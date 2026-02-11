Bitcoin-Liquidationen: Krypto-Influencer mit Totalverlust

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin zeigte zuletzt zunehmend Schwäche.

Fear & Greed Index auf 10 Punkten bei Extremer Angst.

Wer mit Hebel handelt, kontrolliert eine größere Position mit weniger Eigenkapital – Verluste werden genauso vervielfacht.

Totalverlust für einen deutschsprachigen YouTuber. Er beschreibt in einem aktuellen Video, wie eine gehebelte Wette auf steigende Bitcoin-Kurse in einem Totalverlust endete. Der Fall passt in eine Marktphase, in der viele Trader den Unterschied zwischen Überzeugung und Risikomanagement schmerzhaft neu lernen müssen.

Der Markt liefert die Kulisse: Angst, Rücksetzer, fragile Erholung

Bitcoin bleibt nach dem heftigen Abverkauf nervös und notiert laut Coingecko auf rund 67.300 US-Dollar.

Coinspeaker beschreibt die Lage rund um den 10. Februar 2026 als „fragile Konsolidierung“ und verweist gleichzeitig auf ein extrem angespanntes Stimmungsbild bis auf einen Rutsch nach unten auf 40.000 US-Dollar.

In so einem Umfeld kippt der Markt nicht nur bei Spot-Anlegern in die Defensive. Es ist vor allem ein Spielfeld für gehebelte Positionen – und genau da passieren die schnellen, harten Unfälle.

So auch für einen Krypto-Youtube-Influencer, der einen Totalverlust nach dem Abgang von Bitcoin hinnehmen musste.

Warum der Hebel so oft mit einem Knall endet

Hebel im Kryptotrading heißt schlicht: Du bewegst mehr Markt-Exposure, als du eigentlich an eigenem Kapital hinterlegt hast. Coinspeaker erklärt das am Beispiel klassischer 10×-Hebel ganz unmissverständlich als Nutzung von Fremdkapital der Börse, inklusive der Kehrseite: kleine Kursbewegungen, große Wirkung. Fällt der Wert des Kontos Richtung Mindestanforderung, kann ein Broker einen Margin Call auslösen – oder es wird liquidiert.

Das ist der Punkt, an dem sich Trading romantisch falsch anfühlt. „Ich bin doch langfristig bullisch“ hilft nicht, wenn das System kurzfristig rechnet. Bei Perpetual Futures (die im Kryptomarkt besonders verbreitet sind) ist Leverage explizit der Faktor, der Verluste verstärkt und Liquidationsrisiken erhöht.

Wer Hebel-Grundlagen sauber verstehen will, findet hier eine verständliche Einordnung inkl. Beispiele