Bitcoin Prognose: Großer Crash! Ist SpaceX schuld?

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin verliert Momentum, Abwärtstrend bleibt intakt, 60.000 Dollar rücken näher.

SpaceX-IPO könnte Milliarden Kapital binden und Liquidität absaugen weltweit.

Analysten sehen Umschichtungen statt fundamentaler Schwäche bei Bitcoin aktuell.

Für Bitcoin spitzt sich die Lage weiter zu. Die größte Kryptowährung der Welt rutscht unter die Marke von 67.000 US-Dollar und verliert innerhalb von 24 Stunden mehr als 5 Prozent. Damit setzt sich der seit Monaten laufende Abwärtstrend fort. Vom Allzeithoch ist Bitcoin inzwischen rund 40 Prozent entfernt, während das Marktumfeld von fehlendem Momentum und zunehmender Risikoaversion geprägt wird. Neue Kaufimpulse bleiben bislang aus, ETF-Zuflüsse schwächeln und Anleger bevorzugen aktuell andere Wachstumsstorys.

Besonders Technologie- und KI-Aktien ziehen derzeit Kapital an, während Kryptowährungen weiter unter Verkaufsdruck stehen. Viele Analysten halten deshalb einen erneuten Test der Unterstützungszone zwischen 60.000 und 65.000 US-Dollar für möglich.

Auffällig ist dabei, dass es keinen einzelnen Auslöser für den jüngsten Kursrutsch gibt. Vielmehr scheint Kapital aus verschiedenen Risikoanlagen abgezogen zu werden. Einige Marktbeobachter verweisen dabei sogar auf den bevorstehenden SpaceX-IPO, der erhebliche Liquidität binden und damit indirekt auch Druck auf den Kryptomarkt ausüben könnte.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

SpaceX-IPO wird zum Mega-Ereignis an den Finanzmärkten

Der mögliche Börsengang von SpaceX gilt bereits jetzt als eines der meist erwarteten Finanzereignisse der vergangenen Jahre. Obwohl bislang noch kein offizieller Termin bestätigt wurde, rechnen viele Investoren damit, dass ein IPO des Unternehmens eine enorme Kapitalnachfrage auslösen würde.

SpaceX aims to raise $75 billion in its IPO by selling 555.6 million shares at a target price of $135 per share, Reuters reports https://t.co/0mWOFFGjfw — Bloomberg (@business) June 3, 2026

SpaceX wird mittlerweile mit mehreren hundert Milliarden US-Dollar bewertet und hat sich durch wiederverwendbare Raketen, die Starlink-Satellitenflotte und zahlreiche Regierungsaufträge als dominierender Akteur der Raumfahrtindustrie etabliert. Entsprechend groß ist das Interesse institutioneller Investoren, Venture-Capital-Fonds und Privatanleger.

Hinzu kommt, dass SpaceX nicht als klassischer Börsenkandidat wahrgenommen wird. Vielmehr verkörpert das Unternehmen mehrere der aktuell stärksten Investment-Trends gleichzeitig: Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Verteidigung, Satellitenkommunikation und Zukunftstechnologien. Genau deshalb erwarten viele Marktteilnehmer eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach den Aktien.

Bereits im Vorfeld spekulieren Anleger verstärkt auf Unternehmen mit Bezug zur Raumfahrtbranche. Zahlreiche Space-Aktien konnten zuletzt deutlich zulegen. Sollte der IPO tatsächlich kommen, dürfte dies eines der größten Kapitalereignisse des Jahres werden und erhebliche Mittel aus anderen Marktsegmenten anziehen.

Warum der SpaceX-IPO laut Analysten Bitcoin belasten könnte

Einige Analysten sehen genau darin ein potenzielles Problem für Bitcoin. Der Hintergrund ist weniger fundamental als vielmehr liquiditätsgetrieben. Wenn ein außergewöhnlich attraktiver Börsengang bevorsteht, benötigen viele Investoren frisches Kapital. Dieses Geld wird häufig durch Verkäufe bestehender Positionen freigesetzt.

Bitcoin gehört zu den liquidesten Risikoanlagen weltweit.

Bitcoin dropped from $74K to $67.5K in 48 hours. No news. No catalyst. Here’s why it makes sense anyway: SpaceX, OpenAI, Anthropic, and Google are raising a combined $350B+ in fresh equity. That capital has to come from somewhere. Bitcoin is the most liquid risk-on asset on… pic.twitter.com/SaNjWQQCsT — Aaron Bennett (@Aaronbennett) June 3, 2026

Institutionelle Anleger können innerhalb kurzer Zeit Milliardenbeträge bewegen, ohne auf illiquide Märkte angewiesen zu sein. Genau deshalb wird Bitcoin in Phasen großer Kapitalumschichtungen häufig als Finanzierungsquelle genutzt. Der Verkauf bedeutet dabei nicht zwangsläufig, dass Anleger ihre langfristige Bitcoin-These aufgeben. Vielmehr wird Kapital temporär in andere Chancen umgeschichtet.

Analyst Aaron Bennett argumentiert, dass aktuell genau ein solcher Effekt zu beobachten sein könnte. Während KI-Aktien, Wachstumswerte und Raumfahrtunternehmen massiv Kapital anziehen, verliert Bitcoin kurzfristig an Aufmerksamkeit. Der Markt spiele derzeit schlicht eine andere Story. Die Liquidität fließe dorthin, wo Investoren kurzfristig die höchsten Renditechancen erwarten.

Für Bitcoin wäre das allerdings kein strukturelles Problem. Sollte der Verkaufsdruck tatsächlich überwiegend durch Umschichtungen entstehen, könnte die Situation nach dem IPO oder nach einer Beruhigung der Kapitalströme wieder drehen. Langfristig bleiben ETF-Nachfrage, institutionelle Adoption und makroökonomische Entwicklungen die entscheidenden Kurstreiber. Kurzfristig zeigt der mögliche SpaceX-Börsengang jedoch, wie stark selbst externe Finanzmarkttrends die Preisentwicklung von Bitcoin beeinflussen können.

Während die charttechnische Lage aktuell klar bärisch bleibt, muss der jüngste Rückgang deshalb nicht zwangsläufig ein Zeichen fundamentaler Schwäche sein.

Mehr erfahren: Beste Krypto-Presales in 2026