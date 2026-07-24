Bitcoin-Kurs unter Druck: Strategy-Quartalszahlen als Risiko

Das Wichtigste in Kürze

Die Zone zwischen 60.000 $ und 61.000 $ fungiert nun als kritischer Support-Bereich.

Ein deutlicher Durchbruch nach unten würde den Weg in Richtung Mitte der 50.000er-Marke ebnen, wo sich das nächste substanzielle Nachfrage-Cluster befindet.

Widerstände liegen zwischen 66.000 $ und 68.000 $, wobei frühere Hochs über 70.000 $ das Ziel für ein bullisches Szenario darstellen.

Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell bei rund 65.150 $, was einem Rückgang von -0,8 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Das entscheidende Risiko unterhalb dieses Preisniveaus sind derzeit weder Makro-Zinssätze noch ETF-Zuflüsse, sondern der bevorstehende Q2-Ergebnisbericht von Strategy (MSTR) am 31. Juli.

Als weltweit größter börsennotierter Halter von Bitcoin könnten die rückläufigen Kennzahlen des Unternehmens den BTC-Kurs direkt beeinflussen. Im ersten Quartal 2026 meldete Strategy einen operativen Verlust von 14,5 Milliarden $, was vor allem auf die sinkenden Bitcoin-Preise zurückzuführen war, obwohl der Software-Umsatz auf 124,3 Millionen $ anstieg.

(QUELLE: CoinGecko)

Die Akkretionskennzahlen haben sich verschlechtert: Die Bitcoin-Rendite sank auf 5,8 %, und das Wachstum der Bitcoin-Menge pro Aktie ging im Jahresvergleich auf 8 % zurück. Der Q2-Konsens der London Stock Exchange Group (LSEG) prognostiziert eine Rückkehr zu einem operativen Gewinn von 3,86 Milliarden $.

Diese Prognose basiert jedoch auf einer begrenzten Anzahl von Analystenschätzungen und könnte zu einer negativen Überraschung führen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass Bitcoin im zweiten Quartal von rund 68.100 $ am Ende des ersten Quartals auf etwa 59.100 $ fiel.

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Kann der Bitcoin-Kurs die 60.000 $ halten, während das mNAV-Risiko bei Strategy steigt?

Strategy holds over $51,000,000,000,000 $BTC.



But the company itself is now valued at just $29.5 billion.



For years, investors treated $MSTR like a leveraged Bitcoin ETF.



The model was simple:



Issue more shares → Buy more Bitcoin → BTC goes higher → Investors keep paying a… — Ted (@TedPillows) June 27, 2026

Die Zone zwischen 60.000 $ und 61.000 $ fungiert nun als kritischer Support-Bereich. Ein deutlicher Durchbruch nach unten würde den Weg in Richtung Mitte der 50.000er-Marke ebnen, wo sich das nächste substanzielle Nachfrage-Cluster befindet. Widerstände liegen zwischen 66.000 $ und 68.000 $, wobei frühere Hochs über 70.000 $ das Ziel für ein bullisches Szenario darstellen.

Drei Szenarien bestimmen derzeit die kurzfristige Handelsspanne:

Das Bullen-Szenario: Die Makrodaten verbessern sich, die Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs (Exchange Traded Funds) nehmen wieder Fahrt auf und BTC erobert den Bereich der hohen 60.000er-Marken zurück. Dabei stabilisiert sich der mNAV von Strategy oberhalb von 1,22x und das Akkretionsmodell bleibt intakt.

Das Basisszenario: Der Bitcoin-Preis verweilt in einer Spanne zwischen 60.000 $ und 65.000 $, während sich das Open Interest normalisiert und Trader auf Signale der Federal Reserve warten. Der mNAV bewegt sich dabei knapp über der Parität.

Das Bären-Szenario: Die Marke von 60.000 $ hält nicht stand und der mNAV fällt zurück in Richtung oder unter den Tiefpunkt von 0,99x aus dem späten Juni. Die Aussicht, dass Strategy gezwungen sein könnte, BTC zu verkaufen, würde echten strukturellen Verkaufsdruck erzeugen.

Dieses letzte Szenario wird von vielen Tradern derzeit unterschätzt. Wenn der mNAV unter 1,22x liegt – dem vom Management selbst erklärten Break-even-Punkt unter Berücksichtigung von Schulden und Vorzugsaktien – vernichtet jeden Aktienemissions-Wert, anstatt ihn zu schaffen. Damit würde der Kaufdruck, den Strategy historisch für Bitcoin geliefert hat, versiegen.

Das Modell, das MSTR zu einem gehebelten BTC-Proxy gemacht hat, funktioniert nur mit einem Aufschlag (Premium). Ohne diesen wird Strategy vom Akkumulator zum bloßen Halter – eine subtile, aber folgenschwere Verschiebung für die Marktstruktur.

Bitcoin Hyper setzt auf Infrastruktur-Potenzial während Spot-BTC stagniert

Trader, die die Bitcoin-Preise beobachten, während die strukturelle Unterstützung durch Strategy schwindet, suchen zunehmend nach frühzeitigen Investitionsmöglichkeiten im Bitcoin-Stack. Hier wird ein asymmetrisches Aufwärtspotenzial vermutet, das von der Volatilität des Spot-BTC entkoppelt ist.

Bitcoin Hyper ($HYPER) positioniert sich genau auf dieser Infrastrukturebene. Als erstes Bitcoin Layer 2 mit Integration der Solana Virtual Machine (SVM) strebt das Projekt eine Finalität im Sub-Sekunden-Bereich und kostengünstige Smart-Contract-Ausführungen an, während das grundlegende Sicherheitsmodell von Bitcoin gewahrt bleibt.

Das Projekt adressiert die Kernprobleme von Bitcoin – geringer Durchsatz, hohe Gebühren und eingeschränkte Programmierbarkeit – durch eine dezentrale Canonical Bridge für BTC-Transfers und eine SVM-basierte Ausführung. Laut Teamangaben soll diese die Transaktionslatenz von Solana selbst übertreffen.

Der Presale hat bereits 32.977.147,17 $ bei einem aktuellen Token-Preis von 0,0136835 $ gesammelt, wobei Staking für Teilnehmer verfügbar ist.

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