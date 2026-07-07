Strategy verkauft Bitcoin: Deshalb wird Polymarket verklagt

Das Wichtigste in Kürze

Strategy-Verkäufe sorgten zuletzt für FUD und belasteten die Stimmung im Bitcoin-Markt.

Polymarket wird verklagt, weil eine Strategy-Wette angeblich falsch aufgelöst wurde.

Strategy verkaufte 3.588 BTC und meldete damit den größten Verkauf bisher.

Die Erlöse sollen Dividenden finanzieren und die USD-Reserven des Unternehmens stärken.

Zuletzt war der Bitcoin-Markt wieder von viel FUD geprägt. Im Fokus standen dabei vor allem die Diskussionen rund um Strategy, ehemals MicroStrategy, und mögliche Bitcoin-Verkäufe. Zunächst kursierten Gerüchte, dann folgten tatsächlich bestätigte Verkäufe. Für viele Anleger ist das brisant, weil Strategy lange als einer der wichtigsten strukturellen Käufer am Markt galt.

Wenn ausgerechnet dieser Akteur nun BTC verkauft, verändert sich die Wahrnehmung. Doch die Folgen betreffen nicht nur Bitcoin und Strategy selbst. Auch Polymarket gerät nun zwischen die Fronten, weil eine Wette auf genau diese Verkäufe umstritten aufgelöst wurde.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Polymarket wird wegen Strategy-Wette verklagt

Der Streit um die Bitcoin-Verkäufe von Strategy hat nun auch eine juristische Dimension erreicht. Zwei Trader, William Wood und Thomas Bush, haben Polymarket in New York verklagt. Der Vorwurf: Die Plattform habe einen Markt falsch aufgelöst, der sich darum drehte, ob Strategy bis zum 31. Mai 2026 Bitcoin verkauft hat. Laut der Klage hielten die Kläger „Yes“-Positionen. Strategy hatte später in einem SEC-Filing offengelegt, dass zwischen dem 26. und 31. Mai tatsächlich 32 BTC verkauft wurden. Dennoch wurde der Polymarket-Markt letztlich mit „No“ aufgelöst.

🚨JUST IN: POLYMARKET SUED OVER ITS DISPUTED STRATEGY BITCOIN SALE IN MAY Two traders have reportedly filed a lawsuit claiming Polymarket wrongly resolved a market asking whether Strategy sold Bitcoin by May 31. On June 1, Strategy disclosed it sold 32 BTC between May 26 and… pic.twitter.com/MTNDNvFP4L — Coin Bureau (@coinbureau) July 7, 2026

Genau hier liegt der Kern des Konflikts. Die Kläger argumentieren, dass die eigentliche Frage eindeutig gewesen sei: Hat Strategy bis zum Stichtag Bitcoin verkauft oder nicht? Aus ihrer Sicht belegt das SEC-Filing den Verkauf klar. Polymarket stellte dagegen offenbar stärker auf die öffentliche Bestätigung innerhalb der Frist ab. Nach Angaben der Kläger sei diese Auslegung aber nachträglich verschärft worden. Damit geht es nicht nur um einzelne Auszahlungen, sondern um ein grundsätzliches Vertrauensproblem bei Prediction Markets.

Die Klage umfasst unter anderem Vorwürfe wegen Vertragsbruch, Verletzung von Treu und Glauben, ungerechtfertigter Bereicherung sowie irreführender Geschäftspraktiken. Gefordert werden Schadenersatz, Kosten und der Gegenwert der angeblich gewinnenden „Yes“-Shares. Für Polymarket kommt der Fall zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Die Plattform wächst stark, doch gerade bei hochvolumigen Märkten entscheidet die Glaubwürdigkeit der Auflösung über das Vertrauen der Nutzer.

Mehr erfahren: Beste Krypto-Presales in 2026

Strategy bestätigt größten Bitcoin-Verkauf der Unternehmensgeschichte

Noch brisanter wurde die Lage, weil Strategy gestern den bisher größten bekannten Bitcoin-Verkauf der eigenen Unternehmensgeschichte bekanntgab. Das Unternehmen verkaufte 3.588 BTC für rund 216 Millionen US-Dollar. Die Bestände sanken damit auf 843.775 BTC. Laut Berichten und SEC-Unterlagen wurden die Verkäufe genutzt, um Ausschüttungen auf bevorzugte Aktien beziehungsweise Digital-Credit-Securities zu finanzieren und die USD-Reserve wieder aufzufüllen.

Strategy has sold 3,588 $BTC for $216 million to fund dividends on our Digital Credit securities. As of 7/5/2026, we hodl ₿843,775 in our BTC Reserves and $2.55 billion in our USD Reserves. https://t.co/Cssgz29Psj — Michael Saylor (@saylor) July 6, 2026

Damit vollzieht Strategy einen sichtbaren Strategiewechsel. Das Unternehmen war jahrelang vor allem als aggressiver Bitcoin-Akkumulator bekannt. Die zentrale Erzählung lautete: Kapital aufnehmen, Bitcoin kaufen, halten. Nun geht es stärker um aktives Kapitalmanagement. Strategy hatte bereits Ende Juni ein BTC-Monetization-Programm angekündigt. Dieses erlaubt Verkäufe unter anderem zur Finanzierung der USD-Reserve, zur Bedienung von Dividenden und Zinsen sowie für mögliche Rückkäufe von Digital-Credit-Securities oder eigenen Aktien.

Für den Markt ist das ein zweischneidiges Signal. Einerseits zeigt Strategy, dass die Finanzierung der bevorzugten Wertpapiere und der Liquiditätsreserve aktiv gemanagt wird. Das kann Vertrauen in die Kapitalstruktur schaffen, weil Dividenden und Zinszahlungen nicht allein von neuen Kapitalerhöhungen abhängen. Andererseits fällt damit ein wichtiges bullisches Narrativ weg: Strategy ist nicht mehr nur Käufer, sondern kann bei Bedarf auch Verkäufer sein.

🚨STRATEGY CEO: SHIFTING FROM ONE-WAY CAPITAL ISSUANCE TO ACTIVE CAPITAL MANAGEMENT! Phong Le says the company is evolving how it handles capital, moving beyond just raising money to actively manage it. This follows today’s announcement of recent Bitcoin sales to fund… pic.twitter.com/5wOONkjnc3 — Crypto Banter (@crypto_banter) July 6, 2026

Besonders sensibel ist dabei die Größenordnung. Während der Mai-Verkauf von 32 BTC bereits für heftige Diskussionen sorgte, ist der neue Verkauf mit 3.588 BTC eine ganz andere Dimension. Er zeigt, dass Strategy bereit ist, substanzielle Teile der Bitcoin-Reserve taktisch einzusetzen. Zwar hält das Unternehmen weiterhin eine enorme Menge Bitcoin, doch Anleger müssen die Aktie und den BTC-Markt nun anders bewerten.

Strategy bleibt ein Bitcoin-Gigant, aber nicht mehr ausschließlich als Einbahnstraße für Käufe. Genau diese neue Realität sorgt kurzfristig für Unsicherheit – und erklärt, warum Bitcoin-Verkäufe von Strategy aktuell so stark im Fokus stehen.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026