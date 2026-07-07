Dave Portnoy hält Bitcoin trotz Millionenverlusten bis auf Null

Das Wichtigste in Kürze

Gegenüber Varney & Co erklärte Portnoy, dass seine Erfolgsbilanz beim BTC-Timing systematisch invertiert verlaufe.

„Es gibt nichts, bei dem ich öfter falsch lag als bei Bitcoin, jedes Mal, wenn ich verkaufe, geht er durch die Decke, jedes Mal, wenn ich kaufe, stürzt er ab“, so Portnoy.

Sein aktueller Einstieg nahe der 100.000-Dollar-Marke erfolgte kurz vor dem lokalen Top dieses Zyklus: BTC erreichte im Oktober 2025 einen Höchststand von über 126.000 $, bevor er um etwa 50 Prozent auf das aktuelle Niveau korrigierte.

Dave Portnoy, der Gründer von Barstool Sports, bestätigte am 5. Juli in der Fox Business-Sendung Varney & Co., dass er Bitcoin zu einem Kurs von etwa 100.000 $ gekauft hat und derzeit auf unrealisierten Verlusten in Millionenhöhe sitzt.

Dies ist nicht einfach nur ein frustrierter Privatanleger, der seinem Ärger Luft macht. Es handelt sich um eine öffentlich ausgetragene Fallstudie der Verhaltensökonomie: Portnoys Entschluss, „bis auf Null“ zu halten, entspringt nicht der Überzeugung aus den Fundamentaldaten Bitcoins, sondern der antizipierten Reue, vor früheren Erholungen verkauft zu haben. Diese Unterscheidung ist wesentlich, wenn man bewertet, was seine Haltung über die Stimmung der Krypto-Kleinanleger in dieser Phase des Zyklus aussagt.

Portnoys Bitcoin-Verluste und das Muster dahinter

Gegenüber Varney & Co. erklärte Portnoy, dass seine Erfolgsbilanz beim BTC-Timing systematisch invertiert verlaufe. „Es gibt nichts, bei dem ich öfter falsch lag als bei Bitcoin. Jedes Mal, wenn ich verkaufe, geht er durch die Decke. Jedes Mal, wenn ich kaufe, stürzt er ab“, so Portnoy.

Sein aktueller Einstieg nahe der 100.000-Dollar-Marke erfolgte kurz vor dem lokalen Top dieses Zyklus: BTC erreichte im Oktober 2025 einen Höchststand von über 126.000 $, bevor er um etwa 50 Prozent auf das aktuelle Niveau korrigierte.

Seine exakten BTC-Bestände sind nicht öffentlich bekannt, doch Portnoy räumte früher ein, Bitcoin im Wert von etwa 15 Millionen $ zu Spitzenzeiten gehalten zu haben, und beschrieb die aktuelle Position als „um Millionen im Minus“.

Neben Bitcoin hält er auch XRP. Er kaufte den Token im Wert von etwa 1 Million $ während eines Ausverkaufs, den er als „Blut auf den Straßen“ charakterisierte. Laut Berichten von U.Today hat er seitdem erklärt, auch diese Position nicht verkaufen zu wollen.

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Die „Hold-to-Zero“-Logik und was die On-Chain-Daten sagen

Portnoys Begründung für die Verkaufsverweigerung ist explizit von Reue getrieben und nicht von einer fundierten These. „Ich weiß, wenn ich verkaufe, wird er wieder explodieren. Dieses Mal gehe ich lieber mit dem Schiff unter“, sagte er.

Diese Formulierung ordnet seinen BTC-Hold eher als eine Form der Verlustaversion gegen seine eigene Verhaltenshistorie ein, statt als strukturelle Ansicht zu Angebotsdynamiken, dem Halving-Zyklus oder institutionellen Kapitalflüssen.

Der breitere Kontext des Krypto-Marktes ist hier relevant. Bitcoin verzeichnete in früheren Zyklen mehr als 472 dokumentierte „Todesmeldungen“ und erholte sich von jeder einzelnen – ein Datenpunkt, der das strukturelle Argument stützt, Drawdowns auszusitzen, auch wenn dies für sich genommen keinen spezifischen Einstiegspreis validiert.

Portnoys Kostenbasis von 100.000 $ liegt deutlich über dem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt (SMA), einem Niveau, das historisch gesehen in früheren Kapitulationsphasen als Signal für eine langfristige Akkumulation diente.

Portnoy hatte zudem früher in Aussicht gestellt, 5 bis 10 Millionen $ aus dem Firmenvermögen von Barstool Sports in BTC zu investieren, sollte der Preis erneut den Bereich von 40.000 $ erreichen. Diese Schwelle wurde bisher nicht erreicht, sie etabliert jedoch ein bedingtes Kaufniveau, das im Falle einer Auslösung das Treasury-Management von Barstool unter genaue Beobachtung stellen würde.

Retail-Sentiment: Was Portnoys öffentliche Position widerspiegelt

Portnoy fungiert als ungewöhnlich transparenter Indikator für die Stimmung der Kleinanleger, gerade weil er seine Entscheidungsfindung in Echtzeit und aktenkundig in den Mainstream-Finanzmedien kommentiert.

Sein Muster – Käufe nahe lokaler Höchststände, Verkäufe vor Rallyes und Wiedereinstiege auf höherem Niveau – deckt sich eng mit dem dokumentierten Verhalten von hochfrequenten Retail-Teilnehmern in volatilen Anlageklassen.

Es steht zu vermuten, dass sein Versprechen, „bis auf Null“ zu halten, nur so lange Bestand hat, wie die Verluste in einem Rahmen bleiben, den er in früheren Interviews mit Anthony Pompliano als unwesentlich für sein Nettovermögen bezeichnet hat. Ob diese Schwelle getestet wird, hängt von der Entwicklung Bitcoins im weiteren Verlauf des aktuellen Zyklus ab – eine Frage, die die On-Chain-Daten bisher nicht beantwortet haben.

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