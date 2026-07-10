Layer-2-Comeback? Große Chance für Arbitrum, Bitcoin Hyper & Co.

Das Wichtigste in Kürze

Layer-2-Netzwerke beschleunigen Ethereum, doch ihre Token entwickeln sich bislang oft schwach weiter.

Robinhood Chain nutzt Arbitrum und schafft erstmals relevante Einnahmen für dessen DAO.

Analysten sehen ARB-Rückkäufe als möglichen Katalysator, jedoch nicht als dauerhafte Kursgarantie allein.

Bitcoin Hyper setzt aktuell auf Bitcoin-Layer-2, Solana-Technologie, Bridge, Staking und starkes Presale-Momentum. .

Layer-2-Netzwerke sollen Blockchains wie Ethereum entlasten. Transaktionen werden außerhalb der Hauptchain gebündelt und anschließend komprimiert auf Ethereum verbucht. Dadurch sinken Gebühren, während Geschwindigkeit und Kapazität steigen. Vor einigen Jahren löste dieses Konzept einen regelrechten Hype aus.

Projekte wie Arbitrum, Optimism, Base und zahlreiche weitere Ethereum-L2s gingen an den Start. Die Nutzung der Netzwerke entwickelte sich zwar weiter, doch viele zugehörige Token blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Ein Problem: Steigende Aktivität erzeugt nicht automatisch eine direkte Nachfrage nach dem jeweiligen Governance-Token.

Nun könnte ausgerechnet Robinhood für neue Impulse sorgen. Der US-Broker hat Anfang Juli 2026 das öffentliche Mainnet seiner Robinhood Chain gestartet.

🚨ROBINHOOD CHAIN SURGES TO $512.92M CUMULATIVE DEX VOLUME IN ONE WEEK! The L2 just posted explosive growth, with DEX volume exploding from ~$79.73M to $512.92M on July 8 alone, largely driven by memecoin trading. It’s a breakout week for Robinhood’s permissionless chain… pic.twitter.com/dptMYoUKt9 — Crypto Banter (@crypto_banter) July 9, 2026

Dabei handelt es sich um eine auf dem Arbitrum-Technologie-Stack basierende Ethereum-L2, die insbesondere für tokenisierte Aktien, Finanzprodukte und weitere Onchain-Anwendungen ausgelegt ist. Robinhood verbindet damit seine bestehende Nutzerbasis direkt mit einer eigenen Blockchain-Infrastruktur. Bereits das Testnetz verarbeitete nach Angaben von Arbitrum mehr als 200 Millionen Transaktionen.

Besonders relevant ist jedoch die wirtschaftliche Vereinbarung: Robinhood Chain führt einen Teil ihrer Nettoerlöse an das Arbitrum-Ökosystem ab. Damit entsteht erstmals eine greifbare Verbindung zwischen der wachsenden Nutzung einer Unternehmens-Chain und Einnahmen für Arbitrum.

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Analyst fordert ARB-Rückkäufe: Das fehlt dem Token noch

Der Analyst Vadim sieht in der neuen Einnahmequelle grundsätzlich einen Wendepunkt für Arbitrum. Robinhood Chain und andere Unternehmensnetzwerke, die im Rahmen des Arbitrum Expansion Program auf dem Stack aufbauen, müssen zehn Prozent ihrer Netto-Chain-Einnahmen abführen. Davon fließen acht Prozent in die ArbitrumDAO-Treasury und zwei Prozent an die Developer Guild. Die Gebührenteilung schafft somit reale Einnahmen, die mit dem Erfolg externer Arbitrum-Chains wachsen können.

Nach Ansicht des Analysten fehlt jedoch weiterhin der entscheidende Übertragungskanal zum ARB-Token. Das Geld landet zunächst in der DAO-Treasury. Es existiert aktuell aber weder ein verbindliches Rückkaufprogramm noch ein Burn-Mechanismus, der ARB unmittelbar von den neuen Einnahmen profitieren lässt. Genau hier könnte eine Governance-Initiative ansetzen: Würde ein Teil der Erlöse regelmäßig für ARB-Rückkäufe verwendet, entstünde eine direkte, nachvollziehbare Token-Nachfrage.

ARB needs exactly one announcement to cash in the Robinhood hype: a buyback funded by its new revenue. The revenue finally exists. Robinhood Chain and every corporate chain on Arbitrum's stack now pay a 10% tithe on sequencer profit. That's the thing ARB lacked for three years.… https://t.co/NMb65bPyxZ — Vadim (AI, ⋈) (@zacodil) July 9, 2026

Vadim verweist dabei auf andere DeFi-Projekte. Aave startete 2025 ein Rückkaufprogramm von ungefähr einer Million Dollar pro Woche und kaufte innerhalb von zehn Monaten AAVE für rund 42 Millionen Dollar zurück. Jupiter leitete zeitweise 50 Prozent seiner Protokollgebühren in JUP-Rückkäufe. Solche Ankündigungen können kurzfristig starke Kursreaktionen und ein neues Narrativ auslösen.

Allerdings betont der Analyst auch die Grenzen. Rückkäufe garantieren keinen dauerhaft steigenden Kurs. Fehlen Nutzerwachstum, überzeugende Produkte oder eine langfristige Nachfrage, kann selbst ein aggressives Programm wirkungslos bleiben. Für ARB sei die Ausgangslage dennoch besonders interessant: Mit Robinhood existiert nun eine frische und potenziell wachsende Einnahmequelle. Eine Governance-Vorlage, die diese Erlöse teilweise mit ARB-Rückkäufen verbindet, könnte deshalb stärker auf den Token wirken als die Robinhood-Nachricht allein.

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Nach Ethereum folgt Bitcoin: Layer-2-Trend erreicht den Presale-Markt

Die zunehmende Bedeutung von Layer-2-Netzwerken dürfte sich künftig nicht mehr nur auf Ethereum beschränken. Auch rund um Bitcoin entsteht ein neuer Infrastrukturtrend. Entwickler versuchen, die hohe Sicherheit und Bekanntheit der Bitcoin-Blockchain mit schnelleren Transaktionen, niedrigeren Gebühren sowie programmierbaren Anwendungen zu verbinden. Damit könnten DeFi, Zahlungen, Tokenisierung und weitere Onchain-Produkte langfristig auch im Bitcoin-Ökosystem stärker Fuß fassen.

Ein Projekt, das diesen Ansatz verfolgt, ist Bitcoin Hyper. Die geplante Bitcoin-Layer-2 soll die Vorteile von Bitcoin mit einer leistungsfähigen Ausführungsumgebung verbinden, die sich technisch an Solana orientiert. Dadurch sollen Transaktionen schneller und günstiger verarbeitet werden, während Bitcoin als grundlegende Abwicklungsebene dient. Eine Zero-Knowledge-basierte Bridge soll BTC zwischen der Bitcoin-L1 und der neuen Layer-2 übertragen. Nutzer könnten ihre Bitcoin anschließend innerhalb des Netzwerks für Anwendungen, Handel und DeFi-Funktionen einsetzen.

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Auffällig ist dabei die relative Stärke des laufenden Presales. Obwohl sich der breite Kryptomarkt weiterhin in einem ausgeprägten Bärenmarkt befindet und viele Altcoins massiv unter ihren Höchstständen notieren, wurden bereits knapp 33 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das deutet zumindest darauf hin, dass Anleger weiterhin Kapital für neue Infrastrukturkonzepte bereitstellen. Auf der offiziellen Projektseite wird aktuell zudem eine Staking-Rendite von rund 36 Prozent ausgewiesen.

Damit setzt Bitcoin Hyper auf ein ähnliches Narrativ, das Ethereum-Layer-2s einst stark machte: Eine etablierte Blockchain soll durch eine zusätzliche Ebene skalierbarer und vielseitiger werden. Gelingt dies, könnte Bitcoin Hyper vom wachsenden Interesse an Bitcoin-Layer-2-Lösungen profitieren.

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