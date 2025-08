Bitcoin stagniert, Solana-Token schießt nach oben: Was steckt dahinter?

Während der Kryptomarkt im Sommermodus zu sein scheint und Bitcoin sich kaum von der Stelle bewegt, sorgt ein Altcoin auf Solana-Basis für frischen Wind. Die Rede ist von PUMP, einem Meme-Token, der dank massiver Rückkäufe eine spektakuläre Kursexplosion erlebt. Doch ist das nur ein kurzes Aufbäumen – oder steckt mehr dahinter?

Bitcoin bewegt sich seit Tagen kaum vom Fleck. Die größte Kryptowährung der Welt verharrt stabil zwischen 117.000 und 118.000 US-Dollar. Ein Preisbereich, der mittlerweile fast einschläfernd wirkt. Diese Seitwärtsbewegung deutet auf eine Phase der Unsicherheit hin. Trader analysieren die Situation genau, da sich oft aus einer solchen Ruhe ein explosiver Move ergibt.

Technische Indikatoren wie der RSI liegen bei 60 und zeigen ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis zwischen Käufern und Verkäufern. Auch der ADX bei 22 signalisiert, dass derzeit keine dominante Trendrichtung herrscht. Die Märkte warten auf ein Signal – vielleicht eine überraschende Nachricht oder einen externen Impuls.

PumpFun have pivoted to what seems to be 100% token buybacks.

98% of yesterday's PumpFun / PumpSwap revenue went to buying $PUMP today. pic.twitter.com/RXyqCJEBN9

— Adam (@Adam_Tehc) July 30, 2025