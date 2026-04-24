Bitcoin Prognose: ETF-Rallye trifft auf Gewinnmitnahmen, während der Kurs um 78.000 USD lanciert

Das Wichtigste in Kürze

US-Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten in acht Tagen Zuflüsse von insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar und trieben das verwaltete Vermögen auf die Rekordmarke von 102 Milliarden US-Dollar.

Trotz dieser massiven Nachfrage fungiert die Liquidität der ETFs zunehmend als Exit-Option für kurzfristige Halter, die ihre Gewinne bei Erreichen der psychologisch wichtigen 80.000-Dollar-Marke realisieren.

Ein entscheidender Faktor für die aktuelle Stabilität bleibt die aggressive Akkumulationsstrategie von Unternehmen wie Strategy, das jüngst Bitcoin im Wert von über 2,5 Milliarden US-Dollar erwarb.

Institutionelles Kapital trifft auf kurzfristigen Verkaufsdruck

Der Markt zeigt sich im April 2026 von seiner ambivalenten Seite. Auf der einen Seite steht die ungebrochene Nachfrage institutioneller Akteure, die über ETFs allein am 23. April rund 223 Millionen US-Dollar in den Markt pumpten.

Insbesondere BlackRocks IBIT-Fonds dominiert mit einem Anteil von etwa 75 Prozent an den Zuflüssen das Geschehen. Diese konsequente Kaufkraft hat dazu geführt, dass Bitcoin seit Beginn dieser Serie um 12 Prozent zulegen konnte.

Doch das On-Chain-Bild liefert eine Warnung: Die realisierten Gewinne kurzfristiger Halter sind auf über 4,4 Millionen US-Dollar pro Stunde gesprungen. Dieser Wert liegt dreimal höher als das Niveau, welches in der Vergangenheit lokale Höchststände markierte.

Es entsteht der Eindruck, dass die großen Wall-Street-Vehikel derzeit die Liquidität bereitstellen, die spekulativere Anleger nutzen, um ihre Positionen glattzustellen. Historische Daten von Glassnode unterstreichen diese These.

Der Bitcoin-Kurs hat zwar den sogenannten „True Market Mean“ bei 78.100 US-Dollar zurückerobert, was technisch als Übergang in ein konstruktives Marktumfeld gilt.

Doch unmittelbar darüber wartet bei 80.100 US-Dollar die durchschnittliche Kostenbasis der kurzfristigen Investoren.

Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde mehr als die Hälfte dieser Anleger in die Gewinnzone hieven – eine Konstellation, die oft massiven Verkaufsdruck auslöst, sobald die Breakeven-Preise erreicht sind. So kannst du Bitcoin anonym kaufen!

Geopolitische Impulse und die Macht der Super-Käufer

Flankiert wird das Marktgeschehen von einer Entspannung an der geopolitischen Front.

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, den Waffenstillstand mit dem Iran unbefristet zu verlängern, hat das Risiko einer militärischen Eskalation in der Region und damit den „Kriegsaufschlag“ auf den Ölpreis deutlich reduziert.

Bitcoin reagierte darauf wie ein klassisches Risiko-Asset und legte deutlich zu. Während Gold im gleichen Zeitraum an Boden verlor, konnte Bitcoin seine Rolle als technologisches Wertaufbewahrungsmittel und spekulatives Instrument zugleich festigen.

Diese Korrelation mit dem Technologiesektor wird durch die Ernennung von Kevin Warsh zum künftigen Fed-Chef weiter gestärkt, was Hoffnungen auf eine lockerere Geldpolitik im zweiten Halbjahr schürt.

Zusätzliches Vertrauen schafft der Software-Riese Strategy. Mit dem Kauf von weiteren 34.164 Bitcoin für rund 2,54 Milliarden US-Dollar unterstrich das Unternehmen seine Rolle als bedeutendster Grenzkäufer am Markt.

Die Firma hält nun insgesamt über 815.000 BTC. Diese Käufe fungieren oft als psychologische Unterstützung, da sie zeigen, dass große Akteure auch auf dem aktuellen Preisniveau von rund 75.000 US-Dollar von weiterem Potenzial überzeugt sind.

Dennoch bleibt die Situation fragil: Die Ethereum-ETFs verzeichneten zuletzt wieder Abflüsse, was auf eine selektive Kapitalallokation hindeutet. Der Markt wartet nun gespannt auf die monatliche Optionsfälligkeit, die kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen dürfte.

Analytisches Fazit und Marktausblick

Die aktuelle Marktstruktur von Bitcoin im April 2026 lässt sich als „Rallye auf Bewährung“ bezeichnen.

Der massive institutionelle Rückhalt durch ETFs und Firmen wie Strategy bildet ein stabiles Fundament, das jedoch von der kurzfristigen Gewinnmitnahme-Mentalität vieler Anleger getestet wird.

Die Zone um 80.000 US-Dollar ist nicht nur eine psychologische Hürde, sondern ein on-chain-relevantes Schlachtfeld.

Sollte Bitcoin diesen Bereich nachhaltig in eine Unterstützung umwandeln, ist der Weg in Richtung des Allzeithochs von 126.000 US-Dollar technisch geebnet.

Ein Scheitern an dieser Marke könnte hingegen eine gesunde, aber schmerzhafte Konsolidierung einleiten, die das Vertrauen in den aktuellen Aufwärtszyklus erneut auf die Probe stellt.

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