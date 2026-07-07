Sui 80 % unter Allzeithoch: Dieser Mega-Rekord könnte alles verändern

Das Wichtigste in Kürze

Sui liegt über 80 Prozent unter seinem bisherigen Allzeithoch zurück.

Das Netzwerk meldete zuletzt mehr als sechs Millionen TPS im Mainnet.

Rund 1.480 Entwickler sollen bereits im Sui-Ökosystem aktiv sein.

Bitcoin Hyper zeigt relative Stärke im schwachen Marktumfeld durch Presale-Momentum. .

Sui gehörte zuletzt klar zu den schwächeren großen Altcoins. Der Kurs ist inzwischen mehr als 80 Prozent vom Allzeithoch entfernt, Momentum fehlt weitgehend und viele Anleger meiden riskantere Layer-1-Coins. Genau solche Marktphasen können jedoch spannend werden, wenn die Bewertung fällt, während sich die fundamentale Entwicklung weiter verbessert.

Denn bei Sui steht nicht nur der Chart im Fokus, sondern vor allem die technische Leistungsfähigkeit des Netzwerks. Ein neuer TPS-Meilenstein sorgt nun für Diskussionen: Angeblich erreichte Sui auf dem Mainnet mehr als sechs Millionen Transaktionen pro Sekunde. Das könnte die Skalierungsdebatte neu anheizen.

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Sui meldet 6 Millionen TPS: Warum dieser Meilenstein wichtig wäre

Sui rückt wieder stärker in den Fokus, nachdem in der Community ein neuer Leistungsrekord diskutiert wird. Demnach soll das öffentliche Mainnet einen Spitzenwert von mehr als sechs Millionen Transaktionen pro Sekunde erreicht haben. In mehreren Berichten wird dies mit sogenannten „programmable lightning tunnels“ verbunden, die die Performance des Netzwerks deutlich erhöht haben sollen. Auch der offizielle Sui-Account wurde in entsprechenden Posts mit einem Peak von über sechs Millionen TPS zitiert.

The biggest opportunities in crypto usually appear before the crowd notices.$SUI just crossed 6 million+ TPS on mainnet with programmable lightning tunnels. That's the kind of milestone that could reshape how people think about blockchain scalability. Why I'm paying… https://t.co/xgO4t7DAaE — Lucky (@LLuciano_BTC) July 6, 2026

Für Anleger ist diese Meldung deshalb spannend, weil Sui ohnehin als High-Performance-Layer-1 positioniert ist. Die Blockchain setzt auf parallele Ausführung, schnelle Finalität und eine Architektur, die besonders für Anwendungen mit hoher Nutzeraktivität interessant sein soll. Dazu zählen DeFi, Gaming, KI-Anwendungen und Real World Assets. Gerade diese Segmente benötigen nicht nur günstige Transaktionen, sondern auch eine Infrastruktur, die viele Vorgänge gleichzeitig verarbeiten kann.

Dennoch sollten Investoren die Zahl einordnen. Einzelne Krypto-Datenanbieter und Marktberichte weisen darauf hin, dass die 6-Millionen-TPS-Behauptung umstritten ist und möglicherweise nicht mit dem realen, dauerhaft beobachtbaren On-Chain-Durchsatz gleichgesetzt werden darf. Einige Analysen sprechen davon, dass reale TPS-Werte deutlich niedriger liegen und solche Spitzenwerte eher aus Tests oder besonderen Setups stammen könnten.

Trotzdem bleibt der Punkt relevant: Sui zeigt, dass es technologisch weiter aggressiv an Skalierung arbeitet. Während der Token charttechnisch schwach bleibt, könnte sich fundamental ein anderes Bild ergeben. Genau diese Diskrepanz macht SUI für spekulative Anleger interessant. Wenn der Markt wieder stärker auf Layer-1-Wachstum, Entwickleraktivität und Skalierbarkeit achtet, könnte Sui zu den Projekten gehören, die schneller wieder Aufmerksamkeit bekommen. Entscheidend bleibt nun, ob aus technischer Stärke auch echte Nutzung, steigendes TVL und nachhaltige Nachfrage nach SUI entstehen.

Entwickleraktivität stützt die Sui-These zusätzlich

Neben der reinen Skalierungsstory spricht auch die Entwickleraktivität für Sui. Laut dem im Screenshot genannten Developer-Dashboard von Chainspect kommt Sui inzwischen auf rund 1.480 Entwickler im eigenen Ökosystem. Damit würde das Netzwerk vor bekannten Projekten wie Base, Hedera und NEAR liegen. Genau diese Kennzahl ist für langfristige Anleger besonders relevant, weil Entwickler letztlich die Grundlage für neue Anwendungen, Protokolle und reale Nutzung schaffen.

Did you know… $SUI is one of crypto's most developed networks…? According to @chainspect_app's developer dashboard, @SuiNetwork now boasts some 1,480 developers on its chain, placing it above the likes of @Base, @hedera and @NEARProtocol. It remains behind leaders in the… pic.twitter.com/SMhUTStIK6 — BSCN (@BSCNews) July 5, 2026

Zwar bleibt Sui weiterhin hinter einigen etablierten Netzwerken wie Cardano, Optimism oder Polygon zurück. Dennoch zeigt der Vergleich, dass Sui längst nicht nur ein spekulativer Layer-1-Coin ohne Substanz ist. Während der Kurs stark gefallen ist und der Markt aktuell kaum Momentum einpreist, entwickelt sich das Ökosystem weiter. Wenn mehr Entwickler auf Sui bauen, können daraus neue DeFi-Anwendungen, Gaming-Projekte, KI-Integrationen oder RWA-Lösungen entstehen. Genau diese fundamentale Basis könnte im nächsten Marktaufschwung wieder stärker bewertet werden.

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Auch Bitcoin könnte bald schneller werden: Bitcoin Hyper setzt auf Layer-2-Wachstum

Während Sui mit extrem hohen TPS-Werten die Skalierungsdebatte neu entfacht, könnte künftig auch Bitcoin stärker in diesen Wettbewerb eingreifen. Denn bisher gilt Bitcoin zwar als sicherstes und wertvollstes Krypto-Netzwerk, technologisch jedoch nicht als besonders schnell oder flexibel. Genau hier setzen Bitcoin-Layer-2-Lösungen an. Sie wollen die robuste Bitcoin-Basis mit deutlich höherer Geschwindigkeit, günstigeren Transaktionen und neuen Anwendungsmöglichkeiten verbinden. Damit könnte Bitcoin langfristig nicht nur als digitales Wertaufbewahrungsmittel relevant bleiben, sondern auch im Bereich DeFi, Gaming, Zahlungen und Web3-Anwendungen stärker mitspielen.

Ein Projekt, das in diesem Segment aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Der Presale zeigt trotz schwachem Gesamtmarkt eine klare relative Stärke. Während viele Altcoins weiter unter Druck stehen, konnte Bitcoin Hyper bereits rund 33 Millionen US-Dollar einsammeln. Das deutet auf ein bullisches Momentum hin, obwohl der Markt insgesamt weiterhin vorsichtig bleibt.

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Das Konzept zielt darauf ab, die Vorteile von Bitcoin und Solana miteinander zu verbinden. Bitcoin liefert Sicherheit, Bekanntheit und Liquidität, während Solana für schnelle Ausführung und günstige Transaktionen steht. Bitcoin Hyper möchte diese Eigenschaften über eine Layer-2-Infrastruktur auf Bitcoin übertragen. Eine zentrale Rolle spielt dabei eine Bridge zwischen Bitcoin Layer 1 und der neuen Layer 2. Durch eine ZK-Proof-basierte Architektur sollen Transaktionen effizient, skalierbar und dennoch mit Bitcoin verbunden bleiben.

Spannend ist auch das Staking-Angebot. Aktuell werden rund 36 Prozent APY beworben, was zusätzliche Nachfrage im Presale erzeugen dürfte. Natürlich bleibt ein früher Presale hochspekulativ. Dennoch passt Bitcoin Hyper genau in ein Narrativ, das im nächsten Zyklus wichtig werden könnte: Bitcoin soll nicht nur gehalten, sondern aktiv genutzt werden. Sollte Bitcoin-DeFi weiter wachsen, könnten Layer-2-Projekte wie Bitcoin Hyper zu den großen Gewinnern gehören.

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