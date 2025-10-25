Crypto․com stellt einen Antrag auf nationale Banklizenz

Das Wichtigste in Kürze

Crypto․com hat offiziell eine nationale Banklizenz in den USA beantragt, um als Treuhandbank zu fungieren.

Das Unternehmen hat das Ziel, als vollständig regulierte Kryptobank alle Kryptobankdienstleistungen anzubieten und die Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der digitalen Vermögensverwaltung zu schlagen.

Dieser Schritt zeigt, dass die Branche in eine neue Phase eintritt – mit mehr Vertrauen, Legitimität und der Integration in das traditionelle Finanzsystem.

Weitere Kryptofirmen könnten ebenfalls folgen.

Obwohl es strenger Auflagen bedarf, wird dieser Schritt als Meilenstein angesehen, der Krypto näher an den Mainstream bringt und langfristig sichere sowie regulierte digitale Finanzlösungen ermöglicht.

Ein tapferer Schritt in die Welt der traditionellen Finanzen

Crypto.com macht einen großen Sprung. Mit dem Antrag auf eine nationale Treuhandbanklizenz verfolgt das Unternehmen die Hoffnung, Verwahrungs-, Staking- und sogar Bankdienstleistungen in den gesamten Vereinig Staaten anzubieten. Mit diesem Schritt rücken Krypto und traditionelle Finanzen näher zusammen als je zuvor. Denken Sie mal darüber nach: Ihr Guthaben überprüfen, Token tauschen und Zinsen verdienen – alles über ein einziges Konto. So sieht die Vision von Crypto.com aus.

⚡️JUST IN: Crypto. com files for National Trust Bank Charter application🏦 pic.twitter.com/qY8mqMsHqB — Coin Bureau (@coinbureau) October 24, 2025

Er baut ebenfalls das Vertrauen von allen auf, die sich fragen, wie man Krypto sicher erwerben kann. Wollen Sie das weiter untersuchen? Schauen Sie sich den Leitfaden zum Kauf von Kryptowährungen an.

Die Bedeutung einer nationalen Treuhandbanklizenz

Was genau ist diese Lizenz? Sie ist eine Erlaubnis, die es einem Unternehmen gestattet, nach Bundesrecht als nationale Bank zu fungieren. Für Crypto․com bedeutet das, dass sie direkt unter der Aufsicht von Regulierungsbehörden stehen, was zu mehr Transparenz und vollständiger Compliance führt. Nach ihrer Genehmigung könnte das Unternehmen landesweit als vollständig regulierte Kryptobank fungieren – ohne dass separate Genehmigungen in einzelnen Bundesstaaten erforderlich sind.

Das ist enorm. Es macht Crypto․com von einer Handelsplattform zu einem regulierten Finanzinstitut.

Crypto․com startete als Plattform für den Krypto-Handel. Jetzt will es Ihre zentrale Anlaufstelle für digitale Finanzangelegenheiten werden. Im Laufe der Zeit kamen Debitkarten, Staking-Belohnungen und Funktionen der dezentralen Finanzwirtschaft (DeFi) hinzu. Die Banklizenz ist der letzte Schritt, der alles zusammenbringt.

🚨 BREAKING: Crypto․com has officially filed for a National Trust Bank Charter. If approved, it could let them offer fully regulated crypto banking services in the U.S, a huge step toward mainstream legitimacy. 🏦💪 pic.twitter.com/1UlHLZqmpT — Marzell (@MarzellCrypto) October 24, 2025

Ich denke, das Thema umfasst weit mehr als nur Lizenzen. Es handelt sich um eine langfristige Strategie. Crypto․com schafft eine Brücke – eine, die die Innovation der Kryptowährung mit Vertrauen auf Bankniveau verbindet. Schauen Sie sich den Vergleich der Kryptobörsen an, um zu sehen, wie es im Vergleich zu anderen abschneidet. Ihnen wird auffallen, wie rasant sich diese Plattformen entwickeln.

Der Einstieg ins Mainstream-Geschäft

Crypto․com hat offiziell den Antrag auf die Lizenz eingereicht. Dieser Satz allein macht überall die Gespräche über Krypto anders. Die gleiche Branche, die traditionelle Banken einst abgelehnt haben, wird jetzt willkommen geheißen. Das bedeutet für Crypto․com mehr Legitimität, eine größere Nutzerbasis und stärkere Partnerschaften.

Es ist die Art von Nachricht, die normale Anleger aufmerksam macht und sie denken lässt: „Vielleicht ist Krypto hier, um zu bleiben.“ Und um ehrlich zu sein, ich begreife das. Als ich vor Jahren meine ersten Bitcoin gekauft habe, hätte ich mir nie vorstellen können, dass wir solche Schlagzeilen erleben.

Bei Wallets – Sicherheit hat immer Priorität. Schauen Sie sich unseren Krypto-Wallet-Vergleich an, um diejenige zu finden, die Sicherheit und Flexibilität am besten kombiniert.

Mit diesem Schritt wird eine Botschaft gesendet. Sollte Crypto․com das erreichen, werden andere nachziehen. Coinbase, Kraken und möglicherweise sogar DeFi-Protokolle könnten ähnliche Lizenzen anstreben. Das würde alles umkrempeln. Es würde eine Welt schaffen, in der digitale Vermögenswerte mühelos zwischen Blockchain und Bankkonten transferiert werden können.

Ich finde, dass dies eine der bedeutendsten Veränderungen seit dem ersten Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF) ist. Es bringt Vertrauen und Technologie zusammen – genau das ist seit Jahren ein Bedürfnis in dieser Branche.

Regulierung und Freiheit – ein ausgewogenes Verhältnis schaffen

Seien wir ehrlich. Um nationalen Status zu erreichen, gelten harte Regeln. Crypto․com muss strenge Kapitalanforderungen erfüllen, Geldwäschegesetze einhalten und regelmäßige Berichterstattungen abgeben. Das erfordert viel Aufsicht.

Manche Puristen könnten behaupten, dass das die Dezentralisierung kaputtmacht. Aber ich habe eine andere Sichtweise. Regulierung muss nicht gleich Kontrolle sein. Das kann auch Reife heißen.

Ohne Vertrauen wird Krypto niemals die breite Akzeptanz finden. Es hat dieses Vertrauen wirklich verdient.

Was als Nächstes eintreffen könnte

Was kommt als Nächstes? Die OCC wird die Antragstellung von Crypto.com gewissenhaft prüfen. Es könnte Monate oder sogar noch länger dauern, bis dieser Prozess abgeschlossen ist. Nach Erhalt der Genehmigung könnten neue Services starten – Krypto-Sparkonten, Renditeprogramme und sogar Kredite, die auf Kryptowährungen basieren.

Kurz gesagt: Bald könnten Sie Dollar und digitale Vermögenswerte zusammen unter einem Dach verwalten. Diese Zukunft sollte man im Blick behalten. Es verbessert auch die Präsenz von Crypto․com in den USA und beweist, dass das Unternehmen nach den Regeln spielen möchte, während es weiterhin Innovationen vorantreibt.

Meine ehrliche Meinung dazu: Dieser Schritt ist nicht nur clever. Er ist unerlässlich. Die Welt sieht durch Crypto.com, dass digitale Finanzen und das traditionelle Banking tatsächlich zusammenarbeiten können – und zwar nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch.

Es sieht so aus, als wäre der Zeitpunkt passend. Der Markt findet seine Stabilität, und die Aufsichtsbehörden werden immer offener für verantwortungsbewusste Akteure.

Ich habe Crypto․com verfolgt, seit es lediglich eine Handels-App war. Es ist, als würde man beobachten, wie ein Startup zu einer ernsthaften Finanzinstitution heranwächst, wenn man sieht, wie das Unternehmen diesen Schritt macht. So sollte die Entwicklung von Krypto aussehen: langsam, stetig und mit einer durchdachten Strategie.

