Das Flaggschiff-Spiel von P2E 3.0 PepeNode erreicht die letzten 28 Tage des Vorverkaufs

PepeNode gilt als das führende Spiel der P2E-3.0-Ära und tritt in die finalen 28 Tage seines Vorverkaufs ein.

Das Spiel setzt auf realistische Mining-Simulation und nachhaltige Tokenomics, die frühzeitige Investoren belohnen.

Mit wachsender Community und steigender Nachfrage positioniert sich PepeNode als neuer Maßstab im Play-to-Earn-Bereich.

Mittwoch, 10. Dezember 2025 – Das Top-Spiel der Play-to-Earn-Ära (P2E) 3.0 tritt in die letzten 28 Tage seines Vorverkaufs ein, mit bereits über 2,3 Millionen US-Dollar, die eingesammelt wurden.

PepeNode (PEPENODE), das erste Mine-to-Earn-Memecoin-Spiel der Krypto-Welt, schließt den Early Access zu seinem nativen Token PEPENODE – der Kernwährung, die Spieler nutzen, um ihre virtuellen Mining-Rigs aufzubauen und Belohnungen zu verdienen.

Und diese Belohnungen sind keineswegs Kleinigkeiten. Ein gut aufgebautes Setup kann große Memecoins wie Pepe (PEPE) und Fartcoin (FARTCOIN) minen, wobei weitere erwartet werden, sobald das Spiel erweitert wird.

Doch mit dem Vorverkauf auf der Zielgeraden läuft die Zeit ab, um PEPENODE zum niedrigsten Preis zu erwerben. Wenn die frühe Dynamik ein Hinweis ist, steuert der Token auf Börsenlistings zu, die oft den Verlauf eines Projekts neu schreiben. Wir haben es schon erlebt, als Notcoin (NOT) auf großen Börsen gelistet wurde – die Liquidität explodierte und die Marktkapitalisierung veränderte sich über Nacht.

Für den Moment ist die Tür jedoch noch offen. PEPENODE liegt in der aktuellen Runde bei 0,0011873 US-Dollar, wobei jeder Schritt zum Ende des Vorverkaufs den Preis weiter anhebt.

Der wahre Grund, warum Play-to-Earn zweimal gescheitert ist

P2E-Spiele haben mehrere Epochen durchlaufen, die alle gleich endeten: mit dem Zusammenbruch der Ökonomien, die zuvor ihren rasanten Aufstieg ermöglicht hatten. Axie Infinity und StepN waren die ersten, die fielen – und als viele 2024 mit Hamster Kombats Tap-to-Earn-Modell an eine Rückkehr glaubten, verpuffte die Dynamik genauso schnell.



All diese Spiele hatten denselben tödlichen Fehler: Spieler entnahmen mehr Wert aus dem System, als sie hineinsteckten. Sobald die Belohnungen auch nur leicht nachließen, verließen alle gleichzeitig das Spiel und die Ökonomie brach zusammen.

Im Kern fehlten zwei Säulen: fesselndes Gameplay und nachhaltige Tokenomics. Die Spiele waren nicht unterhaltsam genug, um für sich selbst zu bestehen – Spieler waren nicht zum Spielen da, sondern ausschließlich zum Verdienen. Vergleiche das mit einem wirklich fesselnden Strategiespiel wie Factorio: Selbst ohne Belohnungen kehren Spieler zurück, weil das Gameplay süchtig macht.

P2E-Titel machten jedoch den gegenteiligen Fehler. Sie stellten Belohnungen über Gameplay, und ihre Token-Modelle verwässerten den Wert, je mehr Spieler hinzukamen – der Zusammenbruch war unvermeidlich. Jahrelang bot kein Projekt eine echte Lösung für diese Probleme, bis PepeNode in Entwicklung ging.

Das Spiel, das endlich schafft, was Axie, StepN und Hamster Kombat nie konnten

Mit P2E 3.0 kommt nun erstmals ein Projekt, das die alten Probleme nicht überdeckt, sondern die Blaupause vollständig ersetzt. PepeNode wird als Vorreiter dieser Veränderung gehandelt, weil es nichts wiederholt, was zuvor existierte.

PepeNode baut seinen gesamten Gameplay-Loop um etwas, das jeder Krypto-Native instinktiv versteht: Mining. Aber statt es auf Tapping oder Mini-Games zu reduzieren, simuliert es Mining realistisch – so sehr, dass Vergleiche zu Factorio gezogen werden.

Spieler betreten einen leeren Serverraum und bauen ihren Mining-Betrieb Stück für Stück mit PEPENODE-Token auf. Jede Entscheidung zählt: Welche Nodes soll man kaufen? Wie kombiniert man sie? Wann erweitert man? Was wird aufgerüstet? Und wie managt man Hitze, Strom und Effizienz wie in einer echten Mining-Farm?

Die Besonderheit: Nichts ist garantiert. Nodes haben verschiedene Eigenschaften – manche harmonieren, andere nicht. Gute Kombinationen erzeugen starke Rewards, schlechte fallen zurück. Es ist ein Spiel der Entscheidungsfindung statt monotones Grinden wie in alten P2E-Titeln.

Damit setzt sich PepeNode klar ab. RollerCoin – das bislang einzige „virtuelle Mining“-Spiel – simulierte Mining nie wirklich. Das 2018er-Spiel bestand lediglich aus Mini-Games, nicht aus echter Simulation.

PepeNode hingegen entwickelt ein System, in dem Mining wie Mining wirkt, weil die Entscheidungen tatsächlich Konsequenzen haben.

Damit kommen wir zum eigentlichen Durchbruch – dem Teil, an dem alle vorherigen P2E-Epochen gescheitert sind: den Tokenomics.

PepeNodes Tokenomics-Design

PepeNode löst das Kernproblem der Tokenomics, indem PEPENODE echte In-Game-Utility erhält, statt ein weiterer Token zu sein, den Spieler sofort abwerfen.

Jede bedeutende Aktion – Nodes kaufen, Einrichtungen upgraden, Rigs optimieren – erfordert das Ausgeben von PEPENODE.

Spieler sind sogar dazu motiviert, zu reinvestieren, statt auszucashen, denn das Verfeinern ihres Setups schaltet höherwertige Belohnungen frei – wie PEPE, FARTCOIN oder potenziell DOGE und weitere Memecoins.

Zudem baut PepeNode einen langfristigen Wertmechanismus in seine Ökonomie ein: 70 % aller für Upgrades ausgegebenen PEPENODE-Tokens werden dauerhaft verbrannt. Je mehr Spieler optimieren, desto stärker sinkt das zirkulierende Angebot – natürliche Knappheit statt Inflation.

Das ist das Gegenteil von Axie, StepN und den Telegram-Epochen-Tokens, die unter unbegrenzter Ausgabe und fehlenden Token-Sinks kollabierten.

Mit PepeNode erhalten frühe Käufer Zugang zu einem Token, der darauf ausgelegt ist, mit der Zeit knapper und wertvoller zu werden – sowohl als Kern-Ressource im Spiel als auch als glaubwürdige Investition in die erste echte Ökonomie der P2E-3.0-Ära.

Nur noch 28 Tage, um PEPENODE zu kaufen

Für alle, die das Potenzial von PEPENODE früh nutzen wollen, liegt die Chance im Vorverkauf.

PepeNode empfiehlt die Nutzung von Best Wallet, das als eines der besten Krypto- und Bitcoin-Wallets gilt.

Der Smart Contract des Projekts wurde von Coinsult geprüft, was frühen Investoren zusätzliche Sicherheit gibt.

Kryptowährungen sind volatil. Ihr Kapital ist in Gefahr.