Bitcoin-Wette der Superlative: Wie Strategy 71 Milliarden Dollar in BTC investierte

Das Wichtigste in Kürze

Strategy besitzt mit über 607.000 Bitcoin heute fast 3 % der gesamten weltweiten BTC-Menge.

Die aggressive Kaufstrategie von Michael Saylor führte zu einem beispiellosen Vermögensaufbau.

Der Artikel beleuchtet die sieben größten BTC-Käufe und ihre Auswirkungen auf den Markt.

Kaum ein Unternehmen hat den Bitcoin-Markt so nachhaltig geprägt wie Strategy. Unter der Führung von Michael Saylor entwickelte sich die Firma vom Softwareanbieter zum größten privaten Bitcoin-Halter der Welt. Wie kam es zu dieser beeindruckenden Transformation – und was steckt hinter den Milliardenkäufen?

Wie alles begann: Die erste Bitcoin-Wette 2020

Im August 2020 kaufte Strategy erstmals Bitcoin – 21.454 BTC für rund 250 Millionen Dollar. Der durchschnittliche Preis lag bei nur 11.652 Dollar pro Coin. Die Entscheidung fiel mitten in der Pandemie. Damals sprach Saylor von einem „proaktiven Schritt“ zum Schutz vor wirtschaftlichen Risiken. Die unmittelbare Reaktion des Marktes war gering. Doch im Rückblick war es der Beginn einer beispiellosen Investitionsstrategie.

Diese erste Investition brachte Strategy heute eine Wertsteigerung von über 900 %. Es war der Grundstein für eine aggressive Bitcoin-Kaufpolitik.



MicroStrategy has acquired 55,500 BTC for ~$5.4 billion at ~$97,862 per #bitcoin and has achieved BTC Yield of 35.2% QTD and 59.3% YTD. As of 11/24/2024, we hodl 386,700 $BTC acquired for ~$21.9 billion at ~$56,761 per bitcoin. $MSTR https://t.co/79ExzXk4UM — Michael Saylor (@saylor) November 25, 2024

Ein Meilenstein in der Krypto-Geschichte

Am 21. Dezember 2020 verdoppelte Strategy sein Engagement: 29.646 BTC für rund 650 Millionen Dollar wurden gekauft. Der Kurs lag damals bei 21.925 Dollar pro Bitcoin. Diese Investition erfolgte inmitten eines Bullenmarktes. Trotz der Größe der Transaktion blieb der Bitcoin-Preis an diesem Tag stabil. Der Markt hatte sich an große Käufe bereits gewöhnt.

Dies war der vierte Bitcoin-Kauf des Unternehmens – und ein weiterer Schritt zur Marktführerschaft. Strategy demonstrierte Kontinuität und Entschlossenheit.



Explosives Wachstum im Wahljahr

Im November 2024 legte Strategy massiv nach. Am 11. November kaufte das Unternehmen 27.200 BTC für über zwei Milliarden Dollar. Der Kurs lag bei 74.463 Dollar. Die Märkte reagierten sofort – der Bitcoin-Preis stieg um über 10 % an einem einzigen Tag. Es war der Moment, in dem Strategy die Macht hatte, den Kurs aktiv zu bewegen.

Dieser Kauf kam nur wenige Tage nach Donald Trumps Wahlsieg. Politische Ereignisse und Kryptomärkte begannen, sich noch enger zu verflechten.



Ein Bitcoin Doppelschlag im November 2024

Nur eine Woche später, am 18. November 2024, kaufte Strategy weitere 51.780 BTC. Der Preis: 88.627 Dollar pro Coin. Insgesamt investierte das Unternehmen 4,6 Milliarden Dollar. Trotz einer kurzen Kurskorrektur stieg Bitcoin kurz danach auf ein neues Allzeithoch über 94.000 Dollar. Strategy erhöhte damit seinen Gesamtbestand auf über 330.000 BTC.

Die Strategie war klar: Momentum ausnutzen, langfristig akkumulieren. Der Markt zeigte sich beeindruckt von der Größe und Konsequenz.



Der größte Bitcoin Kauf aller Zeiten

Am 25. November 2024 machte Strategy Schlagzeilen. Mit 55.500 BTC für 5,4 Milliarden Dollar tätigte das Unternehmen seinen bislang größten Bitcoin-Kauf. Der Durchschnittspreis lag bei 97.862 Dollar. Trotzdem fiel der Kurs danach um 4 %, ein Rückgang unter den Kaufpreis. Es war ein mutiger Schritt mitten in einem volatilen Markt.

Mit diesem Kauf hielt Strategy nun fast 387.000 BTC. Die Dimensionen waren nun klar: Strategy wurde zur dominierenden Bitcoin-Kraft.



Neues Jahreshoch – aber Markt zeigt Schwäche

Am 9. Dezember 2024 kaufte Strategy 21.550 BTC für einen Durchschnittspreis von 98.783 Dollar. Es war der höchste Preis pro Coin auf der Liste. Insgesamt flossen 2,1 Milliarden Dollar. Der Markt reagierte verhalten. Der Kurs fiel unter den Kaufpreis und sank weiter bis auf 95.000 Dollar, bevor eine leichte Erholung einsetzte.

Diese Investition hob den durchschnittlichen Kaufpreis aller bisherigen BTC-Käufe auf über 60.000 Dollar. Die psychologische Schwelle war überschritten.



Cathie Wood's Ark Invest predicts $1.5 million Bitcoin by 2030. What's your 2030 Bitcoin price target? 🤔 pic.twitter.com/VlAPZDRPMS — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) July 28, 2025

Der Bitcoin Kauf inmitten geopolitischer Spannungen

Am 31. März 2025 tätigte Strategy seinen fünftgrößten Kauf: 22.048 BTC zu einem Durchschnittspreis von 89.969 Dollar. Die Ausgabe belief sich auf rund 1,92 Milliarden Dollar. Der Kauf fiel in eine Phase geopolitischer Unsicherheit, ausgelöst durch einen neuen Handelskrieg. Der Kurs fiel dennoch deutlich – über 7.000 Dollar unter den Kaufpreis.

Trotzdem blieb Strategy seinem wöchentlichen Kaufmuster treu. Die langfristige Vision hatte Vorrang vor kurzfristigen Kursbewegungen.



Langfristige Vision statt kurzfristiger Profit

Michael Saylor hat von Anfang an klargemacht: Es geht ihm nicht um kurzfristige Kursgewinne. Stattdessen sieht er Bitcoin als das „digitale Gold“ und als strategisches Rückgrat für den Werterhalt des Unternehmens. Das Festhalten an dieser Vision zeigt sich besonders in den hohen Durchschnittspreisen späterer Käufe. Selbst bei Kursrückgängen bleibt Strategy konsequent – ein Verhalten, das institutionellen Anlegern als Beispiel dient.

Diese langfristige Haltung hat nicht nur den Kurs von Bitcoin beeinflusst, sondern auch andere Unternehmen inspiriert. Strategy wurde zum Vorbild für Krypto-Investments in der Business-Welt.

Bitcoin Fear and Greed Index is 73 – Greed

Current price: $118,934 pic.twitter.com/d5h45h8zCe — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) July 29, 2025

Was die Strategie für den Markt bedeutet

Mit über 607.000 BTC hält Strategy rund 2,9 % der gesamten Bitcoin-Menge. Diese Marktmacht verändert die Dynamik im Krypto-Sektor grundlegend. Investitionen in dieser Größenordnung wirken sich spürbar auf Angebot, Nachfrage und Marktvolatilität aus. Gleichzeitig schaffen sie Vertrauen bei institutionellen Investoren. Strategy hat Bitcoin für Unternehmen salonfähig gemacht.

Viele Analysten sehen in der Strategie des Unternehmens einen stabilisierenden Faktor. Die Positionierung von Strategy zeigt, dass Bitcoin längst mehr ist als Spekulationsobjekt – es ist zu einem ernstzunehmenden Teil moderner Finanzarchitektur geworden.