Krypto-Rallye treibt Smart-Contract-Riesen: Warum das Layer-3-Projekt LiquidChain im Presale jetzt heißbegehrt ist

Das Wichtigste in Kürze

Während Bitcoin die 63000-Dollar-Marke testet, verzeichnen führende Altcoins starke Gewinne.

LiquidChain sammelt im Presale fast 900000 Dollar ein.

Montag, 6. Juli 2026 – Die Bullen sind zurück auf dem Parkett. Während Bitcoin die Marke von 63.000 $ als solide Unterstützung etabliert, verzeichnen die großen Smart-Contract-Plattformen kräftige Zuflüsse. Ethereum, Solana und Hyperliquid legten in den vergangenen sieben Tagen jeweils um über 11 % zu. Doch während die etablierten Riesen konsolidieren, formiert sich in der zweiten Reihe eine hochspannende Investment-Alternative: Das innovative Layer-3-Projekt LiquidChain (LIQUID) zieht massiv spekulatives Kapital an und steht unmittelbar vor dem Meilenstein von 900.000 $ im Presale.

Für renditeorientierte Investoren ist diese Dynamik kein Zufall. Während die großen Netzwerke mit Liquiditätsfragmentierung kämpfen, verspricht LiquidChain eine technologische Abkürzung, die das Beste aus drei Welten vereint. Wer jetzt frühzeitig einsteigt, sichert sich nicht nur einen günstigen Einstiegspreis, sondern profitiert auch von einer äußerst attraktiven Tokenomics-Struktur.

Smarte Tokenomics und astronomische Staking-Renditen im Fokus

Der native Token LIQUID wird in der aktuellen Presale-Phase zu einem Preis von 0,01477 $ angeboten. Was das Projekt für Early Adopters besonders attraktiv macht, ist die integrierte Staking-Mechanismus: Wer seine Token direkt nach dem Kauf sperrt, kann sich eine dynamische Rendite von bis zu 1.260 % APY sichern. Diese extrem hohe Anfangsrendite dient als starker Anreiz, um die Token langfristig dem Markt zu entziehen und so den Verkaufsdruck beim Handelsstart zu minimieren.

Auch die Verteilung der Token (Tokenomics) zeigt, dass die Initiatoren auf nachhaltiges Wachstum setzen:

35 % fließen direkt in die kontinuierliche technologische Entwicklung.

fließen direkt in die kontinuierliche technologische Entwicklung. 32,5 % sind für strategische Wachstums- und Marketinginitiativen reserviert, um globale Sichtbarkeit zu garantieren.

sind für strategische Wachstums- und Marketinginitiativen reserviert, um globale Sichtbarkeit zu garantieren. 15 % unterstützen die Community- und Geschäftsentwicklung.

unterstützen die Community- und Geschäftsentwicklung. 10 % belohnen aktive Netzwerkteilnehmer.

belohnen aktive Netzwerkteilnehmer. 7,5 % sichern die Liquidität für kommende Börsennotierungen (CEX/DEX) und die weitere Expansion.

Risikohinweis: Trotz der enormen Upside-Treiber und der hohen Staking-Renditen sollten Anleger bedenken, dass Krypto-Presales grundsätzlich mit einer erhöhten Volatilität und Risiken verbunden sind. Investieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie verschmerzen können.

Die fundamentale These: Warum LiquidChain die Schwachstellen von Ethereum und Solana löst

Während Ethereum (Zuwachs von über 12 % auf 1.770 $) und Solana (plus 11,6 % auf rund 80,80 $) sowie Hyperliquid (plus 13 % auf rund 71 $) starke wöchentliche Performances zeigen, bleibt das grundlegende Problem der Krypto-Infrastruktur ungelöst: Die Fragmentierung.

Genau hier setzt die fundamentale These von LiquidChain (LIQUID) an. Als Layer-3-Netzwerk verbindet die Plattform die gigantische Kapitalbasis von Bitcoin (1,2 Billionen $), die tiefe DeFi-Infrastruktur von Ethereum (39,8 Milliarden $) und die unübertroffene Ausführungsgeschwindigkeit von Solana in einer einzigen, hocheffizienten Umgebung. Statt auf fehleranfällige, klassische Bridges zu setzen, nutzt LiquidChain eine vertrauensminimierte Zustandsverifizierung. Für Entwickler bedeutet dies: Einmal programmieren, aber die Nutzer und die Liquidität aller drei führenden Blockchains gleichzeitig erreichen.

$ETH Still consolidating in its weekly channel after defending the 0.026 level. This is getting relatively close to its upper bound again and a breakout here should signal more upside for ALT/BTC pairs relatively. Good one to watch in the week(s) ahead. pic.twitter.com/Md4GzsqHR5 — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 6, 2026

Da der Markt laut Analysten wie Daan Crypto vor einer potenziellen Altcoin-Saison steht, in der sich die Liquidität neu verteilt, kommen Infrastruktur-Projekte wie LiquidChain genau zur richtigen Zeit, um als Bindeglied dieser neuen Kapitalströme zu fungieren.

That moment when you see the LiquidChain utility for the first time. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/KboySb8c4X — LiquidChain (@getliquidchain) July 2, 2026

Exklusiver Einstieg: So sichern Sie sich den LIQUID-Token vor dem Exchange-Listing

Wer das Potenzial dieses Layer-3-Pioniers nutzen möchte, kann sich vor der nächsten Preiserhöhung unkompliziert positionieren. Umfassende strategische Analysen und zukünftige Kursziele lassen sich in unserer detaillierten LiquidChain Prognose nachlesen, die die langfristigen Wachstumstreiber des Tokens beleuchtet.

Der Einstieg ist denkbar einfach gestaltet: Über die offizielle LiquidChain-Website können Investoren ihre bevorzugte Wallet verbinden und Token mittels ETH, BNB, SOL, USDT, USDC oder sogar BTC erwerben. Auch der Kauf via Kreditkarte ist integriert. Noch komfortabler gelingt der Einstieg für mobile Nutzer über die beliebte App Best Wallet. Im Bereich „Upcoming Tokens“ lässt sich der Presale direkt aufrufen, um LIQUID mit wenigen Klicks zu kaufen und sofort im Staking-Pool zu hinterlegen. Die App steht kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store zum Download bereit.

Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung empfehlen wir unseren Ratgeber zum Thema LiquidChain kaufen, der Einsteigern den gesamten Prozess übersichtlich erklärt.

Bleiben Sie immer up to date und treten Sie der wachsenden Community auf der X-Seite des Projekts sowie im offiziellen Telegram-Kanal bei, um keine Ankündigungen zu verpassen.

Besuchen Sie LiquidChain und entdecken Sie die Layer-3-Zukunft.