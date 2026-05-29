Ein Software-Update hat die Sui-Blockchain für fast sechs Stunden vollständig lahmgelegt. Es ist bereits der zweite größere Ausfall des Netzwerks in diesem Jahr – und wirft Fragen zur Zuverlässigkeit der aufstrebenden Layer-1-Blockchain auf.

Die Sui-Blockchain ist nach einem mehrstündigen Totalausfall wieder erreichbar. Ausgelöst wurde der Vorfall durch einen sogenannten Crash Bug in einem Software-Update, der dazu führte, dass das Mainnet keine Transaktionen mehr verarbeiten konnte. Rund sechs Stunden lang kam die gesamte Aktivität auf dem Netzwerk zum Erliegen. Das Sui-Team warnte während des Ausfalls vor vorübergehend ausgesetzten Transaktionen und kommunizierte den Vorfall als Netzwerkstörung. Inzwischen wurde das Netzwerk wieder hochgefahren, die Validatoren arbeiten jedoch laut Statusanzeige noch mit eingeschränkter Leistung. Eine detaillierte technische Analyse des Vorfalls soll in den kommenden Tagen folgen.

Zweiter Ausfall in 2026 – Muster wird sichtbar

Besonders brisant: Es handelt sich nicht um den ersten derartigen Vorfall in diesem Jahr. Bereits im Januar war Sui für mehrere Stunden nicht erreichbar. Zwei größere Netzwerkausfälle innerhalb weniger Monate sind für ein Blockchain-Netzwerk, das sich als leistungsstarke und zuverlässige Layer-1-Alternative positioniert, ein ernstzunehmendes Signal. Netzwerkausfälle untergraben das Vertrauen von Entwicklern, DeFi-Protokollen und institutionellen Nutzern – Gruppen, die auf unterbrechungsfreie Verfügbarkeit angewiesen sind. Wie das Team die Ursachen des Crash Bugs behebt und welche Maßnahmen künftige Vorfälle verhindern sollen, dürfte für die weitere Wahrnehmung von Sui entscheidend sein.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Kein Ausfall, kein Crash Bug – nur Bitcoin-Infrastruktur auf höchstem Niveau

Sui fällt aus, andere Layer-1-Blockchains kämpfen mit Zuverlässigkeitsproblemen – und Bitcoin Hyper ($HYPER) baut auf dem einzigen Netzwerk, das seit über 15 Jahren ohne Ausfall läuft: Bitcoin. Als erste echte Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine kombiniert Bitcoin Hyper Bitcoins unerschütterliche Zuverlässigkeit mit blitzschnellen Transaktionen, minimalen Gebühren und einem vollständigen DeFi-Ökosystem. Der Presale läuft, der Einstiegspreis liegt bei 0,0337 US-Dollar. Wer auf echte Infrastruktur setzt statt auf fragile Alternativen, handelt jetzt.

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