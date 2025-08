DeFi Education Fund fordert stärkeren Schutz für Krypto-Entwickler im Gesetzesentwurf

Lassen Sie uns ehrlich sein – das ist keine Nischengruppe von Nörglern. Wir sprechen hier von Schwergewichten.

Der DeFi Education Fund wird von einigen der einflussreichsten Akteure der Branche unterstützt:

Today, the DeFi Education fund team submitted a response to DeFi-related questions posed by @BankingGOP ’s Digital Asset Market Structure RFI & recently published discussion draft of market structure legislation.

Das ist keine Lobbyarbeit. Es sind Entwickler, die die Gesetzgeber bitten, nicht zu zerstören, was sie gerade aufbauen.

In ihrer Eingabe ist die Botschaft laut und deutlich: Technologieneutralität muss die Grundlage sein. Der aktuelle Entwurf des RFA enthält Bestimmungen, die unbeabsichtigt gegen erlaubnisfreie, dezentralisierte Protokolle diskriminieren. Das bedeutet, dass Innovation ins Stocken geraten – oder schlimmer noch – unter altmodischer Logik zerquetscht werden könnte.

🚨 DeFi Lobby Speaks Out

The DeFi Education Fund, backed by prominent investors such as a16z Crypto, Uniswap Labs, and Paradigm, is urging the U.S. Senate Banking Committee to reconsider its approach to crypto regulation.

