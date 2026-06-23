Bitcoin News Today: RBF-Signal soll für mehr Privatsphäre weichen

Das Wichtigste in Kürze

Unter BIP125 galt eine Transaktion als für einen Gebühren-Ersatz (Replacement) angemeldet, wenn mindestens ein Input einen nSequence-Wert unter 0xffffffff − 1 aufwies.

Dieser Mechanismus wurde im Februar 2016 mit Bitcoin Core 0.12.0 eingeführt, um ein freiwilliges „Fee Bumping“ unbestätigter Transaktionen zu ermöglichen, ohne das First-Seen-Verhalten des Netzwerks grundlegend zu stören.

Bitcoin News Today: Der Entwickler rkrux hat am 19. Juni 2026 den Bitcoin Core PR #35405 eröffnet und einen Beitrag in der Bitcoin-Dev-Mailingliste veröffentlicht. Er schlägt vor, das veraltete Opt-in-Signal für Replace-by-Fee (RBF) aus Wallet-Transaktionen zu entfernen. Sein Argument: Seitdem Full-RBF die Standard-Mempool-Policy des Netzwerks ist, fungiert das BIP125-Flag nur noch als redundanter On-Chain-Identifikator.

Dabei handelt es sich nicht um eine reine Code-Bereinigung. Es ist eine koordinierte Initiative für mehr Bitcoin-Privatsphäre, die eine wallet-übergreifende Abstimmung auf einen einheitlichen nSequence-Standardwert erfordert – eine Aufgabe, die strukturell weitaus komplexer ist als das bloße Löschen eines Flags.

rkrux posted to the Bitcoin-Dev mailing list proposing that wallets stop signaling opt-in RBF in the transactions they create…https://t.co/djmBbIubDG — Bitcoin Optech (@bitcoinoptech) June 19, 2026

Bitcoin News Today: Entfernung des RBF-Signals – Warum das Legacy-Flag mehr Risiken birgt als löst

Unter BIP125 galt eine Transaktion als für einen Gebühren-Ersatz (Replacement) angemeldet, wenn mindestens ein Input einen nSequence-Wert unter 0xffffffff − 1 aufwies. Dieser Mechanismus wurde im Februar 2016 mit Bitcoin Core 0.12.0 eingeführt, um ein freiwilliges „Fee Bumping“ unbestätigter Transaktionen zu ermöglichen, ohne das First-Seen-Verhalten des Netzwerks grundlegend zu stören.

Mit dem späteren Wechsel von Bitcoin Core zu Full-RBF als Standard-Policy – beginnend mit der Option mempoolfullrbf in Version 24.0 und der späteren Festlegung als bedingungsloser Standard – wurde dieses Signal operativ bedeutungslos. Wie rkrux in der Mailingliste ausführte: „Der Hauptgrund für die Entfernung ist, dass dieses Signaling seit der Einführung von Full-RBF als Standard-Policy redundant geworden ist.“ Nodes, die mit der aktuellen Standard-Policy laufen, ersetzen jede Transaktion unabhängig von ihren nSequence-Werten, wie in der RBF-Themendokumentation von Bitcoin Optech beschrieben.

A decade old Bitcoin transaction flag became dead code 20 months ago. Bitcoin Core contributor rkrux wants wallets to stop setting it. The reason is privacy.



Replace by Fee lets you bump a stuck Bitcoin transaction's fee after you've already broadcast it. BIP 125's opt in… pic.twitter.com/CvIlt3vQqa — Taurus (@Taurus4BTC) June 22, 2026

Die verbleibenden Kosten für die Beibehaltung des Signals liegen im sogenannten Wallet-Fingerprinting. Da das nSequence-Feld zwingend ausgefüllt sein muss, können Wallets es nicht leer lassen. Jede Wallet, die das BIP125-Flag entfernt, ohne sich auf einen Ersatzwert zu koordinieren, würde Transaktionen mit einem markanten Sequenzmuster erzeugen, die On-Chain identifizierbar wären. Diese Sorge ist vergleichbar mit On-Chain-Tracking-Mustern bei Langzeithaltern, wo Metadaten auf Wallet-Ebene Informationen über die Zykluspositionierung preisgeben, die weit über das hinausgehen, was die Nutzer eigentlich offenlegen möchten.

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Koordination der Sequenznummern: Das Plädoyer für MAX-2 als Ökosystem-Standard

Murch, in der Berichterstattung von Optech als Gloria Zhao identifiziert, beschrieb das Kernproblem: „Das Signalisieren der Ersetzbarkeit zu stoppen, klingt so, als ginge es nur darum, einen Fingerabdruck fallen zu lassen… aber jeder Absender muss für jeden Input eine Sequenz wählen.“ Das Feld muss einen Wert enthalten; die Frage ist, auf welchen Wert sich alle Wallets einigen.

Murch und der Electrum-Entwickler SomberNight sprachen sich beide für MAX-2 als Standardwert aus. Diese Position wird durch Daten von Optech gestützt, die zeigen, dass MAX-2 bereits bei etwa 75 % aller Bitcoin-Transaktionen der dominierende nSequence-Wert ist.

Der Wechsel zu MAX-1 – einem Wert, der keine Ersetzbarkeit signalisiert – wurde zwar in Erwägung gezogen, aber verworfen. Er würde Bitcoin-Core-Transaktionen optisch von der bestehenden Mehrheit abheben und somit einen neuen Fingerabdruck erzeugen, anstatt einen zu eliminieren. Das Ziel ist laut rkrux, dass die breite Wallet-Community sich auf eine „Best Practice“ einigt.

🔴 Bitcoin developers move to strip RBF signaling, citing privacy leak and redundancy



Bitcoin developers are coordinating to remove replace-by-fee (RBF) signaling from wallet software. The explicit opt-in flag became redundant after the network adopted full-RBF as standard… pic.twitter.com/SRsQQMhk3v — NewsTongue (@NewsTongueX) June 22, 2026

Zudem gibt es Gründe der Vorwärtskompatibilität. Ein geplantes zukünftiges Upgrade, das nVersion=3-Transaktionen mit Package-RBF-Semantik kombiniert, würde MAX und MAX-1 für spezifische Richtlinien reservieren. Damit ist MAX-2 der sicherere langfristige Standard und reduziert Reibungsverluste bei der Einführung dieser Änderungen.

Branchenweite Auswirkungen: Zero-Conf-Workflows und Wallet-übergreifende Reichweite

Die Änderung bewahrt die volle Fee-Bumping-Kapazität für Nutzer; die Möglichkeit, eine unbestätigte Transaktion durch eine Version mit höherer Gebühr zu ersetzen, bleibt unberührt. Was sich ändert, ist die Sichtbarkeit dieser Option in der Transaktionsstruktur selbst. Händler-Workflows, die zuvor das BIP125-Opt-in-Flag als Risikoindikator für die Annahme von Zero-Confirmation-Transaktionen nutzten, müssen nun alle unbestätigten Transaktionen als potenziell ersetzbar behandeln. Dies entspricht ohnehin der technisch korrekten Einschätzung, seit Full-RBF zum Standard wurde.

Wir vermuten, dass das bedeutendere Ergebnis der Präzedenzfall für die wallet-übergreifende Koordination ist. Sollte Bitcoin Core den PR mergen und andere Wallets durch die Standardisierung auf MAX-2 folgen, wäre dies eines der geordnetsten Alignments von Ökosystem-Standards in der jüngeren Bitcoin-Entwicklung – ein deutlicher Kontrast zum fragmentierten Rollout von Full-RBF selbst, der sich über Jahre Wallet für Wallet hinzog, bevor er Netzwerk-Kohärenz erreichte.

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