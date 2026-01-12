Die Regierung der VAE unterstützt Bitcoin Mining

Das Wichtigste in Kürze

Die Vereinigten Arabischen Emirate unterstützen Bitcoin Mining offenbar bereits seit längerer Zeit und positionieren sich damit strategisch im globalen Krypto-Ökosystem.

Diese Entwicklung deutet auf eine langfristige staatliche Strategie hin, bei der Bitcoin nicht nur reguliert, sondern aktiv als Industrie aufgebaut wird.

Durch reichlich verfügbare Energie, Kapital und Infrastruktur entsteht ein attraktives Umfeld für Mining und angrenzende Krypto-Dienstleistungen.

Parallel dazu gewinnen technologische Erweiterungen wie Bitcoin Hyper an Bedeutung, da sie zusätzliche wirtschaftliche Aktivität auf Basis der Bitcoin-Sicherheit ermöglichen.

Insgesamt zeigt sich ein Spannungsfeld aus geopolitischem Einfluss, technischer Innovation und langfristiger Marktpositionierung.

Dies ist kein Gerücht, das über Nacht aufgetaucht ist. Das Thema sorgte für Aufmerksamkeit, nachdem Changpeng Zhao sagte, dass die Vereinigten Arabischen Emirate Bitcoin bereits „seit einer Weile“ minen, was der Vorstellung widerspricht, es handele sich um ein frisches Experiment. Meiner Ansicht nach wirkt das weniger wie ein Testballon und mehr wie eine langfristige Wette darauf, dass Bitcoin-Infrastruktur ebenso strategisch wird wie Häfen oder Rechenzentren.

Bevor wir uns auf den Aspekt der VAE konzentrieren, hilft es, diesen Schritt in die breitere Landschaft der Krypto-Prognosen einzuordnen. Staaten, die sich frühzeitig rund um Infrastruktur positionieren, prägen in der Regel den Fluss von Kapital, Talenten und Liquidität. Dieses Muster wiederholt sich seit Jahrzehnten in der Technologiebranche, und Krypto scheint keine Ausnahme zu sein.

Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate unterstützt Bitcoin-Mining

Wenn wir sagen, dass die Regierung der VAE Bitcoin Mining unterstützt, sprechen wir nicht von einer Pressemitteilung mit vagen Versprechungen. Wir sprechen von der Behauptung, dass Mining still und leise stattgefunden hat, vermutlich unter Nutzung staatlich verbundener Ressourcen, und das über einen bedeutenden Zeitraum hinweg. Allein das verändert den Ton der Diskussion.

In der Praxis deutet dies darauf hin, dass die VAE Bitcoin nicht nur als ein Asset sehen, das es zu regulieren gilt, sondern als eine Industrie, die man beherbergen und möglicherweise dominieren möchte. Energie, Land, Logistik und Kapital sind dort in ungewöhnlicher Fülle vorhanden. Kombiniert man das mit einer Regierung, die schnell handelt, ergibt sich ein Umfeld, von dem die meisten Mining-Unternehmen nur träumen können.

🚨UAE GOVERNMENT BACKS BITCOIN MINING The topic turned heads after Changpeng Zhao revealed the United Arab Emirates has been mining BTC “for a while,” countering claims it’s a new entrant. pic.twitter.com/BIRMdkaiv9 — Coin Bureau (@coinbureau) January 11, 2026

Es gibt hier auch eine politische Dimension. Mining-Kapazitäten zu beherbergen bedeutet, Hashpower zu beherbergen, und Hashpower ist Einfluss. In einer Welt, in der Energie, Rechenleistung und Kapital zunehmend miteinander verknüpft sind, ist diese Art von Einfluss alles andere als trivial.

CZ behauptet, dass die VAE seit langer Zeit staatliche Ressourcen nutzen

CZs Aussage hat mehr getan, als nur Schlagzeilen zu erzeugen. Sie hat den Zeitrahmen neu definiert. Statt zu fragen „warum jetzt“, lautet die bessere Frage „warum hören wir erst jetzt davon“.

Das ist relevant, weil es auf eine Strategie hindeutet, die in Stille aufgebaut wurde statt durch Hype. Die VAE haben eine Erfolgsbilanz darin, sich leise Positionen in zukunftsorientierten Industrien aufzubauen, bevor der Rest der Welt es bemerkt. Wenn es offensichtlich wird, ist die Infrastruktur meist bereits vorhanden und in Betrieb.

Es deutet auch auf etwas anderes hin. Wenn eine Regierung seit Jahren problemlos Ressourcen für Mining bereitstellt, dann ist das regulatorische Risiko rund um Mining in dieser Jurisdiktion vermutlich geringer, als viele annehmen. Das bedeutet nicht null Risiko, aber es bedeutet ein berechenbareres Umfeld.

Energie, Geografie und warum die VAE Sinn ergeben

Die VAE befinden sich in einer ungewöhnlichen optimalen Position. Sie haben Zugang zu massiver Energieproduktion, wachsende Investitionen in erneuerbare Energien und ein Klima, das ständige Innovation bei Kühlung und Effizienz erzwingt. Genau diese Probleme muss großskaliges Mining lösen.

Kritiker argumentieren oft über die Umweltkosten von Bitcoin Mining, und diese Debatte wird nicht verschwinden. Dennoch gelingt es Regionen, die überschüssige oder zunehmend saubere Energie mit Mining kombinieren, aus einem Kostenfaktor einen Vermögenswert zu machen. In diesem Sinne spielen die VAE ein sehr pragmatisches Spiel.

Aus Sicht der Marktstruktur führt dies auch dazu, dass mehr Kapital und Unternehmen die Region in Betracht ziehen. Sobald Firmen ankommen, benötigen sie auch Börsen, Verwahrung und On-Ramps, weshalb viele Menschen beginnen, die besten Krypto-Börsen zu vergleichen, bevor sie Operationen wie Bitcoin Hyper ausweiten.

Bitcoin Hyper und die Idee eines echten Bitcoin Layer 2

Bitcoin Hyper wird als das erste echte Bitcoin Layer 2 Netzwerk beschrieben, und das ist eine gewagte Behauptung. Die Idee ist an der Oberfläche einfach: Bitcoin schnell machen, günstig übertragbar und programmierbar genug, um Staking, DeFi und On-Chain-Anwendungen zu unterstützen. Unter der Haube nutzt es eine Hochdurchsatz-Virtual-Machine, oder SVM, um die Leistung weit über das hinaus zu steigern, was die Basisschicht leisten kann.

Was dies im Kontext des UAE-Minings interessant macht, ist das größere Gesamtbild. Mining sichert die Basis, aber Schichten wie diese versuchen, mehr wirtschaftliche Aktivität aus dieser Sicherheit herauszuholen. Wenn auch nur ein Bruchteil des Bitcoin-Kapitals beginnt, diese Schichten zu nutzen, verschiebt sich die Schwerkraft des Ökosystems.

Deshalb ziehen Presales auch in volatilen Märkten weiterhin Aufmerksamkeit auf sich. Einige Investoren scannen ständig Krypto-Presales und ICO-Chancen, weil das Chancen-Risiko-Profil schlicht ein anderes ist als beim Kauf etablierter Assets. Bitcoin Hyper wird als der beste Krypto-Presale des Jahres 2026 vermarktet, und auch wenn Marketing immer Skepsis verdient, passt das Narrativ selbst zu einem realen Bedarf.

