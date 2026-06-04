Coinbase setzt im Bärenmarkt auf diesen Altcoin

Das Wichtigste in Kürze

Coinbase Ventures investiert erstmals direkt in Ethena und ENA.

Partnerschaft soll Onchain-Finanzprodukte für über 100 Millionen Nutzer schaffen.

Bitcoin Hyper sammelt trotz Bärenmarkt bereits 33 Millionen Dollar.

Der Kryptomarkt bleibt auch 2026 von Schwäche geprägt. Viele große Altcoins notieren weit unter ihren Allzeithochs, das Sentiment ist angeschlagen und die Risikobereitschaft vieler Anleger hat deutlich nachgelassen. Selbst Marktführer wie Coinbase spüren die Auswirkungen des Bärenmarkts, da Handelsvolumen und Spekulationsbereitschaft zurückgehen. Dennoch schreitet die Entwicklung der Branche fundamental weiter voran. Neue Partnerschaften, institutionelle Investitionen und innovative Finanzprodukte zeigen, dass der Aufbau der Krypto-Infrastruktur unvermindert anhält.

Genau in diesem Umfeld sorgt nun eine bemerkenswerte Nachricht für Aufmerksamkeit. Coinbase Ventures, der Investmentarm der größten US-Kryptobörse, hat erstmals in den Altcoin ENA von Ethena investiert. Die Entscheidung könnte ein wichtiges Signal für die Zukunft des schnell wachsenden Onchain-Finanzsektors sein.

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Coinbase Ventures investiert erstmals in Ethena und ENA

Coinbase Ventures hat Anfang Juni seine erste direkte Investition in das Ethena-Ökosystem bekanntgegeben. Bemerkenswert dabei: Der Kauf erfolgte nicht über eine private Finanzierungsrunde oder einen OTC-Deal, sondern direkt über den offenen Markt. Genau dieser Umstand sorgte in der Krypto-Community für besondere Aufmerksamkeit, da ein offener Marktkauf häufig als stärkeres Vertrauenssignal gewertet wird.

Holy moly… Coinbase just made a big bet on this altcoin.@cbventures, the investment arm of the @Coinbase exchange, has announced an investment into @ethena's native $ENA token. The investment was made through the open market, instead of via a direct OTC trade as might be… https://t.co/hLcFwTlPgU pic.twitter.com/KhKwtl8n9E — BSCN (@BSCNews) June 4, 2026

Parallel zur Investition kündigten Coinbase und Ethena eine strategische Partnerschaft an. Ziel ist es, gemeinsam neue Onchain-Finanz- und Sparprodukte für die mehr als 100 Millionen Nutzer von Coinbase zu entwickeln. Bereits in den kommenden Wochen soll die erste gemeinsame Wachstumsinitiative starten.

Coinbase Ventures Makes First Investment in Ethena Through Open Market ENA Purchase Coinbase Ventures has made its first investment in Ethena through an open market purchase of ENA. Separately, Ethena announced a partnership with Coinbase to expand onchain finance and savings… pic.twitter.com/hb4vduBYLe — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 2, 2026

Ethena hat sich in den vergangenen Monaten als einer der wichtigsten Akteure im Bereich der dezentralen Finanzinfrastruktur etabliert. Das Projekt steht insbesondere hinter dem Stablecoin USDe, der sich mittlerweile zu einem der größten synthetischen Dollar-Produkte im Kryptomarkt entwickelt hat. Durch die Kombination von Spot- und Derivatepositionen versucht Ethena, einen skalierbaren digitalen Dollar außerhalb des traditionellen Bankensystems bereitzustellen.

Ethena and @coinbase have partnered to grow onchain finance and savings products for their 100m+ userbase, with the first growth initiative launching next week. Alongside this partnership Coinbase Ventures have also made their first investment into Ethena on the open market. https://t.co/RGPUSlTRdU pic.twitter.com/6tBW404lYv — Ethena (@ethena) June 2, 2026

Für Coinbase ist die Beteiligung strategisch nachvollziehbar. Das Unternehmen setzt zunehmend auf die Verbindung von Stablecoins, Onchain-Finanzdienstleistungen und Renditeprodukten. Ethena passt exakt in diese Wachstumsstrategie. Coinbase Ventures erklärte in seiner Mitteilung ausdrücklich, dass Ethena ein „kritischer Akteur im Bereich Onchain Finance“ sei und man die Zusammenarbeit rund um USDC und zukünftige Finanzprodukte weiter vertiefen wolle.

Der Markt reagierte unmittelbar auf die Nachricht. Der ENA-Kurs sprang zeitweise deutlich an und verzeichnete innerhalb weniger Stunden zweistellige Kursgewinne. Noch wichtiger als die kurzfristige Kursreaktion könnte jedoch die langfristige Signalwirkung sein. Während viele Projekte im aktuellen Bärenmarkt um Aufmerksamkeit kämpfen, erhält Ethena nun die Unterstützung eines der einflussreichsten Unternehmen der gesamten Kryptobranche.

Die Kombination aus strategischer Partnerschaft, direkter Beteiligung von Coinbase Ventures und der geplanten Integration neuer Finanzprodukte könnte ENA damit zu einem der spannendsten Altcoins im Bereich Onchain Finance machen. Gerade in einem Marktumfeld, in dem fundamentale Fortschritte selten geworden sind, dürfte diese Entwicklung von vielen Investoren genau beobachtet werden.

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Bitcoin-L2 als neuer Krypto-Trend? Bitcoin Hyper setzt auf Skalierung

Die jüngste Coinbase-Partnerschaft mit Ethena zeigt vor allem eines: Kapital fließt selbst im Bärenmarkt weiterhin in Projekte, die eine konkrete Infrastruktur für die nächste Wachstumsphase des Kryptomarkts schaffen. Genau deshalb richten viele Investoren ihren Blick inzwischen nicht mehr nur auf klassische DeFi-Protokolle oder Stablecoins. Auch im Bitcoin-Ökosystem entstehen neue Narrative.

Besonders spannend ist dabei die Entwicklung rund um Bitcoin-Layer-2-Lösungen. Gelingt es diesen Netzwerken, Bitcoin schneller, günstiger und vielseitiger nutzbar zu machen, könnte dies langfristig sogar die Nachfrage nach nativen BTC steigern. Vor diesem Hintergrund rückt derzeit insbesondere Bitcoin Hyper verstärkt in den Fokus spekulativer Anleger.

Bitcoin Hyper verfolgt einen ambitionierten Ansatz. Das Projekt möchte die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Blockchains verbinden. Während das Bitcoin-Mainnet weiterhin als Basisschicht dient, soll eine Layer-2-Infrastruktur deutlich schnellere und kostengünstigere Transaktionen ermöglichen.

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Besonders interessant ist dabei die technische Architektur. Bitcoin Hyper setzt auf eine zk-basierte Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2. Durch den Einsatz von Zero-Knowledge-Technologie sollen Transaktionen effizient verarbeitet werden, ohne dabei die Sicherheit des zugrunde liegenden Netzwerks zu vernachlässigen. Das Ziel ist es, Kapital aus dem Bitcoin-Ökosystem für neue Anwendungen nutzbar zu machen, ohne dass Nutzer auf andere Blockchains ausweichen müssen.

In der Community wird Bitcoin Hyper häufig als Versuch beschrieben, die Stärken von Bitcoin und Solana miteinander zu kombinieren. Bitcoin bringt die enorme Liquidität, die hohe Bekanntheit und die starke Netzwerksicherheit mit. Solana steht dagegen für schnelle Transaktionen, geringe Gebühren und eine hohe Skalierbarkeit. Genau diese Kombination soll Bitcoin Hyper langfristig ermöglichen.

Auch der Presale sorgt derzeit für Aufmerksamkeit. Während viele Krypto-Projekte im laufenden Bärenmarkt Schwierigkeiten haben, frisches Kapital einzusammeln, zeigt Bitcoin Hyper bislang eine bemerkenswerte relative Stärke. Nach Angaben des Projekts wurden bereits rund 33 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das deutet darauf hin, dass trotz des schwierigen Marktumfelds weiterhin erhebliche Nachfrage nach neuen Bitcoin-Infrastrukturlösungen besteht.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Projekt durch sein Staking-Modell. Aktuell werden Renditen von bis zu 36 Prozent APY in Aussicht gestellt. Gerade in einem Markt, in dem viele Anleger auf passive Erträge setzen, erhöht dies die Attraktivität des Ökosystems zusätzlich.

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