last two major downtrends lasted roughly a year before turning into massive expansions.



2018–19 led to +2000%

2022–23 led to +700%



Now we’re seeing a similar structure again. My base case is this correction cycle wraps up… pic.twitter.com/zc68ZHifFR — Wealthmanager (@Wealthmanager) August 31, 2026

Mit einem aktuellen Kurs von 77.800 $ bewegt sich Bitcoin innerhalb einer 24-Stunden-Spanne von 77.193,40 $ bis 78.790,10 $, wie aus Daten von CoinGecko hervorgeht. Diese enge Handelsspanne spiegelt den unruhigen Handel mit geringer Überzeugung wider, der typisch für eine Abkühlungsphase nach einer Rallye ist. Der August schloss mit einem Plus von rund 25,7 % bei 78.986 $, doch das Momentum ist spürbar ins Stocken geraten.

Die Zone zwischen 77.000 $ und 77.500 $ gilt als „dreifach getesteter“ Support und deckt sich in kürzeren Zeitrahmen mit dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Widerstände clustern sich hingegen im Bereich von 80.500 $ bis 81.300 $.

Bullisches Szenario: Eine Stabilisierung des Yen nimmt den makroökonomischen Druck vom Markt, wodurch BTC die Marke von 81.000 $ durchbrechen könnte.

Basisszenario: Anhaltendes Hin und Her innerhalb der Spanne von 77k bis 80k. Analysen bezeichnen dies als „No-Trade-Zone“, die anfällig für Fehlausbrüche ist.

Bärisches Szenario: Ein Durchbruch unter 77.000 $ aufgrund von yen-getriebenen Risk-Off-Strömen könnte den Weg in den unteren 70.000er-Bereich ebnen. Dieses Szenario wurde von einem Machine-Learning-Modell bereits vor der aktuellen Rallye als plausibel eingestuft. Wer die exakten Level verfolgen möchte, sollte die vollständige Breakout-Analyse prüfen, bevor er Positionen eröffnet.

Maxi Doge zielt auf Early-Mover-Potenzial während BTC-Testphase

Ein Bitcoin, der zwischen dem Support bei 77k und dem Widerstand bei 81k feststeckt, bietet wenig Spannung für diejenigen, die auf überdurchschnittliche Renditen hoffen. Zwar bestätigt das Halten dieses Niveaus die August-These, doch das Aufwärtspotenzial von 78.000 $ bis zu einem neuen Allzeithoch wirkt im Vergleich zu dem, was Early-Stage-Token theoretisch bieten können, eher gering.

Genau diesen Rotations-Trade haben derzeit einige Händler im Blick. Hier kommt Maxi Doge ($MAXI) ins Spiel – ein auf Ethereum basierender Meme-Token, der sich an der „Gym-Bro“-Trading-Kultur orientiert und laut eigenem Branding eine „1000x Leverage-Mentalität“ verkörpert.

Der Presale hat bisher 4.852.917,79 $ bei einem aktuellen Preis von 0,0002836 $ eingesammelt. Ein dynamisches APY-Staking ist bereits live. Zu den Besonderheiten gehören exklusive Trading-Wettbewerbe für Holder mit Leaderboard-Belohnungen sowie ein „Maxi Fund“-Treasury, das speziell für Liquidität und Partnerschaften reserviert ist.

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