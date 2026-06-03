Ripple News: RLUSD-Expansion in die Türkei gestartet

Das Wichtigste in Kürze

Der Mechanismus ist wie folgt aufgebaut: BiLira, Bitexen und Bitlo integrieren RLUSD jeweils als gelisteten und handelbaren Vermögenswert auf ihren Plattformen.

Dies ermöglicht türkischen Privat- und Institutionellen Kunden den direkten Zugang zu einem regulierten, USD-gestützten Stablecoin, ohne den Umweg über internationale Handelsplätze nehmen zu müssen.

In den XRP News gab Ripple am 2. Juni 2026 bekannt, dass sein USD-gestützter Stablecoin RLUSD ab sofort in der Türkei verfügbar ist. Durch drei lokale Partnerschaften mit BiLira, Bitexen und Bitlo dringt das Unternehmen tiefer in einen Markt vor, der laut dem Chainalysis 2025 Geography of Crypto Report ein jährliches Krypto-Transaktionsvolumen von fast 200 Milliarden US-Dollar aufweist. Damit übertrifft die Türkei ihre regionalen Nachbarn im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) um fast das Vierfache.

Dabei handelt es sich nicht bloß um eine Vertriebsvereinbarung: Es ist ein gezielter Versuch, auf USD lautende institutionelle Liquidität direkt auf dem XRP Ledger in einem der weltweit volumenstärksten Stablecoin-Korridore zu verankern.

$RLUSD is now available in Türkiye through three new partners: @BiLira_Kripto, @Bitexencom and @Bitlocom: https://t.co/poq4dUbYF4



This is the latest step in a global expansion that has taken RLUSD from launch to a $1.7bn+ market cap in under a year.



The demand for regulated,… — Ripple (@Ripple) June 2, 2026

Ob dies tatsächlich zu einer messbaren On-Chain-Nachfrage nach der XRPL-Settlement-Infrastruktur führt oder ob es eine reine Custody- und Handelsgeschichte lokaler Börsen bleibt, ist die zentrale Frage, die diese Expansion aufwirft.

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XRP News: RLUSD in Türkiye – So funktioniert der Abwicklungsmechanismus

Der Mechanismus ist wie folgt aufgebaut: BiLira, Bitexen und Bitlo integrieren RLUSD jeweils als gelisteten und handelbaren Vermögenswert auf ihren Plattformen. Dies ermöglicht türkischen Privat- und Institutionellen Kunden den direkten Zugang zu einem regulierten, USD-gestützten Stablecoin, ohne den Umweg über internationale Handelsplätze nehmen zu müssen.

Besonders BiLira spielt hier eine bedeutende Rolle, da das Unternehmen den größten lokalen OTC-Desk in der Türkei betreibt und ein monatliches Handelsvolumen von etwa 300 Millionen US-Dollar meldet. Da die Infrastruktur von BiLira Stablecoin-Emission, Börse und Market-Making gleichzeitig abdeckt, erhält RLUSD nicht nur ein Listing, sondern auch eine potenzielle Liquiditätssicherung im lokalen OTC-Markt.

Yeni Listeleme!

Ripple USD (RLUSD) alım, satım ve yatırım işlemleri başladı.



Dünyanın en büyük blokzincir şirketlerinden Ripple’ın ABD dolarına endeksli stabil kripto varlığı Ripple USD (RLUSD), 7/24 alınıp satılabiliyor!



Keşfetmek için🔽https://t.co/q3CsTnvxGI — Bitlo (@bitlocom) June 1, 2026

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Bitexen bringt eine multijurisdiktionale Komponente ein: Die Plattform betreibt regulierte Einheiten in der Türkei, dem Nahen Osten, Südafrika und Europa. Laut Alphan Göğüş, CEO bei Bitexen MENA, ist die RLUSD-Integration der erste Schritt einer „breiteren Einführung auf der Bitexen Global-Plattform“ – ein Detail, dessen genauer Umfang derzeit jedoch noch nicht quantifiziert ist.

Bitlo, 2018 von Mustafa Alpay und Hakan Baş gegründet, steuert eine serviceorientierte Nutzerbasis bei. Die Plattform wurde bereits fünfmal in Folge bei den Şikayetvar A.C.E. Awards als „Kryptowährungsplattform mit exzellenter Kundenerfahrung“ ausgezeichnet, was auf eine Nutzergruppe schließen lässt, die bereits aktiv im digitalen Asset-Management tätig ist.

Es ist jedoch wichtig, den Status einer Information einzuordnen: Ripples Darstellung, dass RLUSD in diesem Kontext für „Zahlungen, Tokenisierung und Collateral Management“ dient, spiegelt die Produktstrategie des Unternehmens wider. Unabhängig verifizierte Transaktionsdaten aus den türkischen Implementierungen liegen bisher noch nicht öffentlich vor.

RLUSD selbst wird nativ sowohl auf dem XRP Ledger als auch auf Ethereum ausgegeben und ist durch USD-Einlagen, US-Staatsanleihen und Cash-Äquivalente gedeckt. Ripple hat sich zu monatlichen Reserven-Bestätigungen durch Dritte verpflichtet. Diese Struktur ähnelt stark den führenden US-Stablecoins und erfüllt den Lizenzrahmen des Capital Markets Board von 2024, der den türkischen Markt von spekulativen Privatkundenaktivitäten hin zu einem regulierten institutionellen Ökosystem transformiert hat.