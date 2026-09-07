US-Spot-XRP-ETFs haben seit ihrem Start kumulierte Nettozuflüsse von rund 1,68 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Die kombinierten Nettovermögen der Produkte lagen laut den vorliegenden Zahlen zum frühen September 2026 bei etwa 1,48 Milliarden US-Dollar – ein Beleg dafür, dass institutionelles Kapital trotz täglicher Schwankungen kontinuierlich in reguliertes XRP-Exposure fließt.

US-Spot-XRP-ETFs bündeln 1,68 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen

Innerhalb der Produktlandschaft sticht Bitwise heraus: Der Anbieter hält laut den Angaben über 362 Millionen XRP im Gegenwert von 507,5 Millionen US-Dollar – ein Einzelposten, der einen erheblichen Teil des gesamten ETF-Nettovermögens ausmacht. Zwischen einzelnen Handelstagen schwanken Ein- und Auszahlungen zum Teil deutlich, doch in der Summe übersteigen die Zuflüsse die Abflüsse seit Auflegung der Produkte klar.

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Laut Daten von SoSoValue, die Anfang September aufbereitet wurden, endete zuletzt eine elftägige Serie durchgehender Nettozuflüsse bei den Spot-XRP-ETFs, nachdem an einem einzelnen Handelstag Nettoabflüsse von 7,2 Millionen US-Dollar verzeichnet wurden. Die zuvor abgeschlossene Serie hatte den Produkten allein rund 170 Millionen US-Dollar zugeführt und die kumulierten Zuflüsse auf das aktuelle Niveau von 1,68 Milliarden US-Dollar getrieben. Parallel zieht laut Bericht auch die On-Chain-Handelsaktivität für XRP an, was das ETF-Wachstum als Teil eines breiteren institutionellen Interesses einordnet.

Die Zuflüsse verschieben XRP-Nachfrage in regulierte Anlageprodukte

Die Zahlen deuten darauf hin, dass sich ein Teil der Nachfrage vom offenen Kryptomarkt in den regulierten Kapitalmarkt verlagert. Technisch ist der Mechanismus simpel: Ein Spot-ETF bildet die Preisentwicklung über den direkten Bestand des zugrunde liegenden Assets ab, wodurch Bestandszahlen wie die von Bitwise ein praktischer Anker für die Interpretation der Flussdaten sind.

Die Kombination aus dem gesamten Nettovermögen und dem einzelnen Bitwise-Bestand legt außerdem nahe, dass sich das Kapital bereits über mehrere Fondsstrukturen verteilt, nicht über einen einzelnen Anbieter. Wachsende ETF-Bestände und steigende On-Chain-Volumina beschreiben laut Bericht zwei parallele Nachfragekanäle: Trader kaufen weiterhin direkt am Kryptomarkt, während sich mittel- bis langfristig positionierte Investoren über ETFs eine strukturierte Exposure aufbauen. Ein zusätzlicher Faktor ist die abgeschlossene Gerichtsphase zwischen Ripple und der US-Börsenaufsicht SEC, die laut Bericht klare rechtliche Grenzen gesetzt hat und damit Risikoaufschläge institutioneller Käufer tendenziell senkt – auch wenn Gesetzesvorhaben wie der CLARITY Act weiterhin auf sich warten lassen.

Kurs bleibt nahe 1,40 US-Dollar trotz Volatilität

Der XRP-Kurs bewegt sich laut den Angaben nahe der Marke von 1,40 US-Dollar, während es innerhalb kurzer Zeiträume weiterhin spürbare Preisbewegungen gibt. Das unterstützt die These, dass ETFs Volatilität nicht wegdiskutieren, das Nachfrageprofil über längere Perioden aber glätten können, weil Zuflüsse eher aus Portfolioentscheidungen als aus kurzfristigen Chart-Signalen entstehen.

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Wie stark einzelne Handelstage schwanken können, zeigte sich zuletzt an der kurzen Unterbrechung der Zuflussserie – ein Erinnerungsposten dafür, dass auch institutionelle Nachfrage keine Einbahnstraße ist. Wer die weitere XRP-Kursentwicklung im Blick behält, sollte ETF-Flussdaten daher als ergänzenden, nicht als alleinigen Indikator lesen.

Risiken und weiterführende Beobachtung

Wer über ETFs in XRP investiert, umgeht zwar das klassische Self-Custody-Risiko einzelner Wallets, trägt aber weiterhin das volle Kursrisiko des zugrunde liegenden Assets. Kryptowährungen bleiben zudem je nach Handelsplatz an Identifikationspflichten gebunden, und Transaktionen auf der Blockchain selbst sind pseudonym, nicht anonym.

Die anhaltenden Zuflüsse in institutionelle XRP-Positionen dürften daher ein Beobachtungspunkt bleiben, insbesondere im Zusammenspiel mit weiteren On-Chain-Daten und der Entwicklung des Nettovermögens einzelner Anbieter.

Quelle: IT Boltwise