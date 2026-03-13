Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin hält die 72.000 US-Dollar-Marke.

HYPER-Presale kurz vor 32 Millionen .

Freitag, 13. März 2026 – Bitcoin hält den Risikoappetit im Kryptomarkt hoch. Die größte Kryptowährung notiert nach fünf grünen Tageskerzen in Folge über 72.000 US-Dollar und kommt damit auf ein Plus von rund 3 % binnen 24 Stunden sowie 8,7 % seit Montagmorgen. Bemerkenswert ist das vor allem deshalb, weil die Ölpreise im Zuge des Kriegs im Iran weiter steigen und die Makrolage angespannt bleibt.

Für Marktbeobachter ist die Bewegung kein Zufall. Hinter dem Anstieg stehen anhaltender Kaufdruck über die Wall Street und BTC-ETFs sowie ein Chartbild, das den mehrwöchigen Aufwärtstrend bislang bestätigt.

Davon profitieren auch Projekte im weiteren Bitcoin-Ökosystem. Besonders viel Resonanz bekommt derzeit der Bitcoin Hyper (HYPER)-Presale, der inzwischen knapp unter 32 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Viele Anleger positionieren sich früh, weil das Projekt eine Bitcoin-Layer-2 vorbereitet, die BTC für DeFi, Gaming, Staking und weitere Anwendungen nutzbar machen soll. Gerade in starken Marktphasen suchen Investoren oft nach höherem Aufwärtspotenzial jenseits von Spot-Bitcoin – das erklärt, warum frühe Presale-Runden aktuell verstärkt Kapital anziehen.

ETF-Gelder und Technik stützen BTC oberhalb der Schlüsselmarke

Bitcoin liegt bislang den größten Teil des Tages über 72.000 US-Dollar. Dass diese Marke trotz externer Belastungsfaktoren hält, wird am Markt als Zeichen von Stärke gewertet. Nachdem BTC die Unsicherheit rund um Ölpreise und den Konflikt im Iran verarbeitet hat, kam die Nachfrage spürbar zurück.

An der Wall Street summieren sich die Gesamtnettozuflüsse in Bitcoin-Spot-ETFs in diesem Monat bisher auf 1,16 Milliarden US-Dollar. Allein in dieser Woche flossen 586,99 Millionen US-Dollar zu. Das liefert dem Markt weiter Rückenwind.

Auch aus charttechnischer Sicht bleibt das Bild konstruktiv. Unterstützungszonen aus der Vorwoche wurden verteidigt, und der Web3-Analyst „Crypto Boss“ mit 172.800 Followern auf X richtet den Blick bereits auf höhere Widerstandsbereiche nahe 80.000 US-Dollar.

Mit steigenden BTC-Kursen wächst regelmäßig auch die Aufmerksamkeit für Infrastrukturprojekte, die auf Bitcoin aufsetzen. Viele Marktteilnehmer wollen dann nicht nur Bitcoin halten, sondern ihre Coins produktiver einsetzen. Genau an diesem Punkt setzt Bitcoin Hyper an.

Warum sich die Community früh bei Bitcoin Hyper positioniert

Bitcoin Hyper (HYPER) plant noch in diesem Quartal den Start eines Layer-2-Netzwerks für Bitcoin. Der Fokus liegt auf den altbekannten Schwächen der Main Chain: geringe Geschwindigkeit und hohe Gebühren. Um das zu adressieren, integriert das Projekt die Solana Virtual Machine in das Bitcoin-Ökosystem, sodass die L2 nahezu sofortige Transaktionen ermöglichen soll, während Finalität und Sicherheit an Bitcoin zurückgebunden bleiben.

Technisch setzt das Modell auf Zero-Knowledge-Proofs, um konsistente State-Commitments zur L1 zu erhalten. Nutzer sollen ihre BTC vertrauenslos bridgen und dafür neu geprägte Wrapped BTC (WBTC) auf der Layer 2 erhalten können. Diese WBTC lassen sich anschließend für Staking, Swaps und weitere DeFi-Anwendungen verwenden, die zum Netzstart live gehen sollen.

2026 is all about one thing. Running Bitcoin on Hyper speed. ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/jJDYGnYZNf — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) March 9, 2026

Auch der Rückweg auf die Bitcoin-Main-Chain ist nach demselben Prinzip vorgesehen. Damit bleibt das Sicherheitsmodell von Bitcoin laut Projekt erhalten, während die Nutzbarkeit deutlich erweitert wird. Für viele frühe Käufer ist gerade diese Kombination entscheidend: Bitcoin-Bezug, ein klarer technischer Anwendungsfall und die Chance, bereits vor dem Börsenlisting engagiert zu sein.

Im Presale wurden inzwischen rund 31,94 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der aktuelle HYPER-Preis von 0,0136769 US-Dollar liegt weiter unter dem angesetzten Listing-Niveau. Wer den Token bereits jetzt stakt, kann laut Projekt 37 % APY erhalten, noch bevor das Mainnet live geht. Das ist ein wesentlicher Grund, weshalb viele Investoren früh einsteigen: Sie spekulieren nicht nur auf potenzielle Kursgewinne nach Notierungen auf großen CEX- und DEX-Plattformen später in Q1, sondern kombinieren das mit laufender Rendite im Presale.

Wer sich vor einer Entscheidung tiefer einlesen möchte, findet bei CoinSpeaker sowohl eine Bitcoin-Hyper-Prognose als auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie sich Bitcoin Hyper kaufen lässt. So wird schneller klar, warum viele Anleger den frühen Einstieg als Chance auf überdurchschnittliches Potenzial bewerten.

Presale-Ende rückt näher: So läuft der Einstieg

Die Roadmap von Bitcoin Hyper deutet darauf hin, dass sowohl das L2-Mainnet als auch die Einführung des HYPER-Tokens bis Ende Q1 erfolgen sollen. Entsprechend könnte das Zeitfenster für den Presale begrenzt sein – ein früher Ausverkauf bleibt möglich.

Interessenten können die offizielle Bitcoin-Hyper-Presale-Website nutzen, dort ihre Web3-Wallet verbinden und HYPER-Token direkt erwerben.

Alternativ hostet auch die App Best Wallet den HYPER-Presale im Bereich „Upcoming Tokens“, was den Zugang für mobile Nutzer vereinfacht. Die App ist sowohl im Apple App Store als auch bei Google Play verfügbar.

Akzeptiert werden ETH, BNB, SOL, USDT, USDC sowie Zahlungen per Bankkarte. Nach dem Kauf kann das Staking mit 37 % APY unmittelbar aktiviert werden. Da der Presale weiter schnell wächst, dürfte auch die nächste Preisstufe nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Für aktuelle Meldungen aus dem Projekt und Reaktionen aus der Community können Anleger Bitcoin Hyper auf X folgen und dem Telegram-Kanal beitreten.

