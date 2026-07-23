Das Wichtigste in Kürze

Basierend auf Daten der Binance Square Community schwankte LINK in den letzten 24 Stunden zwischen 8,29 $ und 8,76 $.

Während der 4-Stunden-Trend bullisch wirkt, zeigt sich der 1-Stunden-Chart neutral – ein klassisches Setup, bei dem das Momentum zwar intakt ist, sich aber noch nicht beschleunigt.

Das Handelsvolumen belief sich im 24-Stunden-Fenster auf über 178 Millionen $, was eher auf gezielte Käufe als auf bloßes Marktrauschen hindeutet.

In den aktuellen Chainlink News notiert LINK derzeit bei rund 8,60 $, was einem Rückgang von etwa -1,5 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Diese Entwicklung folgt auf die Bestätigung von United Stables, künftig die gesamte Bandbreite der Chainlink-Infrastruktur zu nutzen – von Data Feeds über Proof of Reserve bis hin zur geplanten Integration des Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). Zeitgleich überschritt der hauseigene Stablecoin U eine umlaufende Marktkapitalisierung von 1 Milliarde $.

Durch diesen Schritt positioniert sich Chainlink als kritische Abwicklungsschicht für einen Stablecoin, der bereits ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 2,5 Milliarden $ verzeichnet. Trader beobachten nun gespannt, ob diese Erweiterung des Nutzens ausreicht, um LINK über seine aktuelle Widerstandszone zu hieven.

NOW: United Stables adopts Chainlink as official data oracle & cross-chain infra to expand the distribution of the $1B+ U stablecoin native to @BNBCHAIN across DeFi.@UTechStables chose Chainlink because it provides the institutional-grade security required for global scale. pic.twitter.com/Vt4IkZv1pT — Chainlink (@chainlink) July 20, 2026

Laut der Ankündigung von United Stables war eine Sicherheitsüberprüfung ausschlaggebend für die Entscheidung. Dabei wurden fragmentierte Liquidität, unverifizierte Preisdaten und Schwachstellen bei Bridges als strukturelle Risiken herkömmlicher Oracle-Infrastrukturen identifiziert. Chainlink Data Feeds liefern nun dezentrale Preise für über 20 Kreditprotokolle, die mit U verbunden sind. Proof of Reserve ermöglicht es Vertragspartnern zudem, die Besicherung des Stablecoins – ein Mix aus Bargeld, USDC, USDT und USD1 auf getrennten Konten – jederzeit on-chain kryptografisch zu verifizieren.

Athena, CEO von United Stables, erklärte, dass die Integration es institutionellen Partnern und DeFi-Protokollen erlaube, „rund um die Uhr auf verifizierte Preisdaten zuzugreifen und die Sicherheiten von U unabhängig zu bestätigen“. Die Unterstützung von CCIP für Cross-Chain-Transfers ist bereits geplant, aber noch nicht live geschaltet.

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Chainlink News: Kann der LINK-Kurs diese Woche die 9 $ knacken?

🐋 WHALE WATCH : The $LINK supply squeeze is loading on chain.



Data from @santimentfeed shows a 12% drop in Chainlinks exchange supply over the past month.



Why this matters:

=> Liquid CEX inventory is hitting multi month lows

=> Holders are shifting to self custody… pic.twitter.com/OHeuBULx17 — Whale Factor (@WhaleFactor) July 21, 2026

Basierend auf Daten der Binance Square Community schwankte LINK in den letzten 24 Stunden zwischen 8,29 $ und 8,76 $. Während der 4-Stunden-Trend bullisch wirkt, zeigt sich der 1-Stunden-Chart neutral – ein klassisches Setup, bei dem das Momentum zwar intakt ist, sich aber noch nicht beschleunigt. Das Handelsvolumen belief sich im 24-Stunden-Fenster auf über 178 Millionen $, was eher auf gezielte Käufe als auf bloßes Marktrauschen hindeutet.

Die entscheidenden Niveaus sind klar definiert: Die Unterstützung liegt im Bereich von 8,10 $ bis 8,25 $, einer Zone, die von Käufern mehrfach verteidigt wurde. Der Widerstand bündelt sich bei 8,65 $ und 8,80 $, wobei LINK nach den Nachrichten von United Stables bereits gegen dieses Band drückt.

Drei Szenarien sind derzeit denkbar:

Bullish: Wenn das Volumen über dem Tagesdurchschnitt bleibt und LINK auf dem 4-Stunden-Chart über 8,65 $ schließt, rückt das psychologische Ziel von 9,00 $ in den Fokus. Ein Ausbruch in den zweistelligen Bereich wurde bereits zuvor modelliert, sofern eine derart nachhaltige institutionelle Adoption anhält.

Neutral: LINK konsolidiert für einige Sessions zwischen 8,30 $ und 8,65 $, während der Markt die Nachrichten ohne neue Impulse verarbeitet.

Bearish: Ein Tagesschlusskurs unter 8,10 $ würde die aktuelle Struktur untergraben und LINK wahrscheinlich zurück in den Bereich von 7,80 $ schicken. Frühere On-Chain-Daten zu Coinbase Prime Abhebungen haben gezeigt, wie schnell sich der Preis anpassen kann, wenn sich institutionelle Kapitalflüsse verschieben.

LiquidChain setzt auf Early-Mover-Vorteile während Chainlink Schlüsselmarken testet

Die Chainlink News zur Integration von United Stables unterstreichen ein beständiges Thema: Infrastruktur, die die Fragmentierung zwischen verschiedenen Blockchains löst, erfährt echte Akzeptanz. Bei LINK spiegelt sich dies in einer vollständig verwässerten Marktkapitalisierung von weit über 6,4 Milliarden $ wider, was das Renditeprofil für Neueinsteiger im Vergleich zu früher begrenzt.

Das Fenster für asymmetrische Kurschancen ist heute deutlich kleiner als noch vor zwei Jahren. Katalysatoren durch institutionelle Adoption, wie die Tokenisierungs-Partnerschaft mit der DTCC, sind im aktuellen Kurs von LINK bereits zu einem gewissen Grad eingepreist.

Vor diesem Hintergrund ziehen Infrastrukturprojekte in der Frühphase Aufmerksamkeit auf sich, wenn etablierte Chains konsolidieren. LiquidChain ($LIQUID) ist ein solches Projekt – ein Layer-3 (L3) Protokoll, das als vereinheitlichte Liquiditätsschicht fungiert und Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einzigen Ausführungsumgebung zusammenführt.

Die Architektur basiert auf vier Komponenten: einem Unified Liquidity Layer, Single-Step Execution, Verifiable Settlement und einer Deploy-Once-Architektur, die es Entwicklern ermöglicht, Anwendungen ohne erneutes Deployment in alle drei Ökosysteme zu bringen. Der Presale liegt derzeit bei 0,01482 $ pro $LIQUID, wobei bisher 915.460,07 $ gesammelt wurden.

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