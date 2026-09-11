Bitwise Investment Advisers, LLC hat am 11. September 2026 die Liquidation und Schließung seines Dogecoin-ETFs angekündigt. Der Fonds mit dem Ticker BWOW bildet den Spotpreis von Dogecoin ab und wird an der NYSE Arca gehandelt. Zentraler Termin für Anleger ist der 22. Oktober 2026, an dem der Nettoinventarwert in bar an die Anteilinhaber ausgeschüttet werden soll.

BWOW soll am 14. Oktober letztmals gehandelt werden

Nach der Ankündigung tritt BWOW zunächst in eine Phase der Betriebseinstellung und Liquidation ein. Laut einer einzelnen Quelle wird der letzte Handelstag an der NYSE Arca voraussichtlich der 14. Oktober 2026 sein – nach diesem Datum können Anleger die Anteile nicht mehr über den Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen.

Wer bis dahin nicht verkauft hat, wartet anschließend auf die Rückzahlung: Am 22. Oktober 2026 soll der Nettoinventarwert in bar ausgeschüttet werden, danach endet der Fonds formell. Die Primärquelle beschreibt den Ablauf als klar getaktete Abfolge aus Ankündigung, Handelsstopp, letztem Handelstag und Barausschüttung. Zu Assets under Management, Kapitalflüssen, Handelsvolumen oder Anlegerzahl liegen aus der Primärquelle keine belastbaren Angaben vor.

Die Nischenposition setzt die Nachfrage unter Druck

BWOW war von Beginn an ein thematisches Einzelasset-Produkt und kein breit diversifizierter Krypto-ETF – anders positioniert als etwa der kürzlich gestartete TRX-Staking-ETF an der Cboe. Als offizielle Begründung nennt Bitwise laut der Ankündigung lediglich eine fortlaufende Optimierung der Produktpalette an sich verändernde Anlegerbedürfnisse, ohne diese Formulierung weiter aufzuschlüsseln.

Aus Branchensicht kommen für solche Schritte üblicherweise Kostenkontrolle, Ressourcenbündelung auf skalierbarere Produkte oder Markenüberlegungen infrage – belegt ist für BWOW konkret jedoch keiner dieser Gründe. Der Kontrast zu anderen Altcoin-Produkten fällt auf: Während XRP-ETFs zuletzt deutliche Nettozuflüsse verzeichneten und laut Berichten auch institutionelle Adressen wie Goldman Sachs Positionen aufgebaut haben, zeigt die BWOW-Schließung, dass ETF-Zugang allein keine dauerhafte Nachfrage garantiert. Ohne belastbare Fluss- und Volumendaten zu BWOW lässt sich daraus jedoch kein allgemeines Urteil über Dogecoin oder den gesamten Krypto-ETF-Markt ableiten.

Bitwise begründet den Schritt mit Produktoptimierung

Eine über die Standardformulierung hinausgehende Stellungnahme einer namentlich genannten Führungskraft von Bitwise liegt nicht vor. Die Ankündigung nennt weder Kennzahlen noch regulatorische Auslöser als Grund für die Schließung, sodass die „Produktoptimierung“ vorerst die einzige offizielle Erklärung bleibt.

Barauszahlung am 22. Oktober als nächster Meilenstein

Für Halter von BWOW bleiben zwei Termine maßgeblich: der voraussichtliche letzte Handelstag am 14. Oktober 2026 und die angekündigte Barausschüttung am 22. Oktober 2026. Danach soll der Fonds an der NYSE Arca formell beendet werden und nicht mehr handelbar sein.

Ob dies Auftakt einer breiteren Bereinigungsphase im Krypto-ETF-Markt ist, lässt sich aus einem einzelnen Fall nicht ableiten – dafür fehlen vergleichbare, verifizierte Daten zu anderen Produkten.

Risikohinweis

Investitionen in Kryptowährungen und daran gekoppelte ETF-Produkte bleiben volatil und unterliegen je nach Anbieter unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen, etwa KYC-Pflichten beim Handel über Broker. Wer die Nachfrageentwicklung bei Altcoin-ETFs verfolgen will, findet in der Analyse zu XRP-ETF-Nettozuflüssen einen aktuellen Vergleichspunkt.