Ethereum-Killer? Jetzt machen JPMorgan, Citi und Co. ernst

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum verliert Marktvertrauen, während Banken eigene Blockchain-Lösungen entwickeln.

JPMorgan und Citi planen tokenisierte Einlagen als Stablecoin-Konkurrenz.

Bitcoin Hyper will Bitcoin für DeFi und Stablecoins öffnen.

Ethereum steht massiv unter Druck. Der Kurs ist unter 1.800 US-Dollar gefallen, aktuell sogar näher an 1.650 US-Dollar, während das Allzeithoch fast 70 Prozent entfernt bleibt. Kurzfristig fehlt jedes Momentum, die Stimmung bleibt schwach und der Bärenmarkt wirkt intakt. Genau in diese Phase fällt nun eine Nachricht, die für Ethereum langfristig relevant werden könnte: Große US-Banken bauen eigene Blockchain-Infrastruktur für tokenisierte Bankeinlagen.

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JPMorgan, Citi & Co. bauen eigene Krypto-Schienen

Laut Wall Street Journal planen JPMorgan, Bank of America, Citi und Wells Fargo ein gemeinsames Netzwerk für tokenisierte Einlagen. Der Start ist für die erste Hälfte 2027 vorgesehen, betrieben werden soll das System über The Clearing House. Ziel ist es, klassische Bankeinlagen als digitale Token abzubilden und dadurch Zahlungen rund um die Uhr, schneller und effizienter abzuwickeln.

Der entscheidende Punkt: Diese tokenisierten Einlagen sind keine klassischen Stablecoins. Sie bleiben Bankeinlagen, nur eben in tokenisierter Form. Damit behalten Banken Kontrolle über Kundenbeziehungen, Regulierung, Compliance und Einlagenstruktur. Genau hier entsteht die Konkurrenz zu Stablecoins wie USDC oder USDT – und indirekt auch zu Ethereum, denn ein großer Teil der Stablecoin-Liquidität läuft heute über öffentliche Blockchains.

🐋 WHALE WATCH: The biggest US banks are finally moving into blockchain. JPMorgan and Citi are building a tokenized deposit network. They are doing this to compete directly with stablecoins. Traditional finance is being forced to adapt to crypto tech. pic.twitter.com/QPSdzKuxpB — Whale Factor (@WhaleFactor) June 5, 2026

Für Ethereum ist das ambivalent. Einerseits bestätigt diese Entwicklung den Investmentcase der Blockchain-Technologie: Wenn selbst die größten Banken eigene Token-Netzwerke bauen, ist die Idee digitaler Settlement-Schienen endgültig im Mainstream angekommen. Andererseits könnte ein bankeneigenes System Nachfrage von öffentlichen Netzwerken abziehen. Große Unternehmen könnten künftig lieber regulierte Bank-Token für Treasury, Liquiditätsmanagement und grenzüberschreitende Zahlungen nutzen, statt Stablecoins auf Ethereum zu bewegen.

JPMorgan, Citi-backed consortium plans to launch tokenized deposit network in early 2027: WSJ https://t.co/INeHgJOJye — The Block (@TheBlockCo) June 5, 2026

JPMorgan hat mit JPM Coin bereits Erfahrung gesammelt und testet mit JPMD auch institutionelle Einlagen-Token auf Coinbase Base. Citi hatte ebenfalls erklärt, Stablecoins und tokenisierte Einlagen als strategische Chance zu prüfen. Damit wird klar: Die Banken wollen nicht zusehen, wie Stablecoins den Zahlungsverkehr übernehmen.

Für Ethereum entsteht somit ein neues Risiko. Wenn Stablecoin-Wachstum einer der wichtigsten Treiber für On-Chain-Aktivität war, könnten bankennahe Alternativen mittelfristig Marktanteile binden. Noch ist das keine akute Bedrohung, denn öffentliche Blockchains haben Liquidität, offene Infrastruktur und DeFi-Integration. Doch im aktuellen Bärenmarkt braucht ETH neue Nachfrage. Wenn Banken ihre eigene Infrastruktur aufbauen, wird der Wettbewerb um die wichtigste Rolle im digitalen Finanzsystem härter.

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Bitcoin könnte Ethereum künftig ebenfalls Konkurrenz machen

Der Stablecoin-Markt wird aktuell klar von Ethereum dominiert. Der Großteil aller Stablecoins befindet sich auf dem Ethereum-Netzwerk, während Tron vor allem durch USDT enorme Volumina aufweist. Dahinter folgt Solana mit wachsender Dynamik. Bitcoin hingegen spielt bislang kaum eine Rolle. Doch genau das könnte sich in den kommenden Jahren ändern. Während große Banken wie JPMorgan und Citi eigene tokenisierte Einlagen-Netzwerke entwickeln und damit Konkurrenz für öffentliche Blockchains schaffen wollen, entstehen gleichzeitig neue Ansätze, die Bitcoin stärker in das digitale Finanzsystem integrieren könnten.

Ein besonders spannendes Projekt ist dabei Bitcoin Hyper. Die Grundidee: Bitcoin soll erstmals eine leistungsfähige Layer-2-Infrastruktur erhalten, die schnelle Transaktionen, Smart Contracts und potenziell sogar Stablecoin-Anwendungen ermöglicht. Technisch setzt Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine, wodurch hohe Skalierbarkeit und geringe Transaktionskosten erreicht werden sollen. Gleichzeitig verbindet eine Zero-Knowledge-Bridge die Layer-2 mit dem Bitcoin-Hauptnetzwerk. Dadurch könnten Nutzer ihre Bitcoin auf die neue Infrastruktur übertragen und dort für verschiedene Anwendungen einsetzen.

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Für Bitcoin wäre dies ein wichtiger Entwicklungsschritt. Bislang dient BTC überwiegend als digitales Wertaufbewahrungsmittel, während ein Großteil der On-Chain-Aktivität auf Ethereum, Solana oder Tron stattfindet. Sollte sich das ändern, könnte die Nachfrage nach nativen Bitcoins zusätzlich steigen. Denn jede erfolgreiche Bitcoin-L2 würde letztlich auf dem zugrunde liegenden Bitcoin-Netzwerk aufbauen und dessen Bedeutung stärken.

Der Markt scheint dieses Narrativ bereits zu erkennen. Trotz des anhaltenden Bärenmarktes und der schwachen Stimmung im Kryptosektor konnte Bitcoin Hyper im laufenden Presale bereits rund 33 Millionen US-Dollar einsammeln. Hinzu kommt eine Staking-Rendite von rund 36 Prozent APY.

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