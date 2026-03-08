Circle & Stripe setzen auf AI Agents & Stablecoins: Doch macht das Sinn?

Das Wichtigste in Kürze

Circle und Stripe setzen auf AI Agents und Stablecoins.

Künstliche Intelligenz könnte den besten Product Market Fit bringen.

Bitcoin Hyper möchte AI Agents auch zu Bitcoin bringen.

Im Kryptomarkt entstehen immer wieder neue Narrative, die Anlegern erklären sollen, wo künftig Wachstum entstehen könnte. Ein Narrativ, das derzeit zunehmend diskutiert wird, dreht sich um den rasanten Fortschritt bei künstlicher Intelligenz – genauer gesagt um sogenannte AI-Agents.

Dabei handelt es sich um autonome Softwareprogramme, die eigenständig Aufgaben ausführen, Entscheidungen treffen und künftig sogar wirtschaftliche Transaktionen durchführen könnten.

Einige Analysten gehen sogar so weit zu argumentieren, dass Kryptowährungen möglicherweise weniger für Menschen, sondern vielmehr für solche autonomen Systeme geschaffen wurden. Wenn Maschinen künftig Millionen Mikrotransaktionen pro Tag durchführen, könnte Blockchain-Infrastruktur genau das Zahlungssystem sein, das diese neue digitale Ökonomie benötigt.

Primäre Profiteure könnten hier Circle & Stripe sein – doch was steckt dahinter?

Stablecoins als Infrastruktur für eine AI-Agent-Ökonomie?

Ein möglicher Profiteur dieser Entwicklung sind Stablecoins – und damit auch deren Emittenten. In den vergangenen Tagen wurde verstärkt darüber diskutiert, dass Unternehmen wie Stripe und Circle ihre Zahlungsinfrastruktur gezielt für eine Zukunft entwickeln könnten, in der AI-Agents eigenständig Transaktionen durchführen.

Hinter dieser These steht eine relativ einfache Überlegung: Wenn autonome Programme in Zukunft Dienstleistungen einkaufen, Daten bezahlen oder Rechenleistung handeln, müssen diese Transaktionen in hoher Geschwindigkeit und möglichst automatisiert abgewickelt werden. Klassische Zahlungssysteme – etwa Kreditkarten oder Banküberweisungen – sind für solche maschinellen Mikrotransaktionen nur begrenzt geeignet.

“Circle and Stripe are racing to build payments systems for a world that doesn’t exist yet — one where autonomous AI agents transact millions of times a day, settling in stablecoins instead of swiping credit cards.” pic.twitter.com/mxVQjWB3tA — Jevgenijs Kazanins (@jevgenijs) March 7, 2026

Stablecoins könnten hier eine Alternative darstellen. Sie verbinden die Stabilität klassischer Fiat-Währungen mit der programmierbaren Infrastruktur von Blockchains. Transaktionen können rund um die Uhr ausgeführt werden, ohne Banköffnungszeiten oder klassische Zahlungsnetzwerke.

Circle & Stripe are building stablecoin payment rails for AI agents. The catch: that market barely exists yet. They're not reacting to demand. They're betting it arrives & that crypto is the only infrastructure fast enough to handle it. — Nic (@nicrypto) March 7, 2026

Genau hier setzen Unternehmen wie Circle an, der Herausgeber des Stablecoins USDC, sowie der Zahlungsdienstleister Stripe. Branchenbeobachter argumentieren, dass diese Unternehmen derzeit weniger auf bestehende Nachfrage reagieren, sondern vielmehr eine Infrastruktur aufbauen, die für eine zukünftige AI-getriebene Wirtschaft benötigt wird.

In dieser Vision könnten AI-Agents beispielsweise autonom Rechenleistung bezahlen, Datenzugriffe erwerben oder digitale Dienstleistungen einkaufen. Jede dieser Interaktionen könnte eine eigene Mikrotransaktion darstellen – möglicherweise Millionen davon täglich.

Für klassische Zahlungsanbieter wäre ein solcher Markt schwer abzubilden. Blockchain-basierte Stablecoins hingegen könnten genau für diese Art von automatisierten, programmierbaren Zahlungen geeignet sein. Damit werden AI Agents zum Krypto Geheimtipp für 2026.

Wie groß ist der tatsächliche Nutzen für Blockchains?

Trotz der wachsenden Aufmerksamkeit wird das Narrativ rund um sogenannte „Agentic Payments“ jedoch nicht von allen Marktteilnehmern uneingeschränkt geteilt. Der Solana-Entwickler Mert stellte zuletzt öffentlich infrage, wie groß der tatsächliche wirtschaftliche Nutzen dieses Modells für Blockchains am Ende wirklich sein könnte.

can someone give me their "agentic payments" thesis? it seems highly overrated to me. even if you capture 90% of that market, you make basically no real money on it open to changing my mind though — mert (@mert) March 7, 2026

Seine zentrale Frage lautet: Selbst wenn sich eine AI-Agent-Ökonomie entwickelt – wie viel Wert bleibt dann tatsächlich im Blockchain-Ökosystem hängen?

Denn Zahlungsnetzwerke arbeiten traditionell mit sehr niedrigen Margen. Selbst wenn eine Plattform einen großen Teil des Zahlungsvolumens kontrolliert, entstehen daraus nicht automatisch hohe Gewinne.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Viele der heute diskutierten AI-Agent-Anwendungen existieren bislang nur in experimenteller Form. Der Markt, auf den Stablecoin-Infrastruktur abzielt, könnte also noch Jahre von einer tatsächlichen Skalierung entfernt sein.

Die Diskussion zeigt daher, dass das Narrativ zwar spannend ist, aber noch zahlreiche offene Fragen bestehen.

Bitcoin Layer 2: Wird auch Bitcoin Teil der AI-Agent-Ökonomie?

Ein weiterer Aspekt dieser Diskussion betrifft die Rolle von Bitcoin selbst. In der Vergangenheit galt Bitcoin nur eingeschränkt als geeignetes Zahlungsmittel, insbesondere für schnelle oder häufige Transaktionen. Die begrenzte Skalierbarkeit der Bitcoin-Blockchain machte Mikrotransaktionen bislang schwierig.

Genau hier setzen jedoch Bitcoin Layer-2-Lösungen an. Diese zusätzlichen Netzwerke sollen Transaktionen schneller und günstiger machen, während die Sicherheit weiterhin auf der Bitcoin-Blockchain basiert.

Sollten solche Technologien stärker verbreitet werden, könnte sich auch die Rolle von Bitcoin im globalen Zahlungsverkehr verändern. In einem Szenario, in dem AI-Agents autonom Transaktionen durchführen, könnten skalierbare Layer-2-Lösungen eine entscheidende Infrastruktur darstellen.

Ein Projekt, das in diesem Kontext zunehmend Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Dabei handelt es sich um eine neue Layer-2-Lösung für Bitcoin, die darauf abzielt, die Vorteile des Bitcoin-Netzwerks mit der hohen Geschwindigkeit moderner Blockchains zu kombinieren. Das Projekt hat im laufenden Presale bereits rund 32 Millionen US-Dollar eingesammelt – und das trotz eines insgesamt schwachen Marktumfelds. Gerade diese starke initiale Nachfrage während eines Bärenmarktes wird von vielen Beobachtern als bullisches Signal interpretiert.

Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine, um Entwickler anzuziehen und ein schnell wachsendes Ökosystem aufzubauen. Über eine spezielle Bridge werden Bitcoins der Layer-1-Blockchain in sogenannte Wrapped Bitcoins umgewandelt, die anschließend im Layer-2-Netzwerk genutzt werden können.

Das Ziel ist es, die Sicherheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit moderner Smart-Contract-Plattformen zu kombinieren. Sollte sich diese Infrastruktur etablieren, könnte Bitcoin theoretisch ebenfalls als Zahlungssystem für automatisierte AI-Agent-Transaktionen genutzt werden.

Für spekulative Anleger bietet der Presale derzeit noch einen frühen Einstiegspunkt. Da der Tokenpreis in festen Intervallen steigt, kann ein früher Einstieg bereits erste Buchgewinne ermöglichen. Zusätzlich können Anleger ihre Tokens aktuell mit rund 37 % APY staken – ein weiterer Anreiz für frühe Unterstützer des Projekts.