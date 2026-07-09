Nach Europa-Aus: Neue MiCA-Lizenz für Binance?

Das Wichtigste in Kürze

MiCA verlangt von Kryptobörsen künftig klare Zulassungen in der EU.

Binance zog den griechischen Antrag zurück und verlor regulatorischen Spielraum.

Neue Gespräche mit Behörden könnten Binance wieder Europa-Zugang ermöglichen.

MiCA ist das neue europäische Regelwerk für den Kryptomarkt und steht für „Markets in Crypto-Assets“. Ziel ist es, Krypto-Dienstleister, Stablecoin-Emittenten und Handelsplattformen in der EU einheitlich zu regulieren. Statt vieler nationaler Sonderregeln soll es künftig einen gemeinsamen Rahmen geben: Anbieter brauchen eine MiCA-Lizenz, müssen Anforderungen an Kapital, Governance, Kundenschutz, Geldwäscheprävention und Risikomanagement erfüllen und können dann ihre Dienste EU-weit anbieten.

Besonders wichtig war zuletzt der 1. Juli 2026. Denn nach Angaben der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA endete an diesem Datum die Übergangsfrist für Anbieter, die zuvor noch unter nationalen Regeln weiterarbeiten durften. Ohne MiCA-Erlaubnis dürfen Krypto-Dienstleister nach diesem Stichtag keine Services mehr für EU-Kunden anbieten. Genau dadurch wurde MiCA nun für Binance zum akuten Problem.

Die Börse hatte zwar versucht, über Griechenland eine europäische Zulassung zu erhalten, zog den Antrag jedoch kurz vor dem entscheidenden Stichtag zurück.

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Binance unter Druck: Ohne MiCA-Lizenz wird Europa zum Problem

Für Binance bedeutet die neue MiCA-Lage einen spürbaren Rückschlag. Die Kryptobörse darf nach dem Ende der Übergangsfrist nicht mehr wie bisher in der EU operieren, sofern keine gültige MiCA-Zulassung vorliegt. ESMA hatte bereits vor dem Stichtag klargestellt, dass nicht autorisierte Anbieter ihre Aktivitäten in der EU geordnet beenden müssen.

Das betrifft nicht zwingend sofort jede einzelne Nutzerfunktion, wohl aber das aktive Anbieten regulierter Krypto-Dienstleistungen an EU-Kunden. Medienberichte beschrieben zuletzt, dass Binance nach dem gescheiterten griechischen Antrag Services für europäische Nutzer einschränken und den Betrieb abwickeln müsse. Besonders brisant: Binance hatte Griechenland zuvor als möglichen regulatorischen EU-Standort ausgewählt, konnte die Lizenz jedoch nicht rechtzeitig sichern.

Damit wird MiCA für Binance nicht nur zu einer Formalität, sondern zu einer strategischen Hürde im wichtigsten regulierten Kryptomarkt der Welt.

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Neue Lizenzen in Sicht? Binance spricht mit weiteren Regulatoren

Trotz des MiCA-Rückschlags ist das Thema Europa für Binance offenbar noch nicht beendet. Laut aktuellen Aussagen von Co-CEO Richard Teng befindet sich Binance weiterhin in Gesprächen mit Regulatoren. Dabei sollen mehrere Behörden die Börse eingeladen haben, neue Anträge für Krypto-Lizenzen einzureichen. Welche Länder konkret gemeint sind, wollte Teng bislang jedoch nicht nennen. Die Gespräche seien noch in einem frühen Stadium, sodass eine schnelle Lösung nicht garantiert ist. Dennoch ist die Nachricht wichtig: Binance scheint nicht grundsätzlich aus Europa gedrängt zu werden, sondern sucht nach einem neuen regulatorischen Weg in die EU.

Binance Gets New License Invitations After MiCA Blow Binance is in talks with regulators that have invited the exchange to apply for new crypto licenses after its MiCA application in Greece was withdrawn. Co CEO Richard Teng said the discussions remain at an early stage and… pic.twitter.com/jNuZHyDA2P — BSCN (@BSCNews) July 9, 2026

Der Rückzug des griechischen MiCA-Antrags wurde von Teng damit begründet, dass man eine kurze Übergangsphase für Nutzer vermeiden wollte. Hintergrund ist, dass bei einer verzögerten oder abgelehnten Genehmigung Unsicherheit für Kunden entstehen kann. Binance will nun offenbar lieber einen neuen Antrag in einer Jurisdiktion stellen, in der die Chancen auf eine tragfähige Lizenz höher erscheinen.

Für Binance geht es damit um mehr als nur eine einzelne Lizenz. MiCA schafft in Europa einen Pass für den gesamten Binnenmarkt: Wer einmal in einem EU-Staat autorisiert ist, kann grundsätzlich grenzüberschreitend Dienste anbieten. Genau deshalb ist eine erfolgreiche Zulassung strategisch so wertvoll. Gleichzeitig wird der Druck größer, weil Wettbewerber wie Coinbase, Kraken, OKX oder Bitpanda bereits stärker auf regulierte europäische Strukturen setzen.

Sollte Binance eine neue MiCA-Lizenz erhalten, wäre dies ein wichtiges Signal für die langfristige Rückkehr in den regulierten EU-Markt.

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